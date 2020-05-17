Обзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPS

В рамках линейки доступны решения объемами от 8 до 256 Гбайт. Изучаемый нами накопитель располагается 128 Гбайт памяти.
К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Transcend 500S обзор
Содержание
КомплектацияПоставляется карта памяти в блистере. Внутри зафиксирована в пластиковой подложке.
Внешний видВыполнена в традиционном форм-факторе. На лицевую сторону нанесена наклейка с названием линейки и данными по объему.
На правой грани переключатель для защиты записанных данных.
С обратной стороны данные по стране производства, серийному номеру и группа контактов.
В Transcend TS128GSDC500S используется MLC память. Заявленные скорости обмена данными составляют 95 и 60 Мбс для чтения и записи соответственно.
Функционировать может в температурном диапазоне от -25 до 80 градусов. Есть поддержка ECC, защита от статического электричества и рентгеновского излучения и выполнены в водонепроницаемом корпусе.
Тесты Transcend 500SВажно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.
Crystal Disk Mark
AS SSD Bench
HD Tune
AJA
Anvil
Итоги по Transcend TS128GSDC500STranscend TS128GSDC500S станет оптимальным выбором для камеры с поддержками съемки 4К с высоким битрейтом, а также серийной съемкой в RAW. Высокие скорости обмена данными, поддержка ECC и пятилетняя гарантия. В серии представлены накопители объемами от 8 до 256 Гбайт.
Transcend TS128GSDC500S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".