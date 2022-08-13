Обзор Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ (SP064GBSTXBU1V10SP). Тест карты памяти

Карты памяти формата microSD стали основным решением для хранения данных, используемых в носимых устройствах, включая фото и видеокамеры. При заметно меньших габаритах, в сравнение с SD они могут предложить вместительный объем и высокие скорости обмена данными. Так тестируемая сегодня Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ, позволит хранить до 14 часов видео с высоким разрешением, громадную библиотеку электронной литературы, музыки и фотоснимков.
В российских магазинах она доступна за 1100 рублей. Сопровождается 10-летней гарантией.
Комплектация
Данный накопитель представлен в двух вариантах комплектации: с адаптером на SD-формат и без него. Оба упакованы в пластиковый блистер с данными по характеристикам и производителю.
Внешний вид
Адаптер на SD-формат будет полезен для переноса файлов на ноутбук, они чаще всего оснащаются картридером только под один тип карты памяти.
Карта памяти и адаптер выполнены из пластика черного цвета с матовым покрытием. Оформление минималистичное.
На крышку нанесена информация по классам скорости, объему, логотип бренда и название серии.
С обратной стороны группа контактов, серийный номер и данные по стране производства.
Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ соответствует стандарту UHS-I и Class 10. Скорость чтения до 100 MB/s и 10 MB/s для записи. Данный накопитель подходит для съемки в Full HD разрешении, включая беспрерывную съемку при установке в экшен-камеру, видеорегистратор или смартфон.
Тесты Silicon Power Elite SP064GBSTXBU1V10SP
Тестирование велось с картридером с поддержкой UHS-II, подключенного к разъему USB 3.2 gen.2.
CrystalDiskMark:
Накопитель подтвердил заявленные скорости и даже превзошел их по скорости записи.
AS SSD Benchmark:
AJA
HD Tune Pro:
Anvils
Итоги
Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ – накопитель под различные типы устройств, продемонстрировавший высокие скорости работы с данными. Подходит для смартфонов, ридеров, планшетов, экшен-камер (Full HD), видеорегистраторов и умных видеокамер.