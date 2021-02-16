Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти

В анонсированной не так давно оперативной памяти T-FORCE DARK Z FPS производитель сделал акцент на улучшении быстродействия в играх, это же отразилось в названии этого специального набора. Доступны они только одним вариантом комплекта из двух планок по 8 Гбайт каждая с частотой 4000 МГц. Сопровождаются они пожизненной гарантией.

Комплектация

К моменту публикации продажи этого набора еще не стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 165 долларов.

Поставляются в коробке из картона с оформлен в игровой стилистике. Внутри планки зафиксированы в прозрачном пластиковом блистере. В комплекте также идут наклейки с логотипами.

Внешний вид

Модули этого семейства идут без подсветки, а изучали ранее уже T-Force Dark Z DDR4-3600 . Строгий дизайн металлических радиаторов, окрашенных в черный цвет. Но есть отличия, заключаются они в появлении схематичного рисунка на боковой грани.

Толщина 0.8 мм. В верхней части гребенка с вырезами. Общая высота планок 43.5 мм. Они совместимы с большинство воздушных систем охлаждения процессора.

На внутренней стороне радиатора нанесена наклейка с серийным номером, продуктовым кодом, данными по таймингам и частотам.

Чипы находятся с одной из сторон печатной платы черного цвета. Контакт с ними в T-FORCE DARK Z FPS осуществляется через термоинтерфейс.

Тесты XMP-профиля

CPU-Z

Гарантированная частота для платформ AMD и Intel составляет 4000 МГц с таймингами и напряжением CL16-18-18-38. Мы проводили тестирование с процессорами Ryzen 5-3600 и Core i7-10700K. Все дальнейшие тесты приводятся на платформе Intel c частотой 5000 МГц.

AIDA64

Cinebench

WinRAR

Сравнение с частотой 2400 МГц

CPU-Z

Напряжение 1.45В. Проблем с работой на XMP-профиле выявлено не было.Сам производитель отмечает прибавку FPS в играх, отмечая, что разница замерялась между частотами 2666 МГц и 4000 МГц. Мы в свою очередь приведем данные по быстродействию с частотой 2400 МГц с таймингами 16-16-16-39.

AIDA64

Разгон с уменьшением таймингов

CPU-Z

Для начала мы провели разгон, целью которого ставилось уменьшение таймингов на той же частоте 4000 МГц. С T-FORCE DARK Z FPS мы получили стабильную работу и прохождение проверки с таймингами 15-17-17 и напряжением 1.48В.

AIDA64

Cinebench

WinRAR

Разгон с повышением частоты

CPU-Z

Отдельного внимания заслуживает разгон с повышением частоты. Для примера приведем два стабильных результата полученных в нашей «Лаборатории». Это 4300 МГц с таймингами 18-18-18.

AIDA64

Cinebench

WinRAR

CPU-Z

Максимально же смогли получить 4500 МГц с таймингами 17-19-19, но это потребовало повышение напряжения до 1.5В.

AIDA64

Cinebench

WinRAR

Сравнение быстродействия в играх

T-FORCE DARK Z FPS Rise of the TOMB Raider

Для наглядности приведем сравнение быстродействия в игре «Rise of the TOMB Raider». Видеокарта NVIDIA RTX 3080. Разрешение 2К с минимальными настройками графики.

Сравнение в бенчмарках

AIDA64

Также приведем общие таблицы с полученными данными в бенчмарках.

Cinebench

WinRAR

Итоги по T-FORCE DARK Z FPS

T-FORCE DARK Z FPS удовлетворят как задачи тех кто хочет получить высокий уровень быстродействия «из коробки», они стабильно работают на Intel и AMD платформах, а также тех кто «выжимает» из памяти максимум. Используемые тут чипы памяти позволяют как сохранив частоту в 4000 МГц снизить тайминги до CL15, так и получить 4500 МГц с таймингами CL17. При этом они совместимы с башенным охлаждением CPU, а также предлагают строгий внешний вид без подсветки. К весомым плюсам отнесем пожизненную гарантию.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".