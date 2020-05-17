Обзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPS

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование карты памяти серии Transcend 500S, выполненной в формате microSD. Напомним, ориентированы эти накопители на устройства с поддержкой съемки в 4К-разрешении с высоким битрейтом. Сегодня мы в рамках этой линейки проведем тестирование Transcend TS128GSDC500S, выполненной в SD-формате. Обзор будет интересен владельцам цифровых камер с поддержкой 4К 60FPS, например, Panasonic GH5s.

Transcend TS128GSDC500S

В рамках линейки доступны решения объемами от 8 до 256 Гбайт. Изучаемый нами накопитель располагается 128 Гбайт памяти. К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется карта памяти в блистере. Внутри зафиксирована в пластиковой подложке.

Transcend TS128GSDC500S

Внешний вид

Выполнена в традиционном форм-факторе. На лицевую сторону нанесена наклейка с названием линейки и данными по объему.

Transcend TS128GSDC500S

На правой грани переключатель для защиты записанных данных.

Transcend TS128GSDC500S

С обратной стороны данные по стране производства, серийному номеру и группа контактов.

Transcend TS128GSDC500S

В Transcend TS128GSDC500S используется MLC память. Заявленные скорости обмена данными составляют 95 и 60 Мбс для чтения и записи соответственно.

Transcend TS128GSDC500S

Функционировать может в температурном диапазоне от -25 до 80 градусов. Есть поддержка ECC, защита от статического электричества и рентгеновского излучения и выполнены в водонепроницаемом корпусе.

Transcend TS128GSDC500S

Тесты Transcend 500S

Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

Crystal Disk Mark

Transcend TS128GSDC500S

AS SSD Bench

Transcend TS128GSDC500S

Transcend TS128GSDC500S

HD Tune

Transcend TS128GSDC500S

Transcend TS128GSDC500S

Transcend TS128GSDC500S

Transcend TS128GSDC500S

AJA

Transcend TS128GSDC500S

Anvil

Transcend TS128GSDC500S

Итоги по Transcend TS128GSDC500S

Золото. Выбор редакции MegaObzorTranscend TS128GSDC500S станет оптимальным выбором для камеры с поддержками съемки 4К с высоким битрейтом, а также серийной съемкой в RAW. Высокие скорости обмена данными, поддержка ECC и пятилетняя гарантия. В серии представлены накопители объемами от 8 до 256 Гбайт.
Transcend TS128GSDC500S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Transcend TS128GSDC500S
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