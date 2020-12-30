Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией

Мы изучаем на примере диска объемом 1 Тбайт. Его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 11 990 рублей.
КомплектацияПоставляется в блистере с прозрачным окошком. На лицевой грани обращает внимание отметка о 5-летней гарантии производителя. Внутри зафиксирован в пластиковом контейнере.
Внешний видВыполнен на печатной плате темно-синего цвета. Типоразмер М.2 2280 с интерфейсом NVMe.
На лицевую сторону нанесена наклейка с названием модели, серийным номером и данными по объему.
Этот элемент несет только декоративную функцию. Участия в отводе тепла не принимает, но и негативно не влияет.
Рекомендуем самостоятельно установить радиатор охлаждения. Это могут быть как самостоятельные радиаторы, так и те, которыми сопровождаются современные материнские платы.
Под наклейкой скрывается контроллер Phison PS5012-E12. Заявленные скорости обмена данными для Silicon Power UD70 составляют до 3400 Мбайт/с и до 3000 Мбайт/с для чтения и записи соответственно.
Используется 3D QLC NAND-память. Поддерживается SLC-кэширование и задействуется DRAM-память для повышения производительности в сложных сценариях.
С официального сайта можно загрузить утилиту для диагностики, обновления прошивки и управления с помощью базовых инструментов.
ТестыВ ходе тестов с продолжительной нагрузкой, установленный радиатор отлично справлялся с отводом тепла.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil
AJA