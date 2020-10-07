Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу

В модельном ряду компании Team Group есть решения как с высоким уровнем быстродействия, ориентированные на игровые и высокопроизводительные сборки, так и решения, ориентированные на массовый сегмент. Тестируемый сегодня Team EX2 ориентирован на массового пользователя, при этом предлагает 3D NAND чипы и SLC-кеширование.

Team EX2 1TB

Мы будем изучать на примере накопителя объемом 1 Тбайт.

Team EX2 1TB обзор

Комплектация

Диски этой серии сопровождаются трехлетней гарантией. Находится в коробке с описанием основных его преимуществ. Упакован в подложку из пластика. Комплект включает только сам накопитель.

Team EX2 1TB

Внешний вид

Корпус выполнен из черного пластика. Толщина в 7 мм позволяет рассматривать его для установки в ультрабуки и ноутбуки. Модели с SATA все еще являются актуальными.

Team EX2 1TB

На верхнюю крышку вместо наклейки нанесена хромированная накладка с названием линейки и логотипом производителя.

Team EX2 1TB

По боковым граням и основанию распределены винтовые крепления для фиксации в салазках ноутбука или системного блока.

Team EX2 1TB

Подключается при помощи традиционного интерфейса SATA. На основании у Team EX2 1TB наклейка с техническими данными и серийным номером.

Team EX2 1TB

Внутри корпуса скрывается печатная плата зеленого цвета. Чипы памяти в количестве четырех штук типа 3D NAND находятся с двух сторон. Все с маркировкой Team Group.

Team EX2 1TB

Для них заявлены скорости чтения и записи: 550/520 MB/s. В линейке также доступны диски объемами 512 Гбайт и 2 Тбайт.

В основе используется контроллер Silicon Motion SM2258XT. Он четырехканальный. Выполнен на основе 32-битного RISC-процессора.

Для версии объемом 1 Тбайт заявленная наработка на отказ 240 Тбайт.

Тесты Team EX2 1TB

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

Team EX2 1TB

Team EX2 1TB

Team EX2 1TB

Team EX2 1TB

CrystalDiskMark:

Team EX2 1TB

AS SSD Benchmark:

Team EX2 1TB

Team EX2 1TB

Anvil

Team EX2 1TB

AJA

Team EX2 1TB

Итоги по Team EX2 1TB

Золото. Выбор редакции MegaObzorTeam EX2 1TB при своей стоимости предлагает высокие скорости обмена данными. Подойдет как в качестве системного диска в систему, ориентированную на выполнение рабочих задач или дополнительного в игровую сборку. Также подойдет для проведения апгрейда ноутбука с увеличением объема под хранение данных. Диски этого семейства сопровождаются трехлетней гарантией.
Team EX2 1TB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Team EX2 1TB
Обзоры:
Обзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAWОбзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAW
Обзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPSОбзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPS
Лучший внешний SSD. ADATA SD700 512 ГБ (ASD700-512GU31-CBK)Лучший внешний SSD. ADATA SD700 512 ГБ (ASD700-512GU31-CBK)
Новости:
SanDisk выпустила обновленные накопители Extreme и Extreme Pro емкостью до 2 Тб

SanDisk выпустила обновленные накопители Extreme и Extreme Pro. Обе модели совместимы с ПК, MAC и устройс...
Galax представила SSD-накопитель Hall Of Fame Extreme с интерфейсом PCIe 4.0

Компания Galax представила наверное один самых красивых SSD-накопителей Hall Of Fame Extreme. Накопитель ...
Обновленный накопитель ADATA XPG GAMMIX S50 Lite поддерживает интерфейс PCIe 4.0

Компания ADATA обновила твердотельный накопитель XPG GAMMIX S50 Lite. Теперь накопитель предлагает пользо...
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21
Обзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАПОбзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАП
Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением
Лучшая мультиварка. REDMOND RMC-M36Лучшая мультиварка. REDMOND RMC-M36
Huawei разрабатывает новый смартфон...
Huawei разрабатывает новый смартфонЕсли вы следите за рынком современной электроники, то понимаете, что у компании Huawei сейчас достаточно...
Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с...
Обзор Pantum P2207. Компактный принтер сЕсли у вас дома есть принтер, то вы знаете что самый неприятный момент наступает когда необходимо заменит...
Oracle провела переговоры с ByteDance о ...
Oracle провела переговоры с ByteDance о Компания Microsoft, видать не одинока в гонке за приобретением TikTok. ...
RazerCon 2020 состоится 10 октября...
RazerCon 2020 состоится 10 октябряRazer проведет онлайн-мероприятие под названием RazerCon 2020. Мероприятие будут посвящено играм, новым п...
Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса и...
Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса иСерию мониторов Philips B1 отличают широкие возможности подключения, высокое качество установленной матри...
27-дюймовый 2K-монитор BOE Smart Screen ...
27-дюймовый 2K-монитор BOE Smart Screen Компания BOE пополнила ассортимент мониторов моделью Smart Screen, который получил 27-дюймовую матрицу AD...
Бесплатные игры августа в Xbox Live Gold...
Бесплатные игры августа в Xbox Live GoldКомпания Microsoft объявила игры, которые бесплатно получат все подписчики сервиса Xbox Live Gold на Xbox...
Как выбрать сумку для большого ноутбука...
Как выбрать сумку для большого ноутбукаДовольно часто пользователи спрашивают зачем ...
Смартфон Realme 7 c 90-Гц экраном показа...
Смартфон Realme 7 c 90-Гц экраном показаКомпания Realme опубликовала тизер, который раскрывает дизайн еще не представленного смартфона Realme 7. ...
OnePlus Nord N10 5G выйдет с новыми каме...
OnePlus Nord N10 5G выйдет с новыми камеВокруг смартфона OnePlus Nord N10 5G ходит довольно много интересной информации, но, к сожалению, почти в...
Игровой монитор ASUS ROG Strix XG32VC по...
Игровой монитор ASUS ROG Strix XG32VC поКомпания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG32VC, которая получила 31,5-дюй...
ASUS представила 32-дюймовый монитор ROG...
ASUS представила 32-дюймовый монитор ROGASUS представила игровой монитор под названием ROG Swift PG329Q. Монитор имеет 31,5 дюймовую панель c IPS...
Обзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбайт/секОбзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбайт/сек
Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлейОбзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей
Обзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАПОбзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАП
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor