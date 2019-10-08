Обзор и тесты памяти Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-3200MHz 16GB (R009D408GX2-3200C16A)

2019-10-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake TOUGHRAM RGB; [35]
Не так давно компания Thermaltake представила модули оперативной памяти TOUGHRAM RGB с настраиваемой многоцветной подсветкой. Линейка включает модули с частотой 3000, 3200 и 3600 МГц, есть варианты с 2 или 4 планками. Все они работают при напряжении 1.35 В. Поддерживаются актуальные платформы Intel и AMD. На эту оперативную память предоставляется пожизненная гарантия.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

У нас появилась возможность изучить их в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Thermaltake TOUGHRAM RGB обзор

Комплектация

Поставляются планки в эффектно оформленной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри коробки они зафиксированы на пластиковой подложке.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Внешний вид

Thermaltake TOUGHRAM RGB оснащены металлическим радиатором окрашенным в черный цвет с шлифованным покрытием. Пара зеркальных вставок.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Верхнюю часть занимает прозрачный пластик, увеличивающий высоту планок примерно на 1 см. вся эта зона подсвечивается заполняющей многоцветной подсветкой.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Интересно смотрится пара треугольных вырезов с одной из сторон модуля. На боковую сторону нанесено название серии и логотип производителя.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Подсветка этих планок поддерживает TT RGB PLUS RGB и Razer Chroma. Можно как настраивать подсветку самостоятельно, так и синхронизировав с остальными компонентами и периферией.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Помимо этого, подсветка совместима с программным обеспечением ключевых производителей материнских плат.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

В каждой планке используется десять светодиодов. Они не требуют подачи дополнительного питания. Сам производитель предлагает 25 предустановленных эффектов и 16.8 миллионов цветов.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Чипы памяти распаяны на 10-слойной печатной плате. Используются чипы памяти Samsung.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Софт

С официального сайта производителя доступна для загрузки утилита TOUGHRAM RGB Software с поддержкой русского языка.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

В главном окне выводится мониторинг с выводом объема, частоты, температуры, задержек. Здесь же проводится контроль используемых ресурсов.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Отдельная вкладка по управлению подсветки. Выбор эффектов свечения для Thermaltake TOUGHRAM RGB. Каждый из них детально настраивается. Есть возможность выставить общий эффект для всех планок.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

В разделе МОНИТОРИНГ активируются опции контроля используемого объема, температуры и процессора. При достижении выбранных лимитов меняется цвет свечения. Наглядно и информативно.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Опции автоматического обновления и запуска при старте операционной системы.

Тесты Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-3200MHz

Thermaltake TOUGHRAM RGB

В XMP 2.0 профиль записана частота 3200 МГц с таймингами 16-18-18 при напряжении 1.35 В. С ее запуском проблем не возникло.

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Мы используем материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X.

Aida64

Thermaltake TOUGHRAM RGB

WinRar

Thermaltake TOUGHRAM RGB

7Zip

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Cinebench15

Thermaltake TOUGHRAM RGB

3DMark

Thermaltake TOUGHRAM RGB

FireStrike Extreme

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Разгон

Без повышения напряжения и изменения таймингов мы смогли получить для Thermaltake TOUGHRAM RGB стабильную частоту 3466 МГц. Дальнейшее повышение требует коррекцию таймингов и не приводит к видимому увеличению быстродействия.

Aida64

Thermaltake TOUGHRAM RGB

WinRar

Thermaltake TOUGHRAM RGB

7Zip

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Cinebench15

Thermaltake TOUGHRAM RGB

3DMark

Thermaltake TOUGHRAM RGB

FireStrike Extreme

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Сравнение

В таблицу сравнения мы также добавили данные, полученные с этими модулями, работающими на частоте 2400 МГц.

Aida64

Thermaltake TOUGHRAM RGB

WinRar

Thermaltake TOUGHRAM RGB

7Zip

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Cinebench15

Thermaltake TOUGHRAM RGB

3DMark

Thermaltake TOUGHRAM RGB

FireStrike Extreme

Thermaltake TOUGHRAM RGB

Thermaltake TOUGHRAM RGB эффекты подсветки

Итоги по Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-3200MHz

Золото. Выбор редакции MegaObzorПамять Thermaltake TOUGHRAM RGB продемонстрировала высокий уровень быстродействия и хороший запас для дальнейшего повышения частот с сохранением таймингов и напряжения. Но этот набор еще и позволит заметно улучшить внешний вид собираемой системы, предложив к тому же возможности детальной настройки и синхронизации с другими компонентами и периферией.
Thermaltake TOUGHRAM RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Thermaltake TOUGHRAM RGB
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