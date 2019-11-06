Обзор Transcend StoreJet 25C3S 1 ТБ. Внешний диск для ультрабуков и смартфонов

На прошлой неделе мы проводили тестирование внешнего твердотельного диска Transcend ESD240C, одной из особенностей которого стал USB Type-C разъем и возможность подключения к телефону без покупки дополнительных переходников. Сегодня продолжая изучение модельной линейки, будет протестирован внешний жесткий диск Transcend StoreJet 25C3S со схожим исполнением.

Комплектация

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте покупатель получает кабель с USB, кабель с USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с прозрачным окошком.

Внешний вид

Габариты у Transcend StoreJet 25C3S компактные. Подойдет в качестве варианта карманного накопителя.

Верхняя крышка корпуса выполнена из алюминия со шлифованными бортиками. Внешний вид минималистичный. На крышку нанесен логотип производителя.

Основание из матового пластика. По центру нанесена наклейка с техническими данными.

Подключается при помощи USB Type-C интерфейса. Владелец сможет подключать его к устройствам с полноразмерным USB, а также смартфонам и ноутбукам с USB Type-C.

Софт

Transcend StoreJet 25C3S поддерживает утилиту Transcend Elite. Она будет полезна для проведения резервного копирования.

В последующем для проведения бекапа потерянных данных.

Поддерживается шифрование.

Синхронизация данных с выбранными папками и дисками.

Тесты Transcend StoreJet 25C3S

Crystal Disk Mark

А также взаимодействие с облачными сервисами Dropbox и Google.

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil

Итоги по Transcend StoreJet 25C3S

Transcend StoreJet 25C3S станет хорошим выбором в пару к современному ноутбуку/ультрабуку, смартфону и настольному ПК. Аккуратный внешний вид, металлический корпус, два кабеля в комплекте, трехлетняя гарантия.