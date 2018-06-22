Обзор М.2 накопителя Transcend MTS800 и корпуса Transcend TS-CM80S

2018-06-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Transcend MTS800; [117]
Тестируемый сегодня М.2 накопитель Transcend MTS800 был представлен еще в 2015 году. Тем не менее за счет хорошей производительности и невысокой стоимости он остается всё еще актуальным. Мы уже не раз отмечали и говорили о возможности использования как в настольных компьютерах, так и в ноутбуках. При своих компактных размерах этот тип накопителя не требует дополнительного подвода питания и наличия посадочного места у корпуса. Но есть еще один, не очевидный сразу, вариант эксплуатации – использование в виде переносного накопителя.

Transcend MTS800

В рамках этого теста мы рассмотрим сразу два девайса: М.2-накопитель Transcend MTS800 и корпус для М.2-накопителя Transcend TS-CM80S. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Transcend MTS800 обзор

Комплектация Transcend MTS800

Transcend MTS800 поставляется в компактной коробке, с характерным для этого производителя оформлением. С обратной стороны коробки приведены подробные технические данные и описание способа подключения. Комплект включает набор технической документации. Предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

Transcend MTS800

Внешний вид

Выполнен Transcend MTS800 в форм-факторе М.2, типо-стандарт 2280. Печатная плата зеленого цвета.

Transcend MTS800

С фронтальной стороны нанесена наклейка с названием серии и техническими данными. Дополнительных радиаторов не предусмотрено.

Transcend MTS800

Помимо версии объемом 128 Гбайт, есть на 32, 64, 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Transcend MTS800

Работает накопитель на базе контроллера Silicon Motion SM2246EN с буферной памятью DDR3 объемом 2 Гбит. Используются чипы MLC-памяти Micron NW663.

Тесты Transcend MTS800

Первоначально мы проведем тестирование Transcend MTS800 в традиционном варианте подключения к М.2 разъему материнской платы ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X.

Transcend MTS800



HD Tune Pro:

Transcend MTS800

Transcend MTS800

Transcend MTS800

Transcend MTS800

Transcend MTS800



CrystalDiskMark:

Transcend MTS800



AS SSD Benchmark:

Transcend MTS800



Тест скорости работы с данными:

Transcend MTS800

Комплектация Transcend TS-CM80S

Поставляется в упаковке из плотного картона. Внутри все комплектующие зафиксированы в прозрачной подложке. Комплект включает отвертку, набор винтов, заглушку, кабель с USB Type-C.

Transcend TS-CM80S

Внешний вид

Основным материалом корпуса Transcend TS-CM80S выступает алюминий. Выглядит добротно и благородно. Изначально пользователь получает его в разборном виде.

Transcend TS-CM80S

Внутри корпуса расположена печатная плата под М.2 накопитель под накопитель типов 2242, 2260 и 2280.

Transcend TS-CM80S

Для подключения к USB на боковой грани выведен USB Type-C разъем. Кабель уже идет в комплекте.

Transcend TS-CM80S

Интерфейс подключения USB 3.1 Gen 1. Общие габариты корпуса составляют 120.16 mm x 33.6 mm x 7.5 mm.

Transcend TS-CM80S

Transcend TS-CM80S

Для монтажа производитель сразу предусмотрел крестовую отвертку. Процесс сборки очень прост.

Transcend TS-CM80S

Тесты Transcend TS-CM80S

Для подключения мы используем разъем USB 3.1 Gen 2 на корпусе материнской платы. В сравнении приводятся данные по внешним жестким дискам, протестированные нами ранее.

Transcend TS-CM80S


Crystal Disk Mark

Transcend TS-CM80S


HD Tune

Transcend TS-CM80S

Transcend TS-CM80S

Transcend TS-CM80S

Transcend TS-CM80S

Transcend TS-CM80S


AS SSD Benchmark

Transcend TS-CM80S

Transcend TS-CM80S

Итоги по Transcend MTS800

Золото. Выбор редакции MegaObzorTranscend MTS800 будет интересен как для использования в качестве накопителя под установку системы, так и апгрейда ноутбука/ультрабука. Вариант использования в паре с Transcend TS-CM80S, позволит получить быстрый и бесшумный внешний накопитель. Модельная линейка позволит пользователю подобрать оптимальный вариант в зависимости от доступного объема.
Transcend MTS800 и Transcend TS-CM80S получают заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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