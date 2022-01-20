Обзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний диск

Регулярно в течение года появляются новости об облачных сервисах хранения данных, связанные с теми или иными проблемами по утечке пользовательских данных, по возможным блокировкам. Все это в очередной раз подтверждает необходимость проведения резервного копирования и хранения важных файлов на накопителе, к которому всегда есть доступ. Тестируемый сегодня серия Silicon Power Armor A66 выполнена в защищенном корпусе.

Silicon Power Armor A66 обзор

Комплектация

Мы ее изучаем на примере версии объемом 2 Тбайт. Помимо нее также есть диски объемами 1, 4 и 5 Тбайт. Сопровождаются 3-летней гарантией.Упакован в коробку из плотного картона на которой отдельно отмечена защита от тряски и падений, а также устойчивость к попаданию воды. Комплект включает USB-кабель.

Внешний вид

Данный накопитель доступен в нескольких версиях цветового исполнения. Это черно-желтая, черно-синяя и черный.

Такие яркие цвета на боковой грани позволяют накопителю оставаться заметным и при попадании грязи. А с учетом того, что есть защита от воды его вполне можно брать с собой во время активного отдыха и путешествий.

Для того чтобы в интерфейсный USB-разъем не попадала вода, он сопровождается заглушкой. В «походном» положении ее нужно будет закрывать. Она же защищает от попадания во внутрь пыли.

Основная часть корпуса у Silicon Power Armor A66 выполнена из ударопрочного пластика черного цвета. На нем есть ряд продольных углублений, улучшающих надежность хвата. Поверхности матовые.

По периметру прорезиненная «броня», смягчающая случайные падения и механические удары. Эта линейка жестких дисков соответствует строгим требованиям армейского стандарта MIL-STD 810G. Он может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -40 до 70 градусов.

В нее же интегрирован с двух сторон паз, используемый для хранения комплектного кабеля. Он не потеряется при перевозке.

Тесты Silicon Power Armor A66

AS SSD Benchmark:

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

Silicon Power Armor A66 – быстрый внешний диск, выполненный в защищенном корпусе. Удобный формат исполнения, как для перевозки, так и использования в помещении. Наличие защиты будет актуально не только для тех кто часто путешествует и занимается экстремальной съемкой или спортом, но и как подстраховка для случайных падений.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".