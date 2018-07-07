Обзор Transcend TS64GUSD500S. Карта памяти UHS-I U3 для экшн-камер и дронов с 4K 60FPS

2018-07-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Transcend TS64GUSD500S; [205]
В 2018 году сразу ряд ключевых производителей экшн-камер выпустили модели с поддержкой съемки в 4К-разрешении со скоростью 60 кадров в секунду. Теперь блогеры и операторы могут снимать не только детализированные, но и плавные видео. В большинстве сценариев отпадает необходимость в использовании дорогостоящего и тяжелое оборудование. Вместе с ростом качества контента, растут и требования к используемым накопителям. В частности, в новые экшн-камеры флагманского уровня для стабильной работы и беспрерывной съемки необходимый карты памяти UHS-I U3.

Transcend 500S

Тестируемая сегодня Transcend TS64GUSD500S полностью соответствует повышенным стандартам к записи мультимедийного контента. Предоставляется пятилетняя гарантия. В ближайшее время она появится в российских магазинах.

Transcend TS64GUSD500S обзор

Комплектация

Поставляется Transcend 500S TS64GUSD500S в традиционном блистере с прозрачным боксом, в котором хранится карты памяти и переходник на SD-формат. С обратной стороны описаны основные особенности и характеристики.

Transcend 500S

Внешний вид

Среди целевых сценариев Transcend 500S называются дроны и экшн-камеры. Все эти устройства поддерживают съемку с высоким битрейтом.

Transcend 500S

Накопитель построен с использованием MLC-памяти. Для карты заявлены 10000 циклов записи и перезаписи.

Transcend 500S

Серия 500S включает модели объемом 8, 16, 32, 64 и 128 Гбайт. Скорость чтения и записи составляет 95 и 65 MB/s соответственно.

Transcend 500S

Использование в экшн-камерах и дронах подразумевает риск повреждения устройства, в которое установлен накопитель. Здесь реализована защита от воды, соответствующая стандарту IPX7. Погружать её можно на глубину до 1 метра.

Transcend 500S

Transcend 500S сохраняет работоспособность в температурном диапазоне от -25 до 85 градусов. Также отметим наличие защиты от тряски и статического электричества.

Transcend 500S

Корпус карты памяти окрашен в золотистый цвет. На верхнюю часть нанесена техническая информация и соответствующие стандарты.

Transcend 500S

За время тестов мы использовали её в DJI MAVIC PRO, YI 4K Plus, GoPro Hero 6 Black. Проблем в ходе записи роликов в максимальном качестве замечены не было.

Тестирование Transcend TS64GUSD500S с ридером UHS-II

Transcend 500S


Crystal Disk Mark

Transcend 500S


HD Tune

Transcend 500S

Transcend 500S

Transcend 500S

Transcend 500S

Transcend 500S


AS SSD Benchmark

Transcend 500S

Transcend 500S

Итоги по Transcend 500S TS64GUSD500S

Золото. Выбор редакции MegaObzorTranscend 500S станет правильным выбором в пару к флагманским экшн-камерам и дронам с поддержкой съемки в 4К-разрешении. Высокие скорости работы с данными, защита от воды и повреждений, 5-лет гарантии, наличие в комплекте переходника на SD-формат. Сбоев и проблем в ходе длительного тестирования выявлено не было.
Transcend 500S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Недорогой смартфон Vivo Y81 ...
Недорогой смартфон Vivo Y81 Камеры гаджета получили оптику 13 МП и 5 МП. Камера для селфи используется для идентификации владельца по...
Neffos C7A и его функции ...
Neffos C7A и его функции Новый продукт TP-Link поддерживает беспроводные сети стандартов Bluetooth, Wi-Fi и 4G LTE. Емкость батаре...
Meizu M6T полноэкранный смартфон ...
Meizu M6T полноэкранный смартфон Meizu выпустит смартфон с двойной камерой. В наличии 2/3 или 4 Гб памяти системной и 16/32 либо 64 Гб вну...
UMIDIGI Z2 Pro получит мощную камеру с п...
UMIDIGI Z2 Pro получит мощную камеру с пПомимо нового корпуса, модифицированная версия UMIDIGI Z2 Pro будет оснащена более продвинутую оптику. Се...
Zenfone выпустит смартфон с мощным акку...
Zenfone выпустит смартфон с мощным аккуНовинка будет самой яркой в этом году. Смартфон снабжен камерами на 13 МП и 5 МП. Камера для селфи получи...
Y5 Prime относится к бюджетному варианту...
Y5 Prime относится к бюджетному вариантуНовинка будет самой яркой в этом году. Смартфон снабжен камерами на 13 МП и 5 МП. Камера для селфи получи...
Самый мощный смартфон по своим функциям ...
Самый мощный смартфон по своим функциям OnePlus 6 выйдет в свет совсем скоро красного цвета. Основная камера состоит из двух оптических блоков с ...
Meizu выпустила смартфон с мощным аккуму...
Meizu выпустила смартфон с мощным аккумуКомпания Meizu выпустила смартфон с хорошими функциями. . Девайс получил хорошие отзывы потребителей, чт...
Поделиться в социальных сетях:


Сравнительный обзор Neoline X-COP 9000C, Intego BLASTER, SHO-ME Combo №5 А7, КАРКАМ Комбо 3S, Playme ARTONСравнительный обзор Neoline X-COP 9000C, Intego BLASTER, SHO-ME Combo №5 А7, КАРКАМ Комбо 3S, Playme ARTON
Обзор ADATA HV300 1TB. Яркий и быстрый внешний дискОбзор ADATA HV300 1TB. Яркий и быстрый внешний диск
Обзор корпуса Thermaltake Versa J21 TG (CA-1K1-00M1WN-00) со стенкой из стеклаОбзор корпуса Thermaltake Versa J21 TG (CA-1K1-00M1WN-00) со стенкой из стекла
Обзор A4Tech Bloody J450. Лучшие игровые наушники до 2500 рублейОбзор A4Tech Bloody J450. Лучшие игровые наушники до 2500 рублей
Обзор Viewsonic VX3211-mh. 32-дюймовый IPS-мониторОбзор Viewsonic VX3211-mh. 32-дюймовый IPS-монитор
Предварительный обзор Razer Huntsman. Ме...
Предварительный обзор Razer Huntsman. МеСовременные геймеры уже просто не воспринимают игровую периферию серьезно, если в ней нет подсветки. Это ...
Предварительный обзор Sony FE 400mm F2.8...
Предварительный обзор Sony FE 400mm F2.8Длительное время на рынке было всего два серьезных производителя фотоаппаратов профессионального уровня —...
Обзор FLIP. Неплохой раннер для релакса...
Обзор FLIP. Неплохой раннер для релаксаВ последнее время раннеров выходит достаточно мало — геймеры не очень хотят вновь бегать по бесконечным у...
Анализ производительности Sapphire и цен...
Анализ производительности Sapphire и ценВсем доброго времени суток, сегодня мы с вам рассмотрим актуальные цены и производительность последних ка...
Предварительный обзор Vivo NEX. Вот это ...
Предварительный обзор Vivo NEX. Вот это Сейчас производители мобильных телефонов постоянно думают о том, как бы привлечь внимание пользователей. ...
Обзор Pokemon Quest. Новая игра про поке...
Обзор Pokemon Quest. Новая игра про покеПользователи в восторге от любой игры про покемонов, даже если это будет совершенно бездарная RPG с кучей...
Предварительный обзор Dell Precision 572...
Предварительный обзор Dell Precision 572Многие считают, что на современном рынке из действительно классных систем для работы есть только iMac или...
Обзор Poly Artbook. Красивая головоломка...
Обзор Poly Artbook. Красивая головоломкаДалеко не все современные мобильные игры стоят вашего внимания. Это уже аксиома — разработчики в большинс...
Предварительный обзор SilentiumPC Armis ...
Предварительный обзор SilentiumPC Armis Популярные производители компьютерных корпусов довольно легко привлекают аудиторию своей продукцией — они...
Обзор Head Ball 2. Вот это футбол!...
Обзор Head Ball 2. Вот это футбол!Как я уже неоднократно говорил, современные мобильные проекты все нацелены на то, чтобы дать возможность ...
Предварительный обзор ASUS FX External H...
Предварительный обзор ASUS FX External HВ последнее время производители компьютерного железа стали активно добавлять RGB-подсветку буквально в ка...
Обзор Tank Stars. Война в онлайне...
Обзор Tank Stars. Война в онлайнеАктивное развитие технологий позволяет разработчикам мобильных игр выходить на совершенно новый уровень в...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor