Обзор Transcend StoreJet 25C3S 1 ТБ. Внешний диск для ультрабуков и смартфонов

На прошлой неделе мы проводили тестирование внешнего твердотельного диска Transcend ESD240C, одной из особенностей которого стал USB Type-C разъем и возможность подключения к телефону без покупки дополнительных переходников. Сегодня продолжая изучение модельной линейки, будет протестирован внешний жесткий диск Transcend StoreJet 25C3S со схожим исполнением.
К моменту публикации его продажи уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияВ комплекте покупатель получает кабель с USB, кабель с USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с прозрачным окошком.
Внешний вид
Габариты у Transcend StoreJet 25C3S компактные. Подойдет в качестве варианта карманного накопителя.
Верхняя крышка корпуса выполнена из алюминия со шлифованными бортиками. Внешний вид минималистичный. На крышку нанесен логотип производителя.
Основание из матового пластика. По центру нанесена наклейка с техническими данными.
Подключается при помощи USB Type-C интерфейса. Владелец сможет подключать его к устройствам с полноразмерным USB, а также смартфонам и ноутбукам с USB Type-C.
СофтTranscend StoreJet 25C3S поддерживает утилиту Transcend Elite. Она будет полезна для проведения резервного копирования.
В последующем для проведения бекапа потерянных данных.
Поддерживается шифрование.
Синхронизация данных с выбранными папками и дисками.
А также взаимодействие с облачными сервисами Dropbox и Google.
Тесты Transcend StoreJet 25C3S
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