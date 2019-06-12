Обзор T-Force Vulcan Z (Team Group TLZRD416G3200HC16C01). Недорогая и быстрая оперативная память

2019-06-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Team Group TLZRD416G3200HC16C01; [313]
В конце весны компания Team Group сообщила о скором выходе новой недорогой оперативной памяти T-Force Vulcan Z, ориентированной на геймеров. Здесь нет элементов с подсветкой, но при этом предлагаются высокие тактовые частоты и несколько вариантов цветового исполнения радиаторов.

T-Force Vulcan Z

Мы будем изучать на примере набора из двух планок с тактовой частотой 3200 МГц.

T-Force Vulcan Z обзор

Комплектация

Поставляется в блистере с подложкой. Приведены общие технические характеристики. На эту память предоставляется пожизненная гарантия.

T-Force Vulcan Z

Внешний вид

В линейке T-Force Vulcan Z представлены модули с объемами 4, 8, 16 Гбайт. Также они отличаются частотами: 2666, 3000, 3200 МГц.

T-Force Vulcan Z

Для отвода тепла от чипов памяти используется улучшенный алюминиевый радиатор толщиной 0.8мм. Он только незначительно увеличивает общую высоту планок.

T-Force Vulcan Z

Так обеспечивается широкая совместимость с башенными системами охлаждения. В верхней зоне несколько вырезов.

T-Force Vulcan Z

В целом внешний вид радиатор повторяет черты логотип T-FORCE с расплавленными крыльями.

T-Force Vulcan Z

Доступны варианты, окрашенные в черные и ярко-красный цвет. На верхнем гребне нанесен логотип производителя.

T-Force Vulcan Z

Сам производитель отмечает, что для этой оперативной памяти проводится отбор чипов и последующее детальное заводское тестирование.

T-Force Vulcan Z

Поддерживается XMP-профиль. Обеспечивается совместимость с процессорами INTEL и AMD.

T-Force Vulcan Z

Тесты

T-Force Vulcan Z

T-Force Vulcan Z

Первоначальные тесты мы проводили на заводских частотах 3200 МГц с таймингами CL16-18-18-38, напряжение 1.35V.

T-Force Vulcan Z

T-Force Vulcan Z

Разгон

Сохранив тайминги на уровне CL16-18-18-38, мы смогли получить стабильную работу планок T-Force Vulcan Z на частоте 3466 МГц.

T-Force Vulcan Z

T-Force Vulcan Z

Также по нашей методике мы проводим максимальное снижение таймингов на частоте 2400 МГц, эти планки длительно и корректно работали с таймингами CL11-12-12-28.

T-Force Vulcan Z

T-Force Vulcan Z

Итоги по T-Force Vulcan Z

Золото. Выбор редакции MegaObzorT-Force Vulcan Z станут правильным выбором для тех кто при выборе планок оперативной памяти ставит быстродействие, а не встроенную подсветку и внешний обвес. Модули позволят не ограничиваться заводскими частотами, проведя разгон с 3200 МГц до 3466 МГц без повышения таймингов. Пожизненная гарантия и невысокая стоимость, а также широкая совместимость с башенными системами охлаждения..
T-Force Vulcan Z получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Motorola работает над более доступной ве...
Motorola работает над более доступной веВ то время как Motorola One Vision еще не реализована во всем мире, компания уже работает над ее доступно...
Второе обновление улучшило работу камеры...
Второе обновление улучшило работу камерыНесколько дней назад для смартфона OnePlus 7 вышло первое обновление, которое привнесло апрельский патч б...
Google Pixel 4 и Pixel 4 XL показали на ...
Google Pixel 4 и Pixel 4 XL показали на Авторитетный инсайдер Бен Гескин поделился качественными рендерами флагманских смартфонов Google Pixel 4 ...
Представлен объектив Sony FE 200-600mm F...
Представлен объектив Sony FE 200-600mm FКомпания Sony Electronics представила полнокадровый супертелеобъектив с переменным Sony FE 200-600mm F5.6...
Объектив Sony FE 600mm F4 GM OSS оценен ...
Объектив Sony FE 600mm F4 GM OSS оценен Компания Sony Electronics пополнила ассортимент полнокадровых супертелеобъективов моделью с фиксированным...
Смартфон Samsung Galaxy J7 (2017) обнови...
Смартфон Samsung Galaxy J7 (2017) обновиПару дней назад компания Samsung обновила позапрошлогодний смартфон Samsung Galaxy J7 Pro до финальной ве...
Обзор Dunobil Consul 7.0. Навигатор с ка...
Обзор Dunobil Consul 7.0. Навигатор с каСовременные технологии развиваются невероятными темпами и буквально каждый день на свет появляется огромн...
Новые сюжетные подробности Beyond Good &...
Новые сюжетные подробности Beyond Good & В анонсирующ...


Обзор MAGMA R5. Сигнатурный радар-детекторОбзор MAGMA R5. Сигнатурный радар-детектор
Обзор Candy FCPS 815 XL. Электрическая независимая духовка с функцией параОбзор Candy FCPS 815 XL. Электрическая независимая духовка с функцией пара
Обзор INOI kPhone 4G. Недорогой детский смартфонОбзор INOI kPhone 4G. Недорогой детский смартфон
Обзор Honor 10i 128GB. Бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор Honor 10i 128GB. Бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор Qumo Arsenal. Игровая гарнитура с подсветкой и микрофономОбзор Qumo Arsenal. Игровая гарнитура с подсветкой и микрофоном
Презентация 11 bit studios: Frostpunk дл...
Презентация 11 bit studios: Frostpunk длНедавно мы побывали на московской презентации от разработчика компьютерных игр 11 bit studios, где мы узн...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для ...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для Современные геймеры отлично понимают, что для побед в виртуальных состязаниях нужно не только хорошую реа...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшая...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшаяМы стараемся рассказывать только про хорошие игры, ведь о плохих говорить просто нет желания и смысла. Но...
Обзор Cooking Simulator. Стань поваром...
Обзор Cooking Simulator. Стань поваромВаша девушка не умеет готовить и не хочет учиться? Посадите ее играть в Cooking Simulator и довольно быст...
Предварительный обзор Stream Deck XL. По...
Предварительный обзор Stream Deck XL. ПоСовременный интернет полкностью покорился стримерам — людям нравится смотреть прямые трансляции, нравится...
Предварительный обзор Cooler Master Hype...
Предварительный обзор Cooler Master HypeЕсли вы собираете компьютер или планируете его немного прокачать, то советуем обратить внимание на данную...
Marshall представила портативную акустик...
Marshall представила портативную акустикКаждый готовится к лету по-своему: одни сбрасывает лишние килограммы, другие выбирают отели на морском по...
Constructor Plus — ретро-стратегия в све...
Constructor Plus — ретро-стратегия в свеНедавно мы побывали на закрытом показе игры Constructor Plus. Она представляет собой переиздание оригинал...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. ...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. У компании Huawei сейчас серьезные проблемы и производитель вскоре может потерять серьезную часть рынка, ...
Veeam рассказала, к чему должны стремить...
Veeam рассказала, к чему должны стремитьПо данным исследователей, к 2025 году общий объем сгенерированных человечеством данных превысит 175 зетта...
Предварительный обзор Vivo Y12. Достойны...
Предварительный обзор Vivo Y12. ДостойныМногие пользователи уверены, что современные смартфоны с более-менее производительной начинкой стоят край...
Обзор SpellForce 3: Soul Harvest. Лучшая...
Обзор SpellForce 3: Soul Harvest. ЛучшаяЕсли вы большой фанат ролевых игр и хотите получить максимум удовольствия от процесса прохождения интерес...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor