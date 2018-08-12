Обзор карты памяти Transcend TS64GUSD300S

Сегодня в центре внимания будет серия карт памяти Transcend 300S, для нее заявлена скорость до 95 МБ/с. Соответствует стандарту скорости UHS-I. Обзор будет интересен для широкой аудитории, данную карту памяти можно использовать с современными видеорегистраторами, смартфонами и экшн-камерами. Изучать будем на примере версии объемом 64 Гбайт.

Комплектация

В скором времени она появится в российских магазинах. Пока информации по стоимости её у нас нет.Поставляется Transcend TS64GUSD300S в компактном блистере с прозрачным боксом. Покупатель получает только карту памяти. Предоставляется пятилетняя ограниченная гарантия.

Внешний вид

Выполнен в традиционном форм-факторе. Тут используется TLC. На фронтальную сторону нанесены логотип производителя, объем и техническая информация.

С обратной стороны группа контактов, серийный номер и отметка по производству в Тайване.

Накопитель защищен по стандарту IPX7, она сохраняет записанные данные после погружения на глубину до 1 метра.

Выдерживает работу в экстремальных температурных режимах, от -25 до 85 градусов. Не боится статического электричества и рентгеновского излучения.

Тестирование Transcend TS64GUSD300S с ридером UHS-II

Владелец карты памяти сможет установить утилиту RecoveRX для создания бекапов данных с подробными настройками.

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Итоги по Transcend TS64GUSD300S

Transcend TS64GUSD300S продемонстрировала хорошие скоростные показатели для своего класса. Помимо этого, предлагается спектр защит от воды, статического электричества, механических воздействий, рентгеновского излучения, позволяя устанавливать её в экшн-камеры, без риска потерять данные в критичных сценариях. Сбоев