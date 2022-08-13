Обзор Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ (SP064GBSTXBU1V10SP). Тест карты памяти

Карты памяти формата microSD стали основным решением для хранения данных, используемых в носимых устройствах, включая фото и видеокамеры. При заметно меньших габаритах, в сравнение с SD они могут предложить вместительный объем и высокие скорости обмена данными. Так тестируемая сегодня Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ, позволит хранить до 14 часов видео с высоким разрешением, громадную библиотеку электронной литературы, музыки и фотоснимков.

Обзор Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ

В российских магазинах она доступна за 1100 рублей. Сопровождается 10-летней гарантией.

Комплектация

Данный накопитель представлен в двух вариантах комплектации: с адаптером на SD-формат и без него. Оба упакованы в пластиковый блистер с данными по характеристикам и производителю.

Комплектация Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ

Внешний вид

Адаптер на SD-формат будет полезен для переноса файлов на ноутбук, они чаще всего оснащаются картридером только под один тип карты памяти.

Внешний вид Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ

Карта памяти и адаптер выполнены из пластика черного цвета с матовым покрытием. Оформление минималистичное. На крышку нанесена информация по классам скорости, объему, логотип бренда и название серии.

Внешний вид Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ

С обратной стороны группа контактов, серийный номер и данные по стране производства.

Внешний вид Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ

Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ соответствует стандарту UHS-I и Class 10. Скорость чтения до 100 MB/s и 10 MB/s для записи. Данный накопитель подходит для съемки в Full HD разрешении, включая беспрерывную съемку при установке в экшен-камеру, видеорегистратор или смартфон.

Тесты Silicon Power Elite SP064GBSTXBU1V10SP

Тестирование велось с картридером с поддержкой UHS-II, подключенного к разъему USB 3.2 gen.2.

CrystalDiskMark:

тесты Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ

Накопитель подтвердил заявленные скорости и даже превзошел их по скорости записи.

AS SSD Benchmark:

тесты Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ

AJA

тесты Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ

HD Tune Pro:

тесты Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ

тесты Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ

тесты Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ

тесты Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ

Anvils

тесты Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ

Итоги

Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ – накопитель под различные типы устройств, продемонстрировавший высокие скорости работы с данными. Подходит для смартфонов, ридеров, планшетов, экшен-камер (Full HD), видеорегистраторов и умных видеокамер.
Обзор Silicon Power Elite microSDHC 32 ГБ (SP032GBSTHBU1V10-…
Тестируемая сегодня карта памяти Silicon Power Elite microSDHC 32 ГБ может использоваться на различных ти…
SK hynix Platinum P41 обеспечивает скорость чтения до 7000 М…
SK hynix представила твердотельный накопитель Platinum P41. Он относится к флагманской линейке производит…
Kingston выпускает USB-накопители DataTraveler Max Type-A…
Kingston объявил о выпуске новых USB-накопителей DataTraveler Max Type-A. …
Phison демонстрирует скорость 12 ГБ/с для твердотельных нако…
Компания Phison продемонстрировала высокую производительность будущего контроллера PS5026 E26, который со…
Phison демонстрирует твердотельный накопитель PCIe 5.0…
Компания Phison продемонстрировала твердотельный накопитель PCIe 5.0 на базе своего нового контроллера PS…
Kingston выпустил флеш-накопитель IronKey Vault Privacy 50…
Kingston Digital,объявил о продаже своего нового зашифрованного USB накопителя Ironkey Vault Protection 5…
Обзор Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ (SP064GBSTXBU1V10S…
Карты памяти формата microSD стали основным решением для хранения данных, используемых в носимых устройст…
RAID-контроллер HighPoint SSD7540 обеспечивает скорость данн…
Компания Highpoint объявила о выпуске 8-портовых RAID-контроллеров M.2 NVMe. Производитель представил два…
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памятиОбзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памяти
Обзор Verbatim 53653 (Verbatim Executive Fingerprint Secure). Защищенный внешний дискОбзор Verbatim 53653 (Verbatim Executive Fingerprint Secure). Защищенный внешний диск
Что подарить на 23 февраля. Топ 6 небальных идейЧто подарить на 23 февраля. Топ 6 небальных идей
Обзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний дискОбзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP. Карта памяти для видеорегистратораОбзор Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP. Карта памяти для видеорегистратора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor