Обзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и Intel

Не так давно компания Team Group выпустила новую линейку оперативной памяти T-FORCE XTREEM ARGB. Это первые планки с зеркальным дизайном, предлагающим заполняющий эффект подсветки по всей площади радиатора. Вышли они наборами по две планки объемом 8 Гбайт. Мы будем изучать на примере версии с тактовой частотой 3600MHz.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 10 900 рублей.Поставляется в коробке с привлекательным оформлением. На крышке помимо изображения планки выведены поддерживаемые технологии синхронизации подсветки.

Внешний вид

На обратной стороне список поддерживаемых технологий. Здесь же можно обратить внимание на пожизненную гарантию. Внутри зафиксированы в пластиковой подложке, предотвращающей тряску во время транспортировки.T-FORCE XTREEM ARGB получили радиатор с интересным исполнения. Одна из сторон, контактирующая с чипами памяти, выполнена из окрашенного в темный цвет металла.

Противоположная часть, находящаяся в зоне внимания, сделана из пластика с зеркальным покрытием. За счет этого подсветка от светодиодов заполняет большую часть площади модуля.

Верхняя грань скошена. В центре красуется логотип серии T-FORCE, он также подсвечивается во время работы.

Интересно смотрится золотистая вставка на фронтальной стороне. Общая высота конструкции составляет 48,7 мм, ограничивая совместимость с рядом башенных систем охлаждения.

Подсветка поддерживает синхронизацию с ключевыми материнскими платами, используя программное обеспечение ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK-Polychrome Sync.

В линейке T-FORCE XTREEM ARGB представлены модули с тактовыми частотами: 3200, 3600 и 4000 МГц. Напряжение в зависимости от планок варьируется в диапазоне от 1.35V до 1.45V. Используются чипы SAMSUNG.

Тесты

Работает на частоте 3600 МГц с таймингами CL14-15-15-35 и напряжением 1.45V.

Aida64

Все тесты проводились с процессором AMD Ryzen 5 3600 и материнской платой ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

WinRar

3DMark

FireStrike Extreme

TimeSpy

PCMark 10

Cinebench

Разгон

Aida64

По нашей методике мы проводим разгон с повышением частоты без повышения таймингов. Тестируемые планки позволили получить стабильные 3666 МГц.

WinRar

3DMark

TimeSpy

Cinebench

Aida64

Вторым вариантом стабильного разгона для них стало понижение частот с сохранением таймингов. Получена 3600 МГц с таймингами CL14-14-14-28 и напряжением 1.45V.

WinRar

3DMark

TimeSpy

Сравнение

Aida64

WinRar

3DMark

TimeSpy

T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz обзор

Итоги по T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz

T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz подойдут как для систем на базе процессоров Intel, так и третьего поколения AMD, позволяя получить высокий уровень быстродействия. Интересное исполнение подсветки с возможностью синхронизации. Возможности разгона по частоте и таймингам. Весомым преимуществом станет пожизненная гарантия. Не устроить могут ограничения по используемым башенным системам охлаждения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".