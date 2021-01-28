Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамой

Не так давно мы проводили сборку и детальное изучение игрового стола ThunderX3 ED1 под сеттинг с двумя мониторами или одним монитором и системным блоком на столе. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет игровое кресло ThunderX3 TC5. Из его особенностей отмечаются усиленная рама из стали, и технология Air Tech. Рассчитано оно на пользователей с весом до 150 килограммов.

ThunderX3 TC5 обзор

Рекомендованная его стоимость составляет 22 990 рублей.

Комплектация

Поставляется в разобранном виде. В комплекте идет иллюстрированная инструкция с этапами сборки. Провести ее можно самостоятельно.

Начать рекомендуем с установки пяти колес на крестовину. Крепятся они без использования инструментов.

Далее в основание ставится газлифт. Он закрывается телескопической декоративной заглушкой.

Теперь можно приступать к фиксации механизма на основание. Многогранный ключ изначально идет в комплекте. Ставим собранное сиденье на газлифт. Затягиваем спинку в металлические направляющие. Они в последующем будут скрыты под пластиковыми заглушками. Остается установить две комплектные подушки.

Внешний вид

Это кресло предлагается сразу в нескольких цветовых расцветках: черно-синей, черно-красной, черной, черно-белой, черно-золотистой, черно-зеленой, черно-оранжевой. Можно будет выбрать под интерьер.

Выполнено в традиционном формате кресла гоночного автомобиля. Боковые упоры и удобная посадка.

Сиденье и спинка обтянуты экокожей с порами. В части элементах они дополнены зонами с карбонами текстурами.

В качестве наполнителя у ThunderX3 TC5 используется латексная пена. В сравнении с рядом изученных ранее моделей, она плотнее и быстрее возвращает изначальную форму. Сам производитель отмечает высокий ресурс службы.

Между зонами с разным цветовым оформлением пропущены аккуратные стежки нитками.

На боковых частях расположены рычаги отвечающие за наклон спинки, изменение высоты посадки.

Несколько зон с вышитым логотипом производителя. Ближе к верхней зоне треугольный вырез. Еще пара вырезов в районе спинки.

Комплектуется кресло двумя подушками. Одна из них для размещения в районе шеи и одна для упора под поясницей. Положение регулируется.

Тесты

Поверхность подлокотников с карбоновой текстурой. Ширина оптимальна под удобное размещение запястий.Крестовина окрашена в черный цвет. Со стороны основания есть несколько ребер усиления. Используются прочные ролики скольжения. При перемещении по половому покрытию следов и царапин не оставляет.

Газлифт 4 класса. Рекомендованный вес – 120 кг, максимальный – 150 кг. Он позволяет изменять высоту расположения кресла в диапазоне от 47 до 57 сантиметров от уровня пола. Общая высота при этом от 125 до 135 сантиметров.

Ширина сиденья 54 сантиметра. Посадка в нем удобная. ThunderX3 TC5 предлагает боковые упоры. При длительном времени в нем нет чувства дискомфорта и усталости. Проблем с запотеванием за время эксплуатации выявлено не было.

Подлокотники позволяют изменять не только высоту расположения, но и вылет вперед и назад. Не люфтят. Внешняя поверхность приятна тактильно.

Спинку кресла можно откидывать на 180 градусов. Между двумя этими положениями есть промежуточные отсечки. Изменяются они с помощью рычага на боковой грани. Использование с откинутой спинкой не приводит к опрокидыванию.

Это кресло использовалось нашим редактором с ростом 181 см и весом 95 кг. Он отмечал хороший уровень комфорта. Кресло не скрипит. За время эксплуатации в течение месяца проблем и огрехов выявлено не было.

Итоги по ThunderX3 TC5

ThunderX3 TC5 – добротное игровое кресло с высоким качеством исполнения. Эргономичная конструкция, различные регулировки, карбоновая текстура подлокотников, металлическая крестовина, эффектный внешний вид и несколько расцветок на выбор, две съемные подушки, качественный наполнитель, дышащие внешние поверхности, простая сборка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".