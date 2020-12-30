Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией

В конце текущего года в России стартовали продажи новой линейки твердотельных накопителей UD70, включающей решения объемами 500 Гбайт, 1 и 2 Тбайт. В нем используется 3D QLC NAND с высокой плотностью ячеек. Заявлена двойная система самоохлаждения, которая на основе данных по состоянию переводит в режим энергосбережения при отсутствии нагрузки. Также задействуется система теплового дросселирования, исключающая падение скоростей чтения и записи.

Комплектация

Мы изучаем на примере диска объемом 1 Тбайт. Его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 11 990 рублей.Поставляется в блистере с прозрачным окошком. На лицевой грани обращает внимание отметка о 5-летней гарантии производителя. Внутри зафиксирован в пластиковом контейнере.

Внешний вид

Выполнен на печатной плате темно-синего цвета. Типоразмер М.2 2280 с интерфейсом NVMe.

На лицевую сторону нанесена наклейка с названием модели, серийным номером и данными по объему.

Этот элемент несет только декоративную функцию. Участия в отводе тепла не принимает, но и негативно не влияет.

Рекомендуем самостоятельно установить радиатор охлаждения. Это могут быть как самостоятельные радиаторы, так и те, которыми сопровождаются современные материнские платы.

Под наклейкой скрывается контроллер Phison PS5012-E12. Заявленные скорости обмена данными для Silicon Power UD70 составляют до 3400 Мбайт/с и до 3000 Мбайт/с для чтения и записи соответственно.

Используется 3D QLC NAND-память. Поддерживается SLC-кэширование и задействуется DRAM-память для повышения производительности в сложных сценариях.

Тесты

HD Tune Pro:

С официального сайта можно загрузить утилиту для диагностики, обновления прошивки и управления с помощью базовых инструментов.В ходе тестов с продолжительной нагрузкой, установленный радиатор отлично справлялся с отводом тепла.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по Silicon Power UD70 1ТБ

Silicon Power UD70 1ТБ – высокопроизводительный диск М.2, сопровождаемый 5-летней гарантией. Он продемонстрировал высокие скорости чтения и записи. Подойдет в качестве системного или дополнительного. Несмотря на ряд оптимизаций по снижению рабочих температур, рекомендуем не пренебрегать дополнительным охлаждением.