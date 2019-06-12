Обзор T-Force Vulcan Z (Team Group TLZRD416G3200HC16C01). Недорогая и быстрая оперативная память

В конце весны компания Team Group сообщила о скором выходе новой недорогой оперативной памяти T-Force Vulcan Z, ориентированной на геймеров. Здесь нет элементов с подсветкой, но при этом предлагаются высокие тактовые частоты и несколько вариантов цветового исполнения радиаторов.

T-Force Vulcan Z обзор

Мы будем изучать на примере набора из двух планок с тактовой частотой 3200 МГц.

Комплектация

Поставляется в блистере с подложкой. Приведены общие технические характеристики. На эту память предоставляется пожизненная гарантия.

Внешний вид

В линейке T-Force Vulcan Z представлены модули с объемами 4, 8, 16 Гбайт. Также они отличаются частотами: 2666, 3000, 3200 МГц.

Для отвода тепла от чипов памяти используется улучшенный алюминиевый радиатор толщиной 0.8мм. Он только незначительно увеличивает общую высоту планок.

Так обеспечивается широкая совместимость с башенными системами охлаждения. В верхней зоне несколько вырезов.

В целом внешний вид радиатор повторяет черты логотип T-FORCE с расплавленными крыльями.

Доступны варианты, окрашенные в черные и ярко-красный цвет. На верхнем гребне нанесен логотип производителя.

Сам производитель отмечает, что для этой оперативной памяти проводится отбор чипов и последующее детальное заводское тестирование.

Поддерживается XMP-профиль. Обеспечивается совместимость с процессорами INTEL и AMD.

Тесты

Первоначальные тесты мы проводили на заводских частотах 3200 МГц с таймингами CL16-18-18-38, напряжение 1.35V.

Разгон

Сохранив тайминги на уровне CL16-18-18-38, мы смогли получить стабильную работу планок T-Force Vulcan Z на частоте 3466 МГц.

Также по нашей методике мы проводим максимальное снижение таймингов на частоте 2400 МГц, эти планки длительно и корректно работали с таймингами CL11-12-12-28.

Итоги по T-Force Vulcan Z

T-Force Vulcan Z станут правильным выбором для тех кто при выборе планок оперативной памяти ставит быстродействие, а не встроенную подсветку и внешний обвес. Модули позволят не ограничиваться заводскими частотами, проведя разгон с 3200 МГц до 3466 МГц без повышения таймингов. Пожизненная гарантия и невысокая стоимость, а также широкая совместимость с башенными системами охлаждения..получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".