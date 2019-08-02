Обзор Team Group Vulcan SSD (T253TV500G3C301). Быстрый и надежный твердотельный накопитель

Не так давно компания Team Group выпустила новую серию твердотельных накопителей Vulcan SSD. Ориентированы они на установку в настольные и портативные компьютеры. Выполнены в традиционном 2.5-дюймовом форм-факторе с интерфейсом Serial ATA 3.0. На данные накопители предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание. У нас появилась возможность изучить его в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
Team Group Vulcan SSD получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Ожидается что он будет доступен в российских магазинах со средней стоимостью в 5500 рублей.
Team Group Vulcan SSD обзор
КомплектацияПоставляется в компактной коробке, оформленной в темных цветах. На обратной стороне приведена таблица с техническими данными и общим описанием основных особенностей. Внутри накопитель зафиксирован в пластиковой подложке.
Внешний видНакопители этой серии в отличие от протестированных ранее T-Force Delta RGB SSD тут нет элементов с подсветкой.
Это положительно сказалось на толщине корпуса. Team Group Vulcan SSD могут устанавливаться в ультрабуки. Толщина 7мм.
Корпус накопители выполнен из металла, окрашенного в черный цвет. Оформление минималистичное.
На крышку нанесен хромированный логотип производителя. С внутренней стороны наклейка с техническими данными. Есть гарантийная пломба.
Подключается при помощи традиционного интерфейса Serial ATA 3.0.
В данной серии представлены накопители вместимостью 250, 500 Гбайт и 1 Тбайт. Средняя наработка на отказ 1 миллион часов.
НачинкаВнутри корпуса скрывается печатная плата черного цвета. Чипы памяти 3D NAND промаркированы логотипом производителя. Поддерживаются TRIM и средств мониторинга S.M.A.R.T.
Сердцем накопителя стал контроллер Silicon Motion SM2258G.
Можно обратить внимание на отсутствие термоинтерфейса на чипах, его наличие позволило бы использовать металлический корпус как дополнительный элемент пассивного охлаждения.
ТестыУстанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
AJA
Anvil
Итоги по Team Group Vulcan SSDС учетом стоимости Team Group Vulcan SSD станет правильным выбором в качестве системного или дополнительного накопителя в ноутбук или настольную систему. Высокие скорости записи и чтения, металлический корпус с небольшой толщиной, трехлетняя гарантия. Подойдет он под системы разного уровня – как для рабочих задач, так и требовательных игр.
Team Group Vulcan SSD получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".