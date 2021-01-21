Обзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублей

Время монструозных компьютерных столов из мебельных щитов с выезжающей подставкой под клавиатуру с мышкой и стойками для DVD-дисков ушло в историю. Многие из читателей этого обзора такие могут и не вспомнить. Сейчас под ПК или ноутбук часто выбирается обычная конструкция с ровной столешницей. Компактно, но эргономика зачастую страдает, а внешний вид далек до идеального. Тестируемый сегодня ThunderX3 ED1 создавался под геймеров с учетом обеспечивания комфорта и хорошей производительности.

ThunderX3 ED1

Его рекомендованная стоимость 13 990 рублей.

Комплектация и сборка

Покупатель получает стол в разобранном виде, упакованным в коробку из неокрашенного картона. Она двухсоставная. Внутри все комплектующие зафиксированы лентами пенопласта, предотвращающими появление царапин при переноске.

ThunderX3 ED1

ThunderX3 ED1

Внутри покупатель обнаружит разобранное основание, столешницу, ножки, держатель под наушники, винты и шестигранный ключ.

ThunderX3 ED1

Процесс сборки подробно описан в комплектной инструкции в виде иллюстрированных шагов. Его можно провести самостоятельно, без сторонней помощи.

ThunderX3 ED1

Первым шагом рекомендуем установить регулирующие ножки. Далее стойки соединяются между собой опорной балкой с помощью винтов. В комплекте идет необходимый для этого шестигранный ключ.

ThunderX3 ED1

Устанавливается столешница. Она равномерно прижимается по периметру.

ThunderX3 ED1

Финальным шагами остается зафиксировать боковые уголки и фиксатор под наушники на одну из сторон.

Внешний вид

Основание у стола выполнено полностью из металла, окрашенного в черный цвет. Покраска аккуратная.

ThunderX3 ED1

На боковые стороны нанесен логотип производителя со схематичным рисунком. Это краска с флюоресцентным эффектом.

ThunderX3 ED1

С помощью устанавливаемых ножек можно отрегулировать высоту в небольшом интервале и компенсировать неровности пола.

ThunderX3 ED1

С каждой из сторон ножки усилены боковыми планками. Они предотвращают раскачивание в стороны.

ThunderX3 ED1

Поверхность столешницы ThunderX3 ED1 обтянута пленкой с карбоновым рисунком. Без швов. Сделано добротно.

ThunderX3 ED1

Покрытие не собирает следы пальцев и легко протирается. Выглядит лучше, чем простая окрашенный в черный цвет.

ThunderX3 ED1

Передняя и задняя сторона с вырезом. На фронтальной стороне он упрощает посадку. На тыльной части пригодится под кронштейн для монитора и подвод кабелей.

ThunderX3 ED1

Сама столешница выполнена из высококачественного ДСП с толщиной 18 мм. Отмечаются ее влагостойкие свойства.

ThunderX3 ED1

Пара круглых вырезов с втулками. Через них можно будет собирать интерфейсные и питающие кабели в общие пучки.

ThunderX3 ED1

Под хранение наушников есть металлический крючок. Его можно будет установить с одной из двух сторон.

Тесты

Стоит ThunderX3 ED1 устойчиво. При ожесточенных играх или размещении на нем запястий не продавливается. Металл в основании и отсутствие пластика, придает уверенности в долговечности конструкции. Сам производитель заявляет о том, что он рассчитан на нагрузку до 50 килограммов.

ThunderX3 ED1

Длина столешницы 110 сантиметров. Этого достаточно для размещения двух мониторов. Например, связка из 34-дюймового и 24-дюймового.

ThunderX3 ED1

При размещении корпуса на столе, остается только под один монитор. С учетом ширины 60 см оптимальным будет выбор в пользу системы фиксации с кронштейном.

ThunderX3 ED1

Высота от пола 75 сантиметров. Подойдут различные варианты игровых кресел. Например, Thunder TC5, которое мы рассмотрим уже на следующей неделе.

ThunderX3 ED1

Внешний вид стола нам понравился. Ничего лишнего. Интересная геометрия подстолья и тематическое оформление. На фоне обычной мебели привлекает к себе внимание.

ThunderX3 ED1

Итоги по ThunderX3 ED1

Золото. Выбор редакции MegaObzorС учетом рекомендованной стоимости ThunderX3 ED1 успешно конкурирует не только с игровыми столами конкурентов, но и обычной мебелью. При этом в отличие от них здесь подстолье выполнено из металла, а не ДСП. Это дает возможность пересобрать его без ухудшения сцепления между элементами. Металлическая рама дает повышенную прочность и надежность при длительной эксплуатации. Боковая устойчивость к раскачиванию, углубление под удобную посадку Интересное карбоновое покрытие столешницы с влагозащитой. Крепление под наушники.
ThunderX3 ED1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ThunderX3 ED1
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