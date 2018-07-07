Обзор Transcend TS64GUSD500S. Карта памяти UHS-I U3 для экшн-камер и дронов с 4K 60FPS

В 2018 году сразу ряд ключевых производителей экшн-камер выпустили модели с поддержкой съемки в 4К-разрешении со скоростью 60 кадров в секунду. Теперь блогеры и операторы могут снимать не только детализированные, но и плавные видео. В большинстве сценариев отпадает необходимость в использовании дорогостоящего и тяжелое оборудование. Вместе с ростом качества контента, растут и требования к используемым накопителям. В частности, в новые экшн-камеры флагманского уровня для стабильной работы и беспрерывной съемки необходимый карты памяти UHS-I U3.

Transcend TS64GUSD500S обзор

Тестируемая сегодня Transcend TS64GUSD500S полностью соответствует повышенным стандартам к записи мультимедийного контента. Предоставляется пятилетняя гарантия. В ближайшее время она появится в российских магазинах.

Комплектация

Поставляется Transcend 500S TS64GUSD500S в традиционном блистере с прозрачным боксом, в котором хранится карты памяти и переходник на SD-формат. С обратной стороны описаны основные особенности и характеристики.

Внешний вид

Среди целевых сценариев Transcend 500S называются дроны и экшн-камеры. Все эти устройства поддерживают съемку с высоким битрейтом.

Накопитель построен с использованием MLC-памяти. Для карты заявлены 10000 циклов записи и перезаписи.

Серия 500S включает модели объемом 8, 16, 32, 64 и 128 Гбайт. Скорость чтения и записи составляет 95 и 65 MB/s соответственно.

Использование в экшн-камерах и дронах подразумевает риск повреждения устройства, в которое установлен накопитель. Здесь реализована защита от воды, соответствующая стандарту IPX7. Погружать её можно на глубину до 1 метра.

Transcend 500S сохраняет работоспособность в температурном диапазоне от -25 до 85 градусов. Также отметим наличие защиты от тряски и статического электричества.

Корпус карты памяти окрашен в золотистый цвет. На верхнюю часть нанесена техническая информация и соответствующие стандарты.

Тестирование Transcend TS64GUSD500S с ридером UHS-II

За время тестов мы использовали её в DJI MAVIC PRO, YI 4K Plus, GoPro Hero 6 Black. Проблем в ходе записи роликов в максимальном качестве замечены не было.

Итоги по Transcend 500S TS64GUSD500S

Transcend 500S станет правильным выбором в пару к флагманским экшн-камерам и дронам с поддержкой съемки в 4К-разрешении. Высокие скорости работы с данными, защита от воды и повреждений, 5-лет гарантии, наличие в комплекте переходника на SD-формат. Сбоев и проблем в ходе длительного тестирования выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".