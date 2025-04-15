TEAMGROUP T-CREATE CLASSIC C47 обзор и тесты М.2 накопителя…

Линейка твердотельных накопителей T-CREATE CLASSIC C47 от TEAMGROUP ориентирована на рабочие станции и системы для работы с мультимедийным контентом. При этом за счет сочетания стоимости, производительности и надежности, подтвержденной 5-летней гарантией. Интерфейс PCI 4.0, заявлена скорость чтения 7 000 МБ/с.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со строгим внешним исполнением. Внутри зафиксирован на прозрачной подложке из пластика. Комплект включает наклейку с логотипом бренда.

Внешний вид

Выполнен в распространённом типоразмере 2280 с интерфейсом NVMe PCIe Gen4x4. На лицевую сторону нанесена наклейка с техническими данными.

У накопителя низкий профиль, обеспечивая совместимость со всеми материнскими платами и позволяя совмещать со штатными радиаторами на них. Используется фирменный радиатор с низким профилем, улучшающим пассивный отвод тепла. Наносить его пользователю нужно будет самостоятельно, крепится при помощи клейкого термоинтерфейса.

Также его можно устанавливать в ноутбуки и ультрабуки, без необходимости дополнительной организации охлаждения. Обратная сторона свободная от компонентов.

В TEAMGROUP T-CREATE CLASSIC C47 установлен контроллер Maxiotek MAP1602 и 232-слойная память типа TLC. Используется SLC-кэш и применяется коррекция ошибок. Заявленные скорости работы с данными составляют 7400 и 7000 МБ/сек для чтения и записи соответственно.

Тесты

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

AJA

Anvil

3DMark

Итоги

TEAMGROUP T-CREATE CLASSIC C47 можно рекомендовать под установку в настольные системы и ноутбуки. Доступная стоимость для этого интерфейс и демонстрируемых скоростей, 5-летняя гарантия, низкие рабочие температуры, большой ресурс записи 1500 TBW для 1 Тбайт.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".