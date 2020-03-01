Обзор TOSHIBA X300 14 Tb (HDWR21EUZSVA). Быстрый и надежный жесткий диск

Мы уже детально знакомились с серией жестких дисков TOSHIBA X300 на примере версии объемом 8 Тбайт. Сегодня продолжая изучение, в центре внимания будет накопитель объемом в 14 Тбайт. Напомним, ориентирована она на высокопроизводительные системы и рабочие станции, предлагая высокую производительность в смешанном сценарии эксплуатации.

Комплектация

Этот диск находится в широком доступе в российских магазинах.Упакован в коробку с качественной полиграфией. Внутреннее пространство заполнено воздушной подушкой, предотвращающей повреждения при транспортировке. С обратной стороны можно получить информацию о разнице по сериям накопителей TOSHIBA в виде наглядной таблицы. На диски этой серии предлагается двухлетняя гарантия.

Внешний вид

На текущий момент линейка X300 включает модели объемами 4 Tb, 5 Tb, 6 Tb, 8 Tb, 10 Tb, 12 Tb, 14 Tb и 16 Tb. Выполнен в традиционном форм-факторе 3.5 дюйма.

Скорость вращения 7200 оборотов в минуту. Буферная память 256 Мбайт.

Корпус у TOSHIBA X300 14 Tb герметичен. Внутри скрываются 8 пластин. Используется двухприводной актуатор, повышающий точность позиционирования и компенсирующий смещение головки относительно трактов. Так улучшается скорость чтения и записи, а также точность.

Вибрация сведена к минимуму за счет задействования стабилизации вала двигателей. Есть встроенный датчик ударов.

Тесты

HD Tune Pro:

За работу отвечает контроллер Avago DT0252. Подключается при помощи традиционного SATA-интерфейса.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

AJA

Итоги по TOSHIBA X300 14 Tb

TOSHIBA X300 14 Tb – быстрый и надежный жесткий диск с большим объемом для хранения данных. Отличный выбор в высокопроизводительные рабочие станции и игровые сборки. Во время продолжительной нагрузки он продемонстрировал низкие рабочие температуры и отсутствие слышимого шума.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".