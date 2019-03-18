Обзор карты памяти Toshiba M203 microSDXC 64Gb (THN-M203K0640E4)

Не так давно были представлены карты памяти Toshiba M203, соответствующие спецификациям UHS-I и Class-10. Заявлена скорость чтения до 100 МБ/с. Рассматривать можно как накопитель для смартфона или видеорегистратора. Изучать будем на примере версии объемом 64 Гбайт.

Комплектация

Доступны они как в версии с адаптером SD, так и без него.Поставляется в традиционном оформлении. Приведены общие данные по техническим характеристикам и особенности его работы. Комплект включает адаптер SD.

Внешний вид

В этой линейке представлены накопители объемом от 16 до 256 Гбайт. Согласно спецификациям скорость чтения составляет 100 МБ/с, минимальная скорость чтения записи 10 МБ/с.

Такие скоростные характеристики позволят обеспечит стабильную потоковую запись видео в Full HD разрешении с битрейтом до 24 Мбит/с.

Выполнена Toshiba M203 в классическом форм-факторе с минималистичным оформлением.

Они защищены от рентгеновских лучей, воды и ударов. Могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от -25 градусов до +85 градусов.

На эти накопители предоставляется пятилетнее гарантийное обслуживание.

Тесты Toshiba M203

Crystal Disk Mark

Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

AS SSD Bench

HD Tune

AJA

Итоги по Toshiba M203

Toshiba M203 станет хорошим выбором в качестве карты памяти для смартфона, видеорегистратора или экшн-камеры начального и среднего уровня. Пятилетняя гарантия, наличие в комплекте адаптера SD и невысокая стоимость.