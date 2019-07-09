Обзор Transcend MTE220S (TS256GMTE220S). Недорогой и быстрый PCIe M.2

В начале текущего года компания Transcend представила линейку твердотельных накопителей MTE220S PCIe M.2 со скоростью записи до 3500 МБ/с. Такие высокие скорости получены благодаря использованию памяти 3D NAND. Сама линейка позиционируется как идеальное решение для игровых и рабочих станций, позволяющее получить максимальные скорости работы программного обеспечения.

Transcend MTE220S обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, рекомендованная стоимость для версии объемом 256 Гбайт составляет 4150 рублей.

Комплектация

Поставляется в компактном блистере с информацией по техническим характеристикам. Предоставляется пятилетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

В линейке Transcend MTE220S представлены накопители объемом от 256 Гбайт до 1 Тбайт.

Выполнен в традиционном форм-факторе с наклейкой на лицевой стороне. Этот накопитель не оборудован радиатором охлаждения.

Сердцем стал восьмиканальный контроллер Silicon Motion SM2262EN, поддерживающий аппаратную установку очередности команд, систему мониторинга состояния, режим энергосбережения и функцию освобождения места для записи новой информации.

Для работы этот контроллер также использует DDR3 память для буфера объемом 512 Мбайт. Это чип Samsung.

На сайте производителя можно загрузить фирменную утилиту SSD Scope. Пригодится она для контроля состояния диска, обновления прошивки, переноса системы и проверки производительности.

Особенности:

Интерфейс – PCI Express® Gen3 x4 NVMe 1.3

Наличие DRAM кэша

Производительность (для 256 ГБ): до 3500 МБ/с при чтении и до 1100 МБ/с при записи

Бесплатное ПО Transcend SSD Scope

Доступные объемы: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

TBW (для 256 ГБ): 260 (130 по JEDEC стандарту JESD219A)

MTBF: 1 500 000 часов

Гарантия 5 лет

Тесты Transcend MTE220S

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по Transcend MTE220S

Transcend MTE220S хороший вариант при поиске недорогого накопителя NVMe SSD, продемонстрировавший высокие скорости обмена данными. Пятилетнее гарантийное обслуживание, низкие рабочие температуры. На борту восьмиканальный контроллер, 3D TLC NAND память и буфер DDR3.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".