Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией

В конце текущего года в России стартовали продажи новой линейки твердотельных накопителей UD70, включающей решения объемами 500 Гбайт, 1 и 2 Тбайт. В нем используется 3D QLC NAND с высокой плотностью ячеек. Заявлена двойная система самоохлаждения, которая на основе данных по состоянию переводит в режим энергосбережения при отсутствии нагрузки. Также задействуется система теплового дросселирования, исключающая падение скоростей чтения и записи.

Silicon Power UD70 1ТБ

Мы изучаем на примере диска объемом 1 Тбайт. Его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 11 990 рублей.

Комплектация

Поставляется в блистере с прозрачным окошком. На лицевой грани обращает внимание отметка о 5-летней гарантии производителя. Внутри зафиксирован в пластиковом контейнере.

Silicon Power UD70 1ТБ

Внешний вид

Выполнен на печатной плате темно-синего цвета. Типоразмер М.2 2280 с интерфейсом NVMe.

Silicon Power UD70 1ТБ

На лицевую сторону нанесена наклейка с названием модели, серийным номером и данными по объему.

Silicon Power UD70 1ТБ

Этот элемент несет только декоративную функцию. Участия в отводе тепла не принимает, но и негативно не влияет.

Silicon Power UD70 1ТБ

Рекомендуем самостоятельно установить радиатор охлаждения. Это могут быть как самостоятельные радиаторы, так и те, которыми сопровождаются современные материнские платы.

Silicon Power UD70 1ТБ

Под наклейкой скрывается контроллер Phison PS5012-E12. Заявленные скорости обмена данными для Silicon Power UD70 составляют до 3400 Мбайт/с и до 3000 Мбайт/с для чтения и записи соответственно.

Silicon Power UD70 1ТБ

Используется 3D QLC NAND-память. Поддерживается SLC-кэширование и задействуется DRAM-память для повышения производительности в сложных сценариях.

Silicon Power UD70 1ТБ

С официального сайта можно загрузить утилиту для диагностики, обновления прошивки и управления с помощью базовых инструментов.

Тесты

В ходе тестов с продолжительной нагрузкой, установленный радиатор отлично справлялся с отводом тепла.

HD Tune Pro:

Silicon Power UD70 1ТБ

Silicon Power UD70 1ТБ

Silicon Power UD70 1ТБ

CrystalDiskMark:

Silicon Power UD70 1ТБ

AS SSD Benchmark:

Silicon Power UD70 1ТБ

Silicon Power UD70 1ТБ

Anvil

Silicon Power UD70 1ТБ

AJA

Silicon Power UD70 1ТБ

Итоги по Silicon Power UD70 1ТБ

Золото. Выбор редакции MegaObzorSilicon Power UD70 1ТБ – высокопроизводительный диск М.2, сопровождаемый 5-летней гарантией. Он продемонстрировал высокие скорости чтения и записи. Подойдет в качестве системного или дополнительного. Несмотря на ряд оптимизаций по снижению рабочих температур, рекомендуем не пренебрегать дополнительным охлаждением.
Комментарии и отзывы Silicon Power UD70 1ТБ (SP01KGBP34UD7005)
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