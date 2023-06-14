Обзор T-FORCE CARDEA Z44L. Недорогой M.2 с PCIe 4.0 (TM8FPL500G0C127)

Тестируемый сегодня накопитель T-FORCE CARDEA Z44L относится к недорогой линейке в форм-факторе М.2 с интерфейсом PCIe 4.0. Помимо изучаемого нами в объеме 500 Гбайт, также доступен на 1 Тбайт. Для них заявлены скорости чтения и записи на уровне 3500 и 3000 Мбайт/с соответственно. Сопровождается он 5-летней гарантией.

T-FORCE CARDEA Z44L

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением диска и данными по его техническим характеристикам. Внутри подложка из прозрачного пластика, в которой помимо накопителя зафиксирован графеновый радиатор.

T-FORCE CARDEA Z44L

T-FORCE CARDEA Z44L обзор

Внешний вид

Перед началом эксплуатации владельцу будет необходимо самостоятельно нанести радиатор системы охлаждения. Он очень тонкий, выполнен из графена. Можно совмещать его со штатным охлаждением на материнской плате.

T-FORCE CARDEA Z44L

Сам же подход, когда радиатор не установлен изначально, оптимален. Так сам владелец сможет принять решение о его необходимости, в зависимости от уже имеющейся системы отвода тепла.

T-FORCE CARDEA Z44L

Согласно же проведенным тестам без дополнительного обдува, рабочая температура с графеновым радиатором и без него отличается только в пределах 1-3 градусов.

T-FORCE CARDEA Z44L

На комплектный медным цветом нанесен логотип бренда, серия и общие данные по техническим характеристикам. С внутренней стороны наклейка с серийным номером и страной производства.

T-FORCE CARDEA Z44L

T-FORCE CARDEA Z44L работает на базе контроллера PS5019-E19-35. Это однокристальная система с четырьмя каналами. Память типа TLC набрана чипами CA7BG84A0A. Поддерживает S.M.A.R.T., TRIM, APM и NCQ.

T-FORCE CARDEA Z44L

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. С помощью нее можно контролировать общие параметры.

T-FORCE CARDEA Z44L

Просматраивать системную информацию и проводить тестирование производительности.

T-FORCE CARDEA Z44L

Тесты

Тестирование велось с ноутбуком Predator Helios 300 PH317-56-72QY, второй М.2 разъем на нем поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Проблем с нагревом при таких условиях эксплуатации замечены не были.

T-FORCE CARDEA Z44L

CrystalDiskMark:

T-FORCE CARDEA Z44L

AS SSD Benchmark:

T-FORCE CARDEA Z44L

T-FORCE CARDEA Z44L

HD Tune Pro:

T-FORCE CARDEA Z44L

T-FORCE CARDEA Z44L

T-FORCE CARDEA Z44L

T-FORCE CARDEA Z44L

AJA

T-FORCE CARDEA Z44L

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorT-FORCE CARDEA Z44L – недорогой М.2 с интерфейсом PCIe 4.0, демонстрирующий высокие скорости работы с данными. 5-летняя гарантия, умеренный нагрев без установки дополнительного охлаждения. Из минусов низкая эффективность графенового радиатора. Подойдет в качестве основного или дополнительного в систему, а также для расширения памяти в PlayStation 5.
T-FORCE CARDEA Z44L получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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