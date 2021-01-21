Обзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублей

Время монструозных компьютерных столов из мебельных щитов с выезжающей подставкой под клавиатуру с мышкой и стойками для DVD-дисков ушло в историю. Многие из читателей этого обзора такие могут и не вспомнить. Сейчас под ПК или ноутбук часто выбирается обычная конструкция с ровной столешницей. Компактно, но эргономика зачастую страдает, а внешний вид далек до идеального. Тестируемый сегодня ThunderX3 ED1 создавался под геймеров с учетом обеспечивания комфорта и хорошей производительности.

Комплектация и сборка

Его рекомендованная стоимость 13 990 рублей.Покупатель получает стол в разобранном виде, упакованным в коробку из неокрашенного картона. Она двухсоставная. Внутри все комплектующие зафиксированы лентами пенопласта, предотвращающими появление царапин при переноске.

Внутри покупатель обнаружит разобранное основание, столешницу, ножки, держатель под наушники, винты и шестигранный ключ.

Процесс сборки подробно описан в комплектной инструкции в виде иллюстрированных шагов. Его можно провести самостоятельно, без сторонней помощи.

Первым шагом рекомендуем установить регулирующие ножки. Далее стойки соединяются между собой опорной балкой с помощью винтов. В комплекте идет необходимый для этого шестигранный ключ.

Устанавливается столешница. Она равномерно прижимается по периметру.

Внешний вид

Финальным шагами остается зафиксировать боковые уголки и фиксатор под наушники на одну из сторон.Основание у стола выполнено полностью из металла, окрашенного в черный цвет. Покраска аккуратная.

На боковые стороны нанесен логотип производителя со схематичным рисунком. Это краска с флюоресцентным эффектом.

С помощью устанавливаемых ножек можно отрегулировать высоту в небольшом интервале и компенсировать неровности пола.

С каждой из сторон ножки усилены боковыми планками. Они предотвращают раскачивание в стороны.

Поверхность столешницы ThunderX3 ED1 обтянута пленкой с карбоновым рисунком. Без швов. Сделано добротно.

Покрытие не собирает следы пальцев и легко протирается. Выглядит лучше, чем простая окрашенный в черный цвет.

Передняя и задняя сторона с вырезом. На фронтальной стороне он упрощает посадку. На тыльной части пригодится под кронштейн для монитора и подвод кабелей.

Сама столешница выполнена из высококачественного ДСП с толщиной 18 мм. Отмечаются ее влагостойкие свойства.

Пара круглых вырезов с втулками. Через них можно будет собирать интерфейсные и питающие кабели в общие пучки.

Тесты

Под хранение наушников есть металлический крючок. Его можно будет установить с одной из двух сторон.Стоит ThunderX3 ED1 устойчиво. При ожесточенных играх или размещении на нем запястий не продавливается. Металл в основании и отсутствие пластика, придает уверенности в долговечности конструкции. Сам производитель заявляет о том, что он рассчитан на нагрузку до 50 килограммов.

Длина столешницы 110 сантиметров. Этого достаточно для размещения двух мониторов. Например, связка из 34-дюймового и 24-дюймового.

При размещении корпуса на столе, остается только под один монитор. С учетом ширины 60 см оптимальным будет выбор в пользу системы фиксации с кронштейном.

Высота от пола 75 сантиметров. Подойдут различные варианты игровых кресел. Например, Thunder TC5, которое мы рассмотрим уже на следующей неделе.

Внешний вид стола нам понравился. Ничего лишнего. Интересная геометрия подстолья и тематическое оформление. На фоне обычной мебели привлекает к себе внимание.

Итоги по ThunderX3 ED1

С учетом рекомендованной стоимости ThunderX3 ED1 успешно конкурирует не только с игровыми столами конкурентов, но и обычной мебелью. При этом в отличие от них здесь подстолье выполнено из металла, а не ДСП. Это дает возможность пересобрать его без ухудшения сцепления между элементами. Металлическая рама дает повышенную прочность и надежность при длительной эксплуатации. Боковая устойчивость к раскачиванию, углубление под удобную посадку Интересное карбоновое покрытие столешницы с влагозащитой. Крепление под наушники.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".