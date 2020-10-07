Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу

В модельном ряду компании Team Group есть решения как с высоким уровнем быстродействия, ориентированные на игровые и высокопроизводительные сборки, так и решения, ориентированные на массовый сегмент. Тестируемый сегодня Team EX2 ориентирован на массового пользователя, при этом предлагает 3D NAND чипы и SLC-кеширование.

Team EX2 1TB обзор

Мы будем изучать на примере накопителя объемом 1 Тбайт.

Комплектация

Диски этой серии сопровождаются трехлетней гарантией. Находится в коробке с описанием основных его преимуществ. Упакован в подложку из пластика. Комплект включает только сам накопитель.

Внешний вид

Корпус выполнен из черного пластика. Толщина в 7 мм позволяет рассматривать его для установки в ультрабуки и ноутбуки. Модели с SATA все еще являются актуальными.

На верхнюю крышку вместо наклейки нанесена хромированная накладка с названием линейки и логотипом производителя.

По боковым граням и основанию распределены винтовые крепления для фиксации в салазках ноутбука или системного блока.

Подключается при помощи традиционного интерфейса SATA. На основании у Team EX2 1TB наклейка с техническими данными и серийным номером.

Внутри корпуса скрывается печатная плата зеленого цвета. Чипы памяти в количестве четырех штук типа 3D NAND находятся с двух сторон. Все с маркировкой Team Group.

Тесты Team EX2 1TB

HD Tune Pro:

Для них заявлены скорости чтения и записи: 550/520 MB/s. В линейке также доступны диски объемами 512 Гбайт и 2 Тбайт.В основе используется контроллер Silicon Motion SM2258XT. Он четырехканальный. Выполнен на основе 32-битного RISC-процессора.Для версии объемом 1 Тбайт заявленная наработка на отказ 240 Тбайт.Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по Team EX2 1TB

Team EX2 1TB при своей стоимости предлагает высокие скорости обмена данными. Подойдет как в качестве системного диска в систему, ориентированную на выполнение рабочих задач или дополнительного в игровую сборку. Также подойдет для проведения апгрейда ноутбука с увеличением объема под хранение данных. Диски этого семейства сопровождаются трехлетней гарантией.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".