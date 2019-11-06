Обзор Transcend StoreJet 25C3S 1 ТБ. Внешний диск для ультрабуков и смартфонов

2019-11-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Transcend StoreJet 25C3S; [245]
На прошлой неделе мы проводили тестирование внешнего твердотельного диска Transcend ESD240C, одной из особенностей которого стал USB Type-C разъем и возможность подключения к телефону без покупки дополнительных переходников. Сегодня продолжая изучение модельной линейки, будет протестирован внешний жесткий диск Transcend StoreJet 25C3S со схожим исполнением.

Transcend StoreJet 25C3S

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает кабель с USB, кабель с USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с прозрачным окошком.

Transcend StoreJet 25C3S

Внешний вид

Transcend StoreJet 25C3S

Габариты у Transcend StoreJet 25C3S компактные. Подойдет в качестве варианта карманного накопителя.

Transcend StoreJet 25C3S

Верхняя крышка корпуса выполнена из алюминия со шлифованными бортиками. Внешний вид минималистичный. На крышку нанесен логотип производителя.

Transcend StoreJet 25C3S

Основание из матового пластика. По центру нанесена наклейка с техническими данными.

Transcend StoreJet 25C3S

Подключается при помощи USB Type-C интерфейса. Владелец сможет подключать его к устройствам с полноразмерным USB, а также смартфонам и ноутбукам с USB Type-C.

Transcend StoreJet 25C3S

Софт

Transcend StoreJet 25C3S поддерживает утилиту Transcend Elite. Она будет полезна для проведения резервного копирования.

Transcend StoreJet 25C3S

В последующем для проведения бекапа потерянных данных.

Transcend StoreJet 25C3S

Поддерживается шифрование.

Transcend StoreJet 25C3S

Синхронизация данных с выбранными папками и дисками.

Transcend StoreJet 25C3S

А также взаимодействие с облачными сервисами Dropbox и Google.

Тесты Transcend StoreJet 25C3S

Crystal Disk Mark

Transcend StoreJet 25C3S

HD Tune

Transcend StoreJet 25C3S

Transcend StoreJet 25C3S

Transcend StoreJet 25C3S

Transcend StoreJet 25C3S

AS SSD

Transcend StoreJet 25C3S

Transcend StoreJet 25C3S

AJA

Transcend StoreJet 25C3S

Anvil

Transcend StoreJet 25C3S

Итоги по Transcend StoreJet 25C3S

Transcend StoreJet 25C3S станет хорошим выбором в пару к современному ноутбуку/ультрабуку, смартфону и настольному ПК. Аккуратный внешний вид, металлический корпус, два кабеля в комплекте, трехлетняя гарантия.

Комментарии и отзывы Transcend StoreJet 25C3S
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