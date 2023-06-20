Обзор T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5. Оперативная память для ноутбуков и мини-ПК FLBD532G5200HC38DC-S01

Память формата SO-DIMM приобретается отдельно самим пользователем довольно редко, чаще всего владельцы ноутбуков не задумываются о наращивании объема оперативной памяти или ее замены. Но такая возможность есть не только в игровых ноутбуках, но и мини-ПК, которые предлагаются в варианте, предполагающей самостоятельную установку оперативной памяти и накопителя. Изучаемые сегодня T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5 предлагаются наборами по одной или двум планкам, объемами 16 и 32 Гбайт на одном модуле.

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5

Мы изучили его на примере апгрейда ноутбука Predator Helios 300 PH317-56-72QY заменив комплектные 16 Гбайт на 32 Гбайт.

Комплектация

Покупатель получает модули упакованными в коробку с изображением модуля и данными по его техническим характеристикам. Внутри они зафиксированы в пластиковую подложку. Комплект включает наклейку с логотипом бренда и руководство пользователя. Сопровождаются пожизненной гарантией.

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5 обзор

Внешний вид

Модули оперативной памяти с радиатором из графена черного цвета, расположенного только на одной стороне. Нанесен логотип бренда и название серии.

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5

У них малая толщина, обеспечивающая широкую совместимость и позволяя устанавливать в ультрабуки с ограниченным пространством.

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5

Обратная сторона печатной платы свободная. Здесь нанесена наклейка с серийным номером и данными по частоте, таймингам и напряжению.

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5

Работает T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5 на частоте 5200 МГц с таймингами CL38-38-38-84 и напряжением 1.1В.

Тесты

Память устанавливалась в ноутбук Predator Helios 300 PH317-56-72QY, располагающим двумя слотами под оперативную память SO-DIMM. Весь объем определился корректно.

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5

Но данный ноутбук, несмотря на то что позиционируется как игровой, BIOS в нем не дает инструментов для изменения таймингов и частоты. Согласно данным AIDA64 работала эта память на частоте 4800 МГц с таймингами CL36-35-35-76.

AIDA64

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5

GeekBench

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5

PCMARK 10

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5

Time Spy Extreme

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5

FireStrike Extreme

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5

3DMark11

T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5

Тесты в играх

Тестирование провели в двух играх, для сравнения приведем данные полученные с предустановленных модулей общим объемом 16 Гбайт. Пока разница по объему есть только незначительная, но судя по требованиям последних игр аппетиты растут, на ультра настройки DLC CyberPunk потребует больше 16 Гбайт.

Shadow of Tomb Raider: T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5 32GB

Cyberpunk 2077: T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5 32GB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorT-Force VULCAN SO-DIMM DDR5 – оперативная память для ноутбуков и мини-ПК с высоким уровнем быстродействия. Ее можно рассматривать для самостоятельного апгрейда поддерживаемых устройств, впервую наращивая общий объем памяти. Низкое напряжение и отсутствие проблем с нагревом, тонкий радиатор, пожизненная гарантия.
T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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