Обзор T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5. Оперативная память для ноутбуков и мини-ПК FLBD532G5200HC38DC-S01

Память формата SO-DIMM приобретается отдельно самим пользователем довольно редко, чаще всего владельцы ноутбуков не задумываются о наращивании объема оперативной памяти или ее замены. Но такая возможность есть не только в игровых ноутбуках, но и мини-ПК, которые предлагаются в варианте, предполагающей самостоятельную установку оперативной памяти и накопителя. Изучаемые сегодня T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5 предлагаются наборами по одной или двум планкам, объемами 16 и 32 Гбайт на одном модуле.

Комплектация

Мы изучили его на примере апгрейда ноутбука Predator Helios 300 PH317-56-72QY заменив комплектные 16 Гбайт на 32 Гбайт.Покупатель получает модули упакованными в коробку с изображением модуля и данными по его техническим характеристикам. Внутри они зафиксированы в пластиковую подложку. Комплект включает наклейку с логотипом бренда и руководство пользователя. Сопровождаются пожизненной гарантией.

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5 обзор

Внешний вид

Модули оперативной памяти с радиатором из графена черного цвета, расположенного только на одной стороне. Нанесен логотип бренда и название серии.

У них малая толщина, обеспечивающая широкую совместимость и позволяя устанавливать в ультрабуки с ограниченным пространством.

Обратная сторона печатной платы свободная. Здесь нанесена наклейка с серийным номером и данными по частоте, таймингам и напряжению.

Тесты

Работает T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5 на частоте 5200 МГц с таймингами CL38-38-38-84 и напряжением 1.1В.Память устанавливалась в ноутбук Predator Helios 300 PH317-56-72QY, располагающим двумя слотами под оперативную память SO-DIMM. Весь объем определился корректно.

AIDA64

Но данный ноутбук, несмотря на то что позиционируется как игровой, BIOS в нем не дает инструментов для изменения таймингов и частоты. Согласно данным AIDA64 работала эта память на частоте 4800 МГц с таймингами CL36-35-35-76.

GeekBench

PCMARK 10

Time Spy Extreme

FireStrike Extreme

3DMark11

Тесты в играх

Shadow of Tomb Raider: T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5 32GB

Cyberpunk 2077: T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5 32GB

Итоги

Тестирование провели в двух играх, для сравнения приведем данные полученные с предустановленных модулей общим объемом 16 Гбайт. Пока разница по объему есть только незначительная, но судя по требованиям последних игр аппетиты растут, на ультра настройки DLC CyberPunk потребует больше 16 Гбайт.T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5 – оперативная память для ноутбуков и мини-ПК с высоким уровнем быстродействия. Ее можно рассматривать для самостоятельного апгрейда поддерживаемых устройств, впервую наращивая общий объем памяти. Низкое напряжение и отсутствие проблем с нагревом, тонкий радиатор, пожизненная гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".