Обзор Team Group Vulcan SSD (T253TV500G3C301). Быстрый и надежный твердотельный накопитель

Не так давно компания Team Group выпустила новую серию твердотельных накопителей Vulcan SSD. Ориентированы они на установку в настольные и портативные компьютеры. Выполнены в традиционном 2.5-дюймовом форм-факторе с интерфейсом Serial ATA 3.0. На данные накопители предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание. У нас появилась возможность изучить его в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Team Group Vulcan SSD обзор

Ожидается что он будет доступен в российских магазинах со средней стоимостью в 5500 рублей.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке, оформленной в темных цветах. На обратной стороне приведена таблица с техническими данными и общим описанием основных особенностей. Внутри накопитель зафиксирован в пластиковой подложке.

Внешний вид

Накопители этой серии в отличие от протестированных ранее T-Force Delta RGB SSD тут нет элементов с подсветкой.

Это положительно сказалось на толщине корпуса. Team Group Vulcan SSD могут устанавливаться в ультрабуки. Толщина 7мм.

Корпус накопители выполнен из металла, окрашенного в черный цвет. Оформление минималистичное.

На крышку нанесен хромированный логотип производителя. С внутренней стороны наклейка с техническими данными. Есть гарантийная пломба.

Подключается при помощи традиционного интерфейса Serial ATA 3.0.

Начинка

В данной серии представлены накопители вместимостью 250, 500 Гбайт и 1 Тбайт. Средняя наработка на отказ 1 миллион часов.Внутри корпуса скрывается печатная плата черного цвета. Чипы памяти 3D NAND промаркированы логотипом производителя. Поддерживаются TRIM и средств мониторинга S.M.A.R.T.

Сердцем накопителя стал контроллер Silicon Motion SM2258G.

Тесты

Можно обратить внимание на отсутствие термоинтерфейса на чипах, его наличие позволило бы использовать металлический корпус как дополнительный элемент пассивного охлаждения.Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по Team Group Vulcan SSD

С учетом стоимости Team Group Vulcan SSD станет правильным выбором в качестве системного или дополнительного накопителя в ноутбук или настольную систему. Высокие скорости записи и чтения, металлический корпус с небольшой толщиной, трехлетняя гарантия. Подойдет он под системы разного уровня – как для рабочих задач, так и требовательных игр.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".