Обзор T-Force Dark Z DDR4 2x8GB DDR4-3600MHz. Память от Team Group для новых Ryzen

Не так давно компания Team Group анонсировала выпуск линейки оперативной памяти T-Force Dark Z DDR4. Ориентированы они на новую платформу X570 и процессоры AMD Ryzen 3000, обеспечивая высокие тактовые частоты с напряжением 1.35V. При этом платформа Intel также поддерживается в полном объеме. Мы будем изучать на примере комплекта из двух планок по 8 Гбайт каждая с частотой 3600 МГц.

Комплектация

В скором времени они появятся в российских магазинах.На эту память производитель предоставляет пожизненную гарантию. Поставляются в прозрачном блистере с информативной подложкой.

Внешний вид

T-Force Dark Z DDR4 вышли объемами по 8 и 16 Гбайт. Предлагаются в вариантах с тактовыми частотами 3200, 3600 и 4000 МГц.

Установлен алюминиевый радиатор с ребрами, напоминающими крылья орла. Обеспечивается улучшенный отвод тепла.

Для контакта с чипами памяти используется теплопроводный клей, повышающий отвод тепла на алюминиевый сплав.

В этой линейке не используется подсветка. Доступны планки в сером и ярко-красном вариантах исполнения.

Производитель отмечает тщательный подбор чипов, обеспечивая стабильную работу на платформах Intel и AMD.

Высота планок в самой высокой точке 43.5 мм. Проблем с установкой башенных систем охлаждения возникнуть не должно.

Тесты

В XMP 2.0 профиль записано две частоты. Самые высокие частоты – 3600 МГц. Работают с таймингами CL18-22-22-42 при напряжении 1.35V.

Aida64

WinRar

3DMark

FireStrike Extreme

Aida64

Также записаны частоты 3200 МГц. Они работают при таймингах CL16-18-18-38 с напряжением 1.35V. Проблем с запуском замечено не было.

WinRar

3DMark

FireStrike Extreme

Разгон

Aida64

По традиции мы проводим разгон с поиском стабильной частоты при сохранении таймингов и напряжения. T-Force Dark Z DDR4 взяли стабильные 3733 МГц, пройдя нагрузочные тесты и продемонстрировав стабильность во время рендирования видео.

WinRar

3DMark

FireStrike Extreme

Сравнение

Aida64

WinRar

3DMark

FireStrike Extreme

Итоги по T-Force Dark Z DDR4 2x8GB DDR4-3600MHz

T-Force Dark Z DDR4 2x8GB DDR4-3600MHz станут отличным выбором в пару к новым процессорам AMD Ryzen и Intel, обеспечив стабильную работу с высокими тактовыми частотами. Эффективное охлаждение, привлекательный внешний вид без подсветки, пожизненная гарантия. Плюс есть возможность повышения частоты до стабильных 3733 МГц, сохранив тайминги и напряжение.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".