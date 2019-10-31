Обзор T-Force Dark Z DDR4 2x8GB DDR4-3600MHz. Память от Team Group для новых Ryzen

Не так давно компания Team Group анонсировала выпуск линейки оперативной памяти T-Force Dark Z DDR4. Ориентированы они на новую платформу X570 и процессоры AMD Ryzen 3000, обеспечивая высокие тактовые частоты с напряжением 1.35V. При этом платформа Intel также поддерживается в полном объеме. Мы будем изучать на примере комплекта из двух планок по 8 Гбайт каждая с частотой 3600 МГц.
T-Force Dark Z DDR4 2x8GB DDR4-3600MHz получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
В скором времени они появятся в российских магазинах.
КомплектацияНа эту память производитель предоставляет пожизненную гарантию. Поставляются в прозрачном блистере с информативной подложкой.
Внешний видT-Force Dark Z DDR4 вышли объемами по 8 и 16 Гбайт. Предлагаются в вариантах с тактовыми частотами 3200, 3600 и 4000 МГц.
Установлен алюминиевый радиатор с ребрами, напоминающими крылья орла. Обеспечивается улучшенный отвод тепла.
Для контакта с чипами памяти используется теплопроводный клей, повышающий отвод тепла на алюминиевый сплав.
В этой линейке не используется подсветка. Доступны планки в сером и ярко-красном вариантах исполнения.
Производитель отмечает тщательный подбор чипов, обеспечивая стабильную работу на платформах Intel и AMD.
Высота планок в самой высокой точке 43.5 мм. Проблем с установкой башенных систем охлаждения возникнуть не должно.
Тесты
В XMP 2.0 профиль записано две частоты. Самые высокие частоты – 3600 МГц. Работают с таймингами CL18-22-22-42 при напряжении 1.35V.
Aida64
WinRar
3DMark
FireStrike Extreme
Также записаны частоты 3200 МГц. Они работают при таймингах CL16-18-18-38 с напряжением 1.35V. Проблем с запуском замечено не было.
Aida64
WinRar
3DMark
FireStrike Extreme
РазгонПо традиции мы проводим разгон с поиском стабильной частоты при сохранении таймингов и напряжения. T-Force Dark Z DDR4 взяли стабильные 3733 МГц, пройдя нагрузочные тесты и продемонстрировав стабильность во время рендирования видео.
Aida64
WinRar
3DMark
FireStrike Extreme
Сравнение
Aida64
WinRar
3DMark
FireStrike Extreme
Итоги по T-Force Dark Z DDR4 2x8GB DDR4-3600MHzT-Force Dark Z DDR4 2x8GB DDR4-3600MHz станут отличным выбором в пару к новым процессорам AMD Ryzen и Intel, обеспечив стабильную работу с высокими тактовыми частотами. Эффективное охлаждение, привлекательный внешний вид без подсветки, пожизненная гарантия. Плюс есть возможность повышения частоты до стабильных 3733 МГц, сохранив тайминги и напряжение.
T-Force Dark Z DDR4 2x8GB DDR4-3600MHz получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".