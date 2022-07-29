Обзор Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP. Карта памяти для видеорегистратора

Карты памяти формата microSD получили широкое распространение в самых разных типах устройств, включая смартфоны, планшеты и видеорегистраторы. Как пример, тестируемая сегодня Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP) обеспечивает непрерывную фотосъемку, видеозапись в разрешении Full HD, а также хранение различного типа контента.

Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

Данный накопитель сопровождается 5-летней гарантией. Приобрести можно за 750 рублей.

Комплектация

Поставляется упакованной в пластиковый блистер, зафиксированной в пластиковой подложку.

Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

Внешний вид

Выполнена в традиционном форм-факторе. Корпус из пластика черного цвета.

Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

На лицевую сторону нанесена информация по объему, соответствию классам скорости и логотип бренда.

Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ отвечает спецификациям Ultra High Speed Class 1, обеспечивая минимальную скорость записи 10 MB/s. Это дает возможность вести беспрерывную съемку в разрешении Full HD.

Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

Мы эксплуатировали эту карту памяти ежедневно в течение месяца в видеорегистраторе. Объема в 16 Гбайт хватает на хранение видеороликов с общим временем в 4 часа.

Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

Есть защита от воды, вибрации, а также рентгеновского излучения. Поддерживает автоматическую коррекцию ошибок ECC.

Тесты Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

CrystalDiskMark:

Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

AS SSD Benchmark:

Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

AJA

Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

HD Tune Pro:

Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

Итоги

Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ станет впервую очередь хорошим выбором для видеорегистраторов или камер видеонаблюдения, обеспечивая стабильную и беспрерывную съемку в высоком битрейте. Ее объема с запасом, как для ежедневной эксплуатации в условиях города, так и для автомобильных путешествий. Для планшетов и смартфонов в рамках данной линейки оптимальнее будет обратить внимание на накопители большего объема.
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