Обзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкой

Компания Team Group одной из первых представила SSD-диск с управляемой многоцветной подсветкой. Казалось бы, для дисков такая опция далеко не самая важная, но не будем отрицать, что часто при подборе компонентов уделяется внимания и внешнему виду. Как пример есть корпуса, в которых предусмотрены отдельные посадочные места под 2.5 диски в видимой части, позволяя сделать акцент на этом элементе. Не так давно они обновили линейку DELTA TUF RGB, выпустив вариант, созданный в сотрудничестве с ASUS TUF Gaming Alliance.

T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB обзор

На прошлой неделе мы уже рассматривали М.2 диск T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB . Напомним, этот под этим брендом, по задумке, объединяются только надежные решения с высоким ресурсом службы.

Комплектация

Поставляется в коробке с тематическим оформлением. Здесь же присутствует логотип TUF. Сопровождаются диски трехлетней гарантией производителя. В комплекте идут наклейка T-Force, кабель синхронизации подсветки, инструкцию.

Внешний вид

Общие особенности внешнего вида сохранили, добавив камуфляж в стилистике материнских плат этого семейства. Также в нижней части нанесена пометка об альянсе двух производителей.

Центральную часть занимает зона с полупрозрачным пластиком. В этот элемент интегрирована многоцветная подсветка.

Работать может как самостоятельно в режиме волнообразной замены цветов. Так и есть возможность подключить к 5V-разъему на материнской плате.

Так поведение подсветки будет синхронизировано с остальными компонентами. Управляется при помощи программного обеспечения ASUS Aura или других подобных систем от производителей периферии и аксессуаров.

При продолжительной нагрузке заметного нагрева этой зоны замечено не было. Внутри она отделена от печатной платы. Но стоит учитывать, что и в отводе тепла участия не принимает.

T-Force DELTA TUF RGB SSD доступна в версиях 512 Гбайт и 1 Тбайт. Заявленные скорости обмена составляют 560MB/s и 510MB/s, для чтения и записи соответственно.

Подключается при помощи традиционного SATA-интерфейса. Толщина корпуса увеличена до 9.5 мм. Рассматривать его для установки в ноутбуки не стоит.

В качестве контроллера используется SM2258G с чипом буферной памяти SKHynix. Используется 3D NAND память с заявленным ресурсом в 400 Тбайт или 1 млн часов

Тесты

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по T-Force DELTA TUF RGB SSD

T-Force DELTA TUF RGB SSD станет хорошим выбором в качестве дополнительного накопителя под игры и хранения данных в системы, собираемые в корпусах со стенками из стекла. Это твердотельный диск, выполненный с акцентом на привлекательность внешнего вида. Синхронизируемая ARGB 5V подсветка, стилистика TUF. 3 года гарантии и высокие для этого способа подключения скорости обмена данными.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".