Обзор Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ (SP064GBSTXBU1V10SP). Тест карты памяти

Карты памяти формата microSD стали основным решением для хранения данных, используемых в носимых устройствах, включая фото и видеокамеры. При заметно меньших габаритах, в сравнение с SD они могут предложить вместительный объем и высокие скорости обмена данными. Так тестируемая сегодня Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ, позволит хранить до 14 часов видео с высоким разрешением, громадную библиотеку электронной литературы, музыки и фотоснимков.

Комплектация

В российских магазинах она доступна за 1100 рублей. Сопровождается 10-летней гарантией.Данный накопитель представлен в двух вариантах комплектации: с адаптером на SD-формат и без него. Оба упакованы в пластиковый блистер с данными по характеристикам и производителю.

Внешний вид

Адаптер на SD-формат будет полезен для переноса файлов на ноутбук, они чаще всего оснащаются картридером только под один тип карты памяти.

Карта памяти и адаптер выполнены из пластика черного цвета с матовым покрытием. Оформление минималистичное. На крышку нанесена информация по классам скорости, объему, логотип бренда и название серии.

С обратной стороны группа контактов, серийный номер и данные по стране производства.

Тесты Silicon Power Elite SP064GBSTXBU1V10SP

CrystalDiskMark:

Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ соответствует стандарту UHS-I и Class 10. Скорость чтения до 100 MB/s и 10 MB/s для записи. Данный накопитель подходит для съемки в Full HD разрешении, включая беспрерывную съемку при установке в экшен-камеру, видеорегистратор или смартфон.Тестирование велось с картридером с поддержкой UHS-II, подключенного к разъему USB 3.2 gen.2.

AS SSD Benchmark:

Накопитель подтвердил заявленные скорости и даже превзошел их по скорости записи.

AJA

HD Tune Pro:

Anvils

Итоги

Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ – накопитель под различные типы устройств, продемонстрировавший высокие скорости работы с данными. Подходит для смартфонов, ридеров, планшетов, экшен-камер (Full HD), видеорегистраторов и умных видеокамер.