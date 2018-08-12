Обзор карты памяти Transcend TS64GUSD300S

Сегодня в центре внимания будет серия карт памяти Transcend 300S, для нее заявлена скорость до 95 МБ/с. Соответствует стандарту скорости UHS-I. Обзор будет интересен для широкой аудитории, данную карту памяти можно использовать с современными видеорегистраторами, смартфонами и экшн-камерами. Изучать будем на примере версии объемом 64 Гбайт.
В скором времени она появится в российских магазинах. Пока информации по стоимости её у нас нет.
КомплектацияПоставляется Transcend TS64GUSD300S в компактном блистере с прозрачным боксом. Покупатель получает только карту памяти. Предоставляется пятилетняя ограниченная гарантия.
Внешний видВыполнен в традиционном форм-факторе. Тут используется TLC. На фронтальную сторону нанесены логотип производителя, объем и техническая информация.
С обратной стороны группа контактов, серийный номер и отметка по производству в Тайване.
Накопитель защищен по стандарту IPX7, она сохраняет записанные данные после погружения на глубину до 1 метра.
Выдерживает работу в экстремальных температурных режимах, от -25 до 85 градусов. Не боится статического электричества и рентгеновского излучения.
Владелец карты памяти сможет установить утилиту RecoveRX для создания бекапов данных с подробными настройками.
Тестирование Transcend TS64GUSD300S с ридером UHS-II
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