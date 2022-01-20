Обзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний диск

Регулярно в течение года появляются новости об облачных сервисах хранения данных, связанные с теми или иными проблемами по утечке пользовательских данных, по возможным блокировкам. Все это в очередной раз подтверждает необходимость проведения резервного копирования и хранения важных файлов на накопителе, к которому всегда есть доступ. Тестируемый сегодня серия Silicon Power Armor A66 выполнена в защищенном корпусе.

Silicon Power Armor A66

Мы ее изучаем на примере версии объемом 2 Тбайт. Помимо нее также есть диски объемами 1, 4 и 5 Тбайт. Сопровождаются 3-летней гарантией.

Silicon Power Armor A66 обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона на которой отдельно отмечена защита от тряски и падений, а также устойчивость к попаданию воды. Комплект включает USB-кабель.

Silicon Power Armor A66

Внешний вид

Данный накопитель доступен в нескольких версиях цветового исполнения. Это черно-желтая, черно-синяя и черный.

Silicon Power Armor A66

Такие яркие цвета на боковой грани позволяют накопителю оставаться заметным и при попадании грязи. А с учетом того, что есть защита от воды его вполне можно брать с собой во время активного отдыха и путешествий.

Silicon Power Armor A66

Для того чтобы в интерфейсный USB-разъем не попадала вода, он сопровождается заглушкой. В «походном» положении ее нужно будет закрывать. Она же защищает от попадания во внутрь пыли.

Silicon Power Armor A66

Основная часть корпуса у Silicon Power Armor A66 выполнена из ударопрочного пластика черного цвета. На нем есть ряд продольных углублений, улучшающих надежность хвата. Поверхности матовые.

Silicon Power Armor A66

По периметру прорезиненная «броня», смягчающая случайные падения и механические удары. Эта линейка жестких дисков соответствует строгим требованиям армейского стандарта MIL-STD 810G. Он может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -40 до 70 градусов.

Silicon Power Armor A66

В нее же интегрирован с двух сторон паз, используемый для хранения комплектного кабеля. Он не потеряется при перевозке.

Silicon Power Armor A66

Тесты Silicon Power Armor A66

Silicon Power Armor A66

AS SSD Benchmark:

Silicon Power Armor A66

HD Tune Pro:

Silicon Power Armor A66

Silicon Power Armor A66

Silicon Power Armor A66

Silicon Power Armor A66

CrystalDiskMark:

Silicon Power Armor A66

Anvil

Silicon Power Armor A66

AJA

Silicon Power Armor A66

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSilicon Power Armor A66 – быстрый внешний диск, выполненный в защищенном корпусе. Удобный формат исполнения, как для перевозки, так и использования в помещении. Наличие защиты будет актуально не только для тех кто часто путешествует и занимается экстремальной съемкой или спортом, но и как подстраховка для случайных падений.
Silicon Power Armor A66 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Silicon Power Armor A66
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