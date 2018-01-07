Обзор Intel Core i7-7820X. Разгон, игровые тесты, рабочие приложения

В конце прошлого года мы проводили тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE. Её изучение проводилось в паре с процессором Intel Core i7-7820X семейства Skylake-X. Это одно из старших решений, которое заменяет на рынке Intel Core i7 6900K. Флагманским на текущий момент является Intel Core i9-7900X. Появился и более доступный Intel Core i5-7640X, который ожидаемо не пользуется популярностью у пользователей, из-за общей дороговизны платформы.

Комплектация

Вопрос стоимости всегда актуален и в свою очередь новый Intel Core i7-7820X позволяет сэкономить порядка 20000 рублей, по сравнению с сопоставимым по быстродействием процессором прошлого поколения.

Мы приобрели боксовую версию этого процессора. Комплект помимо коробки включает, наклейки с логотипом и техническую документации. Наибольший интерес представляет увеличенный срок гарантии.

Внешний вид и подробности

Само снижение стоимости и выход Intel Core i7-7820X можно назвать ответом на появление Ryzen Threadripper 1900X и AMD Ryzen 1800X. В сложившихся условиях возросла конкуренция в сегменте высокопроизводительных процессоров для энтузиастов.

Вместе с новыми процессорами вышла и платформа LGA2066, заменившая LGA2011-3. Ожидаемо повысились рабочие частоты.

Проведены улучшения микроархитектуры. Изменилась входная часть исполнительного конвейера, позволившая повысить эффективность внеочередного выполнения инструкций.

Новый процессор выполняет две 64-байтовые загрузки из L1D-кеша за один такт и одно 64-байтовое сохранение. Это вдвое больше, чем у Intel Core i7 6900K.

Теплопакет сохранен на уровне 140 Вт. Но стоит брать в расчет и добавлять сверху примерно 50-100 Вт при расчете нагрузки на систему.

Процессор Intel Core i7-7820X получил четырехканальный контроллер DDR4 с повышением поддерживаемых тактовых частот.

Изменения коснулись подсистемы кеш-памяти. L2-кеш увеличился до 1024 Кбайт. L3-кеш перестал быть инклюзивным. Такая организация позволяет хранить часто используемые данные близко от вычислительных ядер.

Разгон

К сожалению не обошлось и без спорных решений, так был урезан контроллер шины PCI Express 3.0. Оставлено только 28 линий из 44 возможных в этом семействе. Пара видеокарт с этим процессором будет работать только по схеме PCIx16+x8, а не PCIx16-x16.Также заблокировали исполнение 512-битных инструкций, хотя изначально данная опция анонсировалась для всего семейства в целом. Хотя ряд экспертов утверждает, что все же инструкцию работают и для тестируемого сегодня чипа.Много опасений касалось отказа от припоя в пользу менее эффективного термоинтерфейса, что весьма странно с учетом нацеленности на энтузиастов. Несмотря на то, что процессор Intel Core i7-7820X может работать на частоте 4.6-4.7 ГГц, назвать эту частоту стабильной мы не можем. За время продолжительных тестов наблюдались сбои и проблемы в работе, а также высокие температуры по ядрам.В этом плане он отстает от «старичка» Intel Core i7 5960X и только немного превосходит Intel Core i7 6900K.

Тесты

При условии использовании эффективного водяного охлаждения можно получить рабочую частоту 4.5 ГГц, но опять же присутствует риск перегрева с последующим троттлингом. Со своей же стороны рекомендуем остановится на отметке 4.3-4.4 ГГц.

Итоги по Intel Core i7-7820X

Intel Core i7-7820X интересен впервую очередь в вопросе стоимости. Сборка высокопроизводительной системы с восьмиядерным процессором стала дешевле относительно платформы LGA2011-3. В плане апгрейда он уже не так интересен из-за необходимости покупки еще и новой материнской платы. Предшественника в лице Intel Core i7 6900K он в среднем обходит на 10-20% и примерно также обходит и AMD Ryzen 7 1800X. К минусам отнесем высокие температуры в режиме разгона, ограничения при установке более одной видеокарты.