Обзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформах

Впервые с линейкой оперативной памяти Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4 мы знакомились на примере комплекта с частотой 3200 МГц. За прошедшие два года с момента этого теста вышло несколько поколений, как процессоров, так и материнских плат, вместе к которыми повысился негласный оптимальный минимум по частоте оперативной памяти. При сборке систем на AMD и Intel рекомендуется выбор решений с частотой 3600 МГц и выше. Эти тренды были учтены, компания Thermaltake расширила линейку представив варианты с частотой до 4600 МГц.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Мы сегодня в рамках «Лаборатории» изучим Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000, комплект из двух планок общим объемом 16 Гбайт, а также отдельно провели тесты на топовой HEDT-платформе Intel c четырехканальным режимом работы.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 обзор

Комплектация

На упаковке помимо изображения с работающей подсветки, приведены логотипы совместимых систем и вариантов управления. Внутри зафиксированы в блистере из прозрачного пластика, предотвращающего получение повреждений при транспортировке. Сопровождаются пожизненной гарантией.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Внешний вид

Форма планок там уже знакома, напомним. Здесь помимо визуальной составляющей уделили внимание и эффективности отвода тепла.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Основная площадь выполнена из металла. Она контактируется с чипами памяти через термопрокладку.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

В верхней части вставка из полупрозрачного пластика. Ее площадь подсвечивается. Эффекты детально настраиваются с помощью программного обеспечения Thermaltake.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Также предусмотрели возможность интеграции в общую систему. Поддерживаются все ключевые инструменты производителей материнских плат, а также Razer Chroma. Англоязычные пользовали могут использовать голосовой помощник Alexa.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Выглядит это решение интересно. За свет тут отвечают по 10 светодиодов в каждой планке.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

На одной из сторон гребенки треугольные вырезы, обыгрывающие логотип производителя. Эта часть с хромированным покрытием.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Используется 10-слойная печатная плата с чипами памяти SK Hynix. У Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 она идет с удвоенным количеством меди.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Линейка, на момент выхода теста, включает решения с частотами 3000, 3200, 3600, 4000, 4200, 4400 и 4600 МГц.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

На материнской плате с чипсетом Z490 выглядит пара планок следующим образом.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Теперь в связке из четырех планок уже на плате с чипсетом X299. Наилучший визуальный эффект достигается при заполнении всех слотов оперативной памяти.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Добавление блока с подсветкой ожидаемо увеличило высоту модулей. Составляет она 50 мм. Стоит учитывать этот параметр при использовании башенных систем охлаждения.

Софт

На официальном сайте доступно две утилиты для управления подсветкой. Основной для оперативной памяти выступает TOUGHRAM Software.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

В ее главном окне отображается количество установленных планок и сводная информация для каждой из них. Шкала с используемым в данный момент объемом.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Вкладка с управления подсветкой. Большое количество эффектов, скорость и цвет. Предлагается пять профилей для распределения настроек.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Есть возможность связать поведение подсветки с температурой процессора, памяти или загрузкой объема.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Общие настройки с выбором языка интерфейса и проверки версии.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Вторая программа TT RGB PLUS Software будет полезна для голосового управления и связки с материнской платы. В нашем случае ASRock и Razer Chroma SDK определились автоматически, без установки дополнительного софта. Так поведение подсветки работало в тандеме со всей системой, управляя одним окном.

Тесты в 2-канальном режиме

Для тестирования использовался процессор Intel Core i5-10600K. В XMP-профиль записана частота 4000 МГц с таймингами 19-23-23-42. Напряжение 1.35V. Проведен традиционный набор тестов.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Разгон

С повышением напряжения до 1.45V без повышения таймингов получили стабильную работу на частоте 4300 МГц.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Тесты в 4-канальном режиме

Отдельно проведено тестирование с процессором Intel Core i9-10920X. Проблем с запуском на XMP-профиле не было.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Здесь мы также снизили частоту до 2666 МГц для проведения сравнения уровня быстродействия в зависимости от тактовой частоты памяти.

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Отдельно приведем мониторинг в игре Shadow of the Tomb Raider с видеокартой GeForce RTX 3090 на минимальных настройках графики в разрешении 3440х1440 пикселей.

4000 MHz vs 2666 MHz. Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4

Итоги по Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000

Золото. Выбор редакции MegaObzorКак итог, на момент 2021 года линейка Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4 остается актуальной, предлагая не только высокий уровень быстродействия, но и детальные настройки подсветки, а также ее синхронизацию с остальными компонентами. Используемый тут радиатор продемонстрировал эффективный отвод тепла и в режиме с разгона с частотой 4400 МГц. Весомым плюсами в пользу выбора этого решения при сборке станут стоимость относительно предложений конкурентов и пожизненная гарантия.
Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 16GB
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