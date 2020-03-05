Обзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и Intel

2020-03-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - T-FORCE XTREEM ARGB; [114]
Не так давно компания Team Group выпустила новую линейку оперативной памяти T-FORCE XTREEM ARGB. Это первые планки с зеркальным дизайном, предлагающим заполняющий эффект подсветки по всей площади радиатора. Вышли они наборами по две планки объемом 8 Гбайт. Мы будем изучать на примере версии с тактовой частотой 3600MHz.

T-FORCE XTREEM ARGB

Средняя стоимость на момент публикации составляет 10 900 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с привлекательным оформлением. На крышке помимо изображения планки выведены поддерживаемые технологии синхронизации подсветки.

T-FORCE XTREEM ARGB

На обратной стороне список поддерживаемых технологий. Здесь же можно обратить внимание на пожизненную гарантию. Внутри зафиксированы в пластиковой подложке, предотвращающей тряску во время транспортировки.

Внешний вид

T-FORCE XTREEM ARGB получили радиатор с интересным исполнения. Одна из сторон, контактирующая с чипами памяти, выполнена из окрашенного в темный цвет металла.

T-FORCE XTREEM ARGB

Противоположная часть, находящаяся в зоне внимания, сделана из пластика с зеркальным покрытием. За счет этого подсветка от светодиодов заполняет большую часть площади модуля.

T-FORCE XTREEM ARGB

Верхняя грань скошена. В центре красуется логотип серии T-FORCE, он также подсвечивается во время работы.

T-FORCE XTREEM ARGB

Интересно смотрится золотистая вставка на фронтальной стороне. Общая высота конструкции составляет 48,7 мм, ограничивая совместимость с рядом башенных систем охлаждения.

T-FORCE XTREEM ARGB

Подсветка поддерживает синхронизацию с ключевыми материнскими платами, используя программное обеспечение ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK-Polychrome Sync.

T-FORCE XTREEM ARGB

В линейке T-FORCE XTREEM ARGB представлены модули с тактовыми частотами: 3200, 3600 и 4000 МГц. Напряжение в зависимости от планок варьируется в диапазоне от 1.35V до 1.45V. Используются чипы SAMSUNG.

T-FORCE XTREEM ARGB

Тесты

Работает на частоте 3600 МГц с таймингами CL14-15-15-35 и напряжением 1.45V.

T-FORCE XTREEM ARGB

T-FORCE XTREEM ARGB

Все тесты проводились с процессором AMD Ryzen 5 3600 и материнской платой ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI).

Aida64

T-FORCE XTREEM ARGB

WinRar

T-FORCE XTREEM ARGB

3DMark

T-FORCE XTREEM ARGB

T-FORCE XTREEM ARGB

FireStrike Extreme

T-FORCE XTREEM ARGB

TimeSpy

T-FORCE XTREEM ARGB

PCMark 10

T-FORCE XTREEM ARGB

Cinebench

T-FORCE XTREEM ARGB

Разгон

По нашей методике мы проводим разгон с повышением частоты без повышения таймингов. Тестируемые планки позволили получить стабильные 3666 МГц.

Aida64

T-FORCE XTREEM ARGB

WinRar

T-FORCE XTREEM ARGB

3DMark

T-FORCE XTREEM ARGB

T-FORCE XTREEM ARGB

TimeSpy

T-FORCE XTREEM ARGB

Cinebench

T-FORCE XTREEM ARGB

Вторым вариантом стабильного разгона для них стало понижение частот с сохранением таймингов. Получена 3600 МГц с таймингами CL14-14-14-28 и напряжением 1.45V.

Aida64

T-FORCE XTREEM ARGB

WinRar

T-FORCE XTREEM ARGB

3DMark

T-FORCE XTREEM ARGB

TimeSpy

T-FORCE XTREEM ARGB

Сравнение

Aida64

T-FORCE XTREEM ARGB

WinRar

T-FORCE XTREEM ARGB

3DMark

T-FORCE XTREEM ARGB

TimeSpy

T-FORCE XTREEM ARGB

T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz обзор

Итоги по T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz

Золото. Выбор редакции MegaObzorT-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz подойдут как для систем на базе процессоров Intel, так и третьего поколения AMD, позволяя получить высокий уровень быстродействия. Интересное исполнение подсветки с возможностью синхронизации. Возможности разгона по частоте и таймингам. Весомым преимуществом станет пожизненная гарантия. Не устроить могут ограничения по используемым башенным системам охлаждения.
T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы T-FORCE XTREEM ARGB
Лучший смартфон Xiaomi в 2020 году. Xiaomi Mi Mix 3 5G 6/64GBЛучший смартфон Xiaomi в 2020 году. Xiaomi Mi Mix 3 5G 6/64GB
Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)
Обзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 144 Гц и NVIDIA G-SyncОбзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 144 Гц и NVIDIA G-Sync
Обзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSDОбзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSD
Обзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушникиОбзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушники
Обзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-R...
Обзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-RНе так давно мы проводили тестирование мышки Razer DeathAdder ...
Новая версия смартфона Redmi K30 5G выйд...
Новая версия смартфона Redmi K30 5G выйдУже совсем скоро рынок смартфонов пополнится версией смартфона Redmi K30 5G с большим объемом памяти. Ита...
Предварительный обзор Sony Xperia 1 II. ...
Предварительный обзор Sony Xperia 1 II. Когда-то давно компания Sony отлично себя чувствовала на рынке смартфонов и очень хорошо продавала свои у...
Grand Theft Auto V вновь стала лидером п...
Grand Theft Auto V вновь стала лидером пGrand Theft Auto V стала лидером по продажам в магазине Steam. ...
Улучшенный дизайн Samsung W20 ...
Улучшенный дизайн Samsung W20 Компания Samsung выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Samsung W20. Апп...
Смартфон Samsung Galaxy M21 засветился в...
Смартфон Samsung Galaxy M21 засветился вSamsung Galaxy M21 засветился в базе данных бенчмарка Geekbench. ...
SilentiumPC анонсировала серию корпусов ...
SilentiumPC анонсировала серию корпусов SilentiumPC, объявляет о выпуске новых компьютерных корпусов серии Armis AR6 предназначена для геймеров, ...
Официальные рендеры флагманов Samsung Ga...
Официальные рендеры флагманов Samsung GaСегодня в социальных сетях слили пресс-рендеры с подробностями всех тред моделей Samsung Galaxy S20. ...
Обзор GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 (...
Обзор GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 (Героем сегодняшнего тестирования будет система жидкостного охлаждения GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280, п...
Смартфон ZTE Axon 10s Pro получит SoC Sn...
Смартфон ZTE Axon 10s Pro получит SoC SnВ сети появились новые подробности о флагманском смартфоне ZTE Axon 10s Pro, выход которого ожидается в к...
Redmi Note 9 Pro засветился в Geekbench...
Redmi Note 9 Pro засветился в GeekbenchВ базе данных теста производительности Geekbench засветился смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro. ...
Фирменная новинка от Meizu 16s ...
Фирменная новинка от Meizu 16s Компания Meizu выпустила модную новинку с интересным дизайном под названием Meizu 16s. Функции новинки вх...
Обзор Mpow M8. Защищенные TWS-наушники с aptXОбзор Mpow M8. Защищенные TWS-наушники с aptX
Обзор Hyundai H-LED32ES5000. Доступный Smart-TV телевизорОбзор Hyundai H-LED32ES5000. Доступный Smart-TV телевизор
Обзор Logitech G915 Lightspeed. Лучшая беспроводная механическая клавиатураОбзор Logitech G915 Lightspeed. Лучшая беспроводная механическая клавиатура
Обзор Rombica Smart Stick 4K v001. Лучший медиаплеер на OC Android Обзор Rombica Smart Stick 4K v001. Лучший медиаплеер на OC Android
Обзор Artplays X4 (P4J-387b). Геймпад с ассиметричными стиками для Sony PlayStation 4 ProОбзор Artplays X4 (P4J-387b). Геймпад с ассиметричными стиками для Sony PlayStation 4 Pro
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor