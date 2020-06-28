Обзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешки

КомплектацияПоставляется упакованной в блистер. На лицевой части нанесена информация по спецификациям. Внутри зафиксирована в пластиковом пенале.
Внешний видСам корпус флешки выполнен из пластика. Черная основная часть и серебристая выступающая ручка.
Телескопическая конструкция. В собранном состоянии разъем будет защищен от попадания пыли или случайной деформации.
Подключается Verbatim 49307 при помощи традиционного интерфейса USB 3.2 gen.1 с обратной совместимостью с более ранними стандартами.
Заявленная скорость чтения – 80 МБ/с, записи – 25 МБ/с. Весит корпус накопителя 9 граммов.
Тесты Verbatim 49307Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil
AJA