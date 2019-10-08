Обзор и тесты памяти Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-3200MHz 16GB (R009D408GX2-3200C16A)

Не так давно компания Thermaltake представила модули оперативной памяти TOUGHRAM RGB с настраиваемой многоцветной подсветкой. Линейка включает модули с частотой 3000, 3200 и 3600 МГц, есть варианты с 2 или 4 планками. Все они работают при напряжении 1.35 В. Поддерживаются актуальные платформы Intel и AMD. На эту оперативную память предоставляется пожизненная гарантия.

Thermaltake TOUGHRAM RGB обзор

У нас появилась возможность изучить их в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Комплектация

Поставляются планки в эффектно оформленной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри коробки они зафиксированы на пластиковой подложке.

Внешний вид

Thermaltake TOUGHRAM RGB оснащены металлическим радиатором окрашенным в черный цвет с шлифованным покрытием. Пара зеркальных вставок.

Верхнюю часть занимает прозрачный пластик, увеличивающий высоту планок примерно на 1 см. вся эта зона подсвечивается заполняющей многоцветной подсветкой.

Интересно смотрится пара треугольных вырезов с одной из сторон модуля. На боковую сторону нанесено название серии и логотип производителя.

Подсветка этих планок поддерживает TT RGB PLUS RGB и Razer Chroma. Можно как настраивать подсветку самостоятельно, так и синхронизировав с остальными компонентами и периферией.

Помимо этого, подсветка совместима с программным обеспечением ключевых производителей материнских плат.

В каждой планке используется десять светодиодов. Они не требуют подачи дополнительного питания. Сам производитель предлагает 25 предустановленных эффектов и 16.8 миллионов цветов.

Чипы памяти распаяны на 10-слойной печатной плате. Используются чипы памяти Samsung.

Софт

С официального сайта производителя доступна для загрузки утилита TOUGHRAM RGB Software с поддержкой русского языка.

В главном окне выводится мониторинг с выводом объема, частоты, температуры, задержек. Здесь же проводится контроль используемых ресурсов.

Отдельная вкладка по управлению подсветки. Выбор эффектов свечения для Thermaltake TOUGHRAM RGB. Каждый из них детально настраивается. Есть возможность выставить общий эффект для всех планок.

В разделе МОНИТОРИНГ активируются опции контроля используемого объема, температуры и процессора. При достижении выбранных лимитов меняется цвет свечения. Наглядно и информативно.

Тесты Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-3200MHz

Опции автоматического обновления и запуска при старте операционной системы.

В XMP 2.0 профиль записана частота 3200 МГц с таймингами 16-18-18 при напряжении 1.35 В. С ее запуском проблем не возникло.

Aida64

Мы используем материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X.

WinRar

7Zip

Cinebench15

3DMark

FireStrike Extreme

Разгон

Aida64

Без повышения напряжения и изменения таймингов мы смогли получить для Thermaltake TOUGHRAM RGB стабильную частоту 3466 МГц. Дальнейшее повышение требует коррекцию таймингов и не приводит к видимому увеличению быстродействия.

WinRar

7Zip

Cinebench15

3DMark

FireStrike Extreme

Сравнение

Aida64

В таблицу сравнения мы также добавили данные, полученные с этими модулями, работающими на частоте 2400 МГц.

WinRar

7Zip

Cinebench15

3DMark

FireStrike Extreme

Thermaltake TOUGHRAM RGB эффекты подсветки

Итоги по Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-3200MHz

Память Thermaltake TOUGHRAM RGB продемонстрировала высокий уровень быстродействия и хороший запас для дальнейшего повышения частот с сохранением таймингов и напряжения. Но этот набор еще и позволит заметно улучшить внешний вид собираемой системы, предложив к тому же возможности детальной настройки и синхронизации с другими компонентами и периферией.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".