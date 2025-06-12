Teamgroup X2 MAX 2TB обзор и тесты компактного накопителя (TX2MAX32TBT01)

Флешки Teamgroup X2 MAX представлены в двух версиях с большими объемами, по 1 и 2 Тбайт. Два самых актуальных интерфейса и высокие скорости работы с данными. Совместимы со смартфонами, ПК, ноутбуками, работающими под разными операционными системами.

Комплектация Компактная коробка, внутри которой флешка зафиксировано на подложке. Приведены подробные данные по характеристикам и особенностям работы.

Внешний вид Для накопителя с большим объемом она очень компактна, сопоставим по габаритам с обычной флешкой. При этом это скорее внешний твердотельный диск.

Корпус выполнен из металла, окрашенного в темно-серый цвет. На лицевой стороне логотип бренда и название серии.

С двух сторон корпуса защитные колпачки из полупрозрачного пластика. За ними скрываются интерфейсные разъемы. Это USB-A и USB-C.

С таким набором интерфейсов Teamgroup X2 MAX можно будет подключать к носимым устройствам, игровым консолям, ультрабукам и настольным ПК. Мы проверили работу с PlayStation 5 и с консолью ее можно было использовать для расширения внутренней памяти, устанавливая игры.

Заявлены скорости передачи данных до 1000 МБ/с и до 900 МБ/с, для чтения и записи соответственно.

Тесты

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

AJA

Anvil

ИтогиTeamgroup X2 MAX станет отличным выбором в качестве решения для расширения внутренней памяти игровых консолей актуального поколения Xbox и PlayStation, мини ПК на Mac OS и Windows, ультрабуков. Большой объем, высокие скорости работы с данными и два интерфейса. При этом все это в компактном корпусе с небольшим весом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".