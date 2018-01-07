Обзор Intel Core i7-7820X. Разгон, игровые тесты, рабочие приложения

2018-01-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Intel Core i7-7820X; [1133]
В конце прошлого года мы проводили тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE. Её изучение проводилось в паре с процессором Intel Core i7-7820X семейства Skylake-X. Это одно из старших решений, которое заменяет на рынке Intel Core i7 6900K. Флагманским на текущий момент является Intel Core i9-7900X. Появился и более доступный Intel Core i5-7640X, который ожидаемо не пользуется популярностью у пользователей, из-за общей дороговизны платформы.

Intel Core i7-7820X

Вопрос стоимости всегда актуален и в свою очередь новый Intel Core i7-7820X позволяет сэкономить порядка 20000 рублей, по сравнению с сопоставимым по быстродействием процессором прошлого поколения.

Комплектация

Intel Core i7-7820X

Мы приобрели боксовую версию этого процессора. Комплект помимо коробки включает, наклейки с логотипом и техническую документации. Наибольший интерес представляет увеличенный срок гарантии.

Intel Core i7-7820X

Внешний вид и подробности

Само снижение стоимости и выход Intel Core i7-7820X можно назвать ответом на появление Ryzen Threadripper 1900X и AMD Ryzen 1800X. В сложившихся условиях возросла конкуренция в сегменте высокопроизводительных процессоров для энтузиастов.

Intel Core i7-7820X

Вместе с новыми процессорами вышла и платформа LGA2066, заменившая LGA2011-3. Ожидаемо повысились рабочие частоты.

Intel Core i7-7820X

Проведены улучшения микроархитектуры. Изменилась входная часть исполнительного конвейера, позволившая повысить эффективность внеочередного выполнения инструкций.

Intel Core i7-7820X

Новый процессор выполняет две 64-байтовые загрузки из L1D-кеша за один такт и одно 64-байтовое сохранение. Это вдвое больше, чем у Intel Core i7 6900K.

Intel Core i7-7820X

Теплопакет сохранен на уровне 140 Вт. Но стоит брать в расчет и добавлять сверху примерно 50-100 Вт при расчете нагрузки на систему.

Intel Core i7-7820X

Процессор Intel Core i7-7820X получил четырехканальный контроллер DDR4 с повышением поддерживаемых тактовых частот.

Intel Core i7-7820X

Изменения коснулись подсистемы кеш-памяти. L2-кеш увеличился до 1024 Кбайт. L3-кеш перестал быть инклюзивным. Такая организация позволяет хранить часто используемые данные близко от вычислительных ядер.

Intel Core i7-7820X

К сожалению не обошлось и без спорных решений, так был урезан контроллер шины PCI Express 3.0. Оставлено только 28 линий из 44 возможных в этом семействе. Пара видеокарт с этим процессором будет работать только по схеме PCIx16+x8, а не PCIx16-x16.

Также заблокировали исполнение 512-битных инструкций, хотя изначально данная опция анонсировалась для всего семейства в целом. Хотя ряд экспертов утверждает, что все же инструкцию работают и для тестируемого сегодня чипа.

Разгон

Много опасений касалось отказа от припоя в пользу менее эффективного термоинтерфейса, что весьма странно с учетом нацеленности на энтузиастов. Несмотря на то, что процессор Intel Core i7-7820X может работать на частоте 4.6-4.7 ГГц, назвать эту частоту стабильной мы не можем. За время продолжительных тестов наблюдались сбои и проблемы в работе, а также высокие температуры по ядрам.

В этом плане он отстает от «старичка» Intel Core i7 5960X и только немного превосходит Intel Core i7 6900K.

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

При условии использовании эффективного водяного охлаждения можно получить рабочую частоту 4.5 ГГц, но опять же присутствует риск перегрева с последующим троттлингом. Со своей же стороны рекомендуем остановится на отметке 4.3-4.4 ГГц.

Тесты

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

Итоги по Intel Core i7-7820X

Intel Core i7-7820X интересен впервую очередь в вопросе стоимости. Сборка высокопроизводительной системы с восьмиядерным процессором стала дешевле относительно платформы LGA2011-3. В плане апгрейда он уже не так интересен из-за необходимости покупки еще и новой материнской платы. Предшественника в лице Intel Core i7 6900K он в среднем обходит на 10-20% и примерно также обходит и AMD Ryzen 7 1800X. К минусам отнесем высокие температуры в режиме разгона, ограничения при установке более одной видеокарты.

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