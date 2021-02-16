Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти

В анонсированной не так давно оперативной памяти T-FORCE DARK Z FPS производитель сделал акцент на улучшении быстродействия в играх, это же отразилось в названии этого специального набора. Доступны они только одним вариантом комплекта из двух планок по 8 Гбайт каждая с частотой 4000 МГц. Сопровождаются они пожизненной гарантией.

T-FORCE DARK Z FPS

К моменту публикации продажи этого набора еще не стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 165 долларов.

Комплектация

T-FORCE DARK Z FPS

Поставляются в коробке из картона с оформлен в игровой стилистике. Внутри планки зафиксированы в прозрачном пластиковом блистере. В комплекте также идут наклейки с логотипами.

T-FORCE DARK Z FPS

Внешний вид

T-FORCE DARK Z FPS

Модули этого семейства идут без подсветки, а изучали ранее уже T-Force Dark Z DDR4-3600. Строгий дизайн металлических радиаторов, окрашенных в черный цвет. Но есть отличия, заключаются они в появлении схематичного рисунка на боковой грани.

T-FORCE DARK Z FPS

Толщина 0.8 мм. В верхней части гребенка с вырезами. Общая высота планок 43.5 мм. Они совместимы с большинство воздушных систем охлаждения процессора.

T-FORCE DARK Z FPS

На внутренней стороне радиатора нанесена наклейка с серийным номером, продуктовым кодом, данными по таймингам и частотам.

T-FORCE DARK Z FPS

Чипы находятся с одной из сторон печатной платы черного цвета. Контакт с ними в T-FORCE DARK Z FPS осуществляется через термоинтерфейс.

T-FORCE DARK Z FPS

Тесты XMP-профиля

T-FORCE DARK Z FPS

T-FORCE DARK Z FPS

Гарантированная частота для платформ AMD и Intel составляет 4000 МГц с таймингами и напряжением CL16-18-18-38. Мы проводили тестирование с процессорами Ryzen 5-3600 и Core i7-10700K. Все дальнейшие тесты приводятся на платформе Intel c частотой 5000 МГц.

CPU-Z

T-FORCE DARK Z FPS

AIDA64

T-FORCE DARK Z FPS

Cinebench

T-FORCE DARK Z FPS

WinRAR

T-FORCE DARK Z FPS

Напряжение 1.45В. Проблем с работой на XMP-профиле выявлено не было.

Сравнение с частотой 2400 МГц

Сам производитель отмечает прибавку FPS в играх, отмечая, что разница замерялась между частотами 2666 МГц и 4000 МГц. Мы в свою очередь приведем данные по быстродействию с частотой 2400 МГц с таймингами 16-16-16-39.

CPU-Z

T-FORCE DARK Z FPS

AIDA64

T-FORCE DARK Z FPS

Разгон с уменьшением таймингов

Для начала мы провели разгон, целью которого ставилось уменьшение таймингов на той же частоте 4000 МГц. С T-FORCE DARK Z FPS мы получили стабильную работу и прохождение проверки с таймингами 15-17-17 и напряжением 1.48В.

CPU-Z

T-FORCE DARK Z FPS

AIDA64

T-FORCE DARK Z FPS

Cinebench

T-FORCE DARK Z FPS

WinRAR

T-FORCE DARK Z FPS

Разгон с повышением частоты

Отдельного внимания заслуживает разгон с повышением частоты. Для примера приведем два стабильных результата полученных в нашей «Лаборатории». Это 4300 МГц с таймингами 18-18-18.

CPU-Z

T-FORCE DARK Z FPS

AIDA64

T-FORCE DARK Z FPS

Cinebench

T-FORCE DARK Z FPS

WinRAR

T-FORCE DARK Z FPS

Максимально же смогли получить 4500 МГц с таймингами 17-19-19, но это потребовало повышение напряжения до 1.5В.

CPU-Z

T-FORCE DARK Z FPS

AIDA64

T-FORCE DARK Z FPS

Cinebench

T-FORCE DARK Z FPS

WinRAR

T-FORCE DARK Z FPS

Сравнение быстродействия в играх

Для наглядности приведем сравнение быстродействия в игре «Rise of the TOMB Raider». Видеокарта NVIDIA RTX 3080. Разрешение 2К с минимальными настройками графики.

T-FORCE DARK Z FPS Rise of the TOMB Raider

T-FORCE DARK Z FPS

Сравнение в бенчмарках

Также приведем общие таблицы с полученными данными в бенчмарках.

AIDA64

T-FORCE DARK Z FPS

Cinebench

T-FORCE DARK Z FPS

WinRAR

T-FORCE DARK Z FPS

Итоги по T-FORCE DARK Z FPS

Золото. Выбор редакции MegaObzorT-FORCE DARK Z FPS удовлетворят как задачи тех кто хочет получить высокий уровень быстродействия «из коробки», они стабильно работают на Intel и AMD платформах, а также тех кто «выжимает» из памяти максимум. Используемые тут чипы памяти позволяют как сохранив частоту в 4000 МГц снизить тайминги до CL15, так и получить 4500 МГц с таймингами CL17. При этом они совместимы с башенным охлаждением CPU, а также предлагают строгий внешний вид без подсветки. К весомым плюсам отнесем пожизненную гарантию.
T-FORCE DARK Z FPS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы T-FORCE DARK Z FPS
Обзоры:
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
Обзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игрыОбзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игры
Новости:
SK Hynix переместит производство чипов в Китай

Компания SK Hynix объявила, что перенесет некоторые из своих литейных предприятий, которые используют 8-д...
Colourful представила ОЗУ iGame VULCAN DDR4 и SSD-накопитель SL500 Mini

Colourful представила новые продукты для геймеров, оперативную память iGame VULCAN DDR4 и SSD-накопитель ...
TEAMGROUP анонсировала модули памяти Xtreem ARGB White DDR4

TEAMGROUP рада представить новую память Xtreem ARGB White DDR4 полностью в белом исполнении. ...
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600
Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателямиОбзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателями
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
MSI представила два игровых монитора сер...
MSI представила два игровых монитора серMSI представила два новых монитора игровой серии Optix AG. ...
Razer Hammerhead True Wireless Pro - бес...
Razer Hammerhead True Wireless Pro - бесRazer выпустила наушники-вкладыши Hammerhead True Wireless Pro. ...
Первый защищенный телефон F150 B2021...
Первый защищенный телефон F150 B2021F150 - это новый производитель защищенных смартфонов, целью которого является предоставление превосходных...
Samsung Galaxy A51 и A71 получили Androi...
Samsung Galaxy A51 и A71 получили AndroiНесколько дней назад Samsung Galaxy A51 получил One UI 3.0 на основе обновления до операционной системы A...
Выпущена финальная версия ОС macOS Big S...
Выпущена финальная версия ОС macOS Big SApple выпустила финальную версию операционной системы macOS Big Sur 11.2. В финальной версии содержится м...
18 карат золота - это Samsung Galaxy S21...
18 карат золота - это Samsung Galaxy S21Компания Caviar известна на весь мир эксклюзивными устройствами выполненными из материалов класса премиум...
Thermaltake выпустили резервуар+помпу PR...
Thermaltake выпустили резервуар+помпу PRКомпания Thermaltake рада объявить о готовности к продаже комбинированного резервуара и насоса Pacific PR...
Умный монитор от Samsung на базе ОС Tize...
Умный монитор от Samsung на базе ОС TizeSamsung представила новый настольный монитор, главной изюминкой которого является предустановленная ОС Ti...
В Minecraft 600 миллионов активных игрок...
В Minecraft 600 миллионов активных игрокОдна из игр, которая не перестает удивлять своей популярностью, это, конечно же, Minecraft. Новые данные ...
Samsung Galaxy Note21 все же увидит свет...
Samsung Galaxy Note21 все же увидит светУже много недель самые разные источники сообщают о том, что Samsung закроет серию топовых Galaxy Note, со...
В сеть просочились фотографии Vivo X60...
В сеть просочились фотографии Vivo X60Перед официальным запуском смартфона Vivo X60 практические изображения телефона просочились в сеть. ъ...
Samsung готовит много складных смартфоно...
Samsung готовит много складных смартфоноЕсли ранее ещё не было ясно, что Samsung делает ставку на складные устройства, то эта новость о планах ко...
Обзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часаОбзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часа
Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)
Обзор умной колонки Капсула с голосовым помощником МарусяОбзор умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся
Обзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркалоОбзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркало
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборокОбзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor