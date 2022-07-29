Обзор Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP. Карта памяти для видеорегистратора

Карты памяти формата microSD получили широкое распространение в самых разных типах устройств, включая смартфоны, планшеты и видеорегистраторы. Как пример, тестируемая сегодня Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP) обеспечивает непрерывную фотосъемку, видеозапись в разрешении Full HD, а также хранение различного типа контента.

Комплектация

Данный накопитель сопровождается 5-летней гарантией. Приобрести можно за 750 рублей.Поставляется упакованной в пластиковый блистер, зафиксированной в пластиковой подложку.

Внешний вид

Выполнена в традиционном форм-факторе. Корпус из пластика черного цвета.

На лицевую сторону нанесена информация по объему, соответствию классам скорости и логотип бренда.

Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ отвечает спецификациям Ultra High Speed Class 1, обеспечивая минимальную скорость записи 10 MB/s. Это дает возможность вести беспрерывную съемку в разрешении Full HD.

Мы эксплуатировали эту карту памяти ежедневно в течение месяца в видеорегистраторе. Объема в 16 Гбайт хватает на хранение видеороликов с общим временем в 4 часа.

Тесты Silicon Power Elite SP016GBSTHBU1V10SP

CrystalDiskMark:

Есть защита от воды, вибрации, а также рентгеновского излучения. Поддерживает автоматическую коррекцию ошибок ECC.

AS SSD Benchmark:

AJA

HD Tune Pro:

Итоги

Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ станет впервую очередь хорошим выбором для видеорегистраторов или камер видеонаблюдения, обеспечивая стабильную и беспрерывную съемку в высоком битрейте. Ее объема с запасом, как для ежедневной эксплуатации в условиях города, так и для автомобильных путешествий. Для планшетов и смартфонов в рамках данной линейки оптимальнее будет обратить внимание на накопители большего объема.