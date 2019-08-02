Обзор Team Group Vulcan SSD (T253TV500G3C301). Быстрый и надежный твердотельный накопитель

2019-08-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Team Group Vulcan SSD; [199]
Не так давно компания Team Group выпустила новую серию твердотельных накопителей Vulcan SSD. Ориентированы они на установку в настольные и портативные компьютеры. Выполнены в традиционном 2.5-дюймовом форм-факторе с интерфейсом Serial ATA 3.0. На данные накопители предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание. У нас появилась возможность изучить его в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Team Group Vulcan SSD

Ожидается что он будет доступен в российских магазинах со средней стоимостью в 5500 рублей.

Team Group Vulcan SSD обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке, оформленной в темных цветах. На обратной стороне приведена таблица с техническими данными и общим описанием основных особенностей. Внутри накопитель зафиксирован в пластиковой подложке.

Team Group Vulcan SSD

Внешний вид

Накопители этой серии в отличие от протестированных ранее T-Force Delta RGB SSD тут нет элементов с подсветкой.

Team Group Vulcan SSD

Это положительно сказалось на толщине корпуса. Team Group Vulcan SSD могут устанавливаться в ультрабуки. Толщина 7мм.

Team Group Vulcan SSD

Корпус накопители выполнен из металла, окрашенного в черный цвет. Оформление минималистичное.

Team Group Vulcan SSD

На крышку нанесен хромированный логотип производителя. С внутренней стороны наклейка с техническими данными. Есть гарантийная пломба.

Team Group Vulcan SSD

Подключается при помощи традиционного интерфейса Serial ATA 3.0.

Team Group Vulcan SSD

В данной серии представлены накопители вместимостью 250, 500 Гбайт и 1 Тбайт. Средняя наработка на отказ 1 миллион часов.

Начинка

Внутри корпуса скрывается печатная плата черного цвета. Чипы памяти 3D NAND промаркированы логотипом производителя. Поддерживаются TRIM и средств мониторинга S.M.A.R.T.

Team Group Vulcan SSD

Сердцем накопителя стал контроллер Silicon Motion SM2258G.

Team Group Vulcan SSD

Можно обратить внимание на отсутствие термоинтерфейса на чипах, его наличие позволило бы использовать металлический корпус как дополнительный элемент пассивного охлаждения.

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

Team Group Vulcan SSD

Team Group Vulcan SSD

Team Group Vulcan SSD

Team Group Vulcan SSD

Team Group Vulcan SSD



CrystalDiskMark:

Team Group Vulcan SSD



AS SSD Benchmark:

Team Group Vulcan SSD



Тест скорости работы с данными:

Team Group Vulcan SSD

AJA

Team Group Vulcan SSD

Anvil

Team Group Vulcan SSD

Итоги по Team Group Vulcan SSD

Золото. Выбор редакции MegaObzorС учетом стоимости Team Group Vulcan SSD станет правильным выбором в качестве системного или дополнительного накопителя в ноутбук или настольную систему. Высокие скорости записи и чтения, металлический корпус с небольшой толщиной, трехлетняя гарантия. Подойдет он под системы разного уровня – как для рабочих задач, так и требовательных игр.
Team Group Vulcan SSD получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Team Group Vulcan SSD
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