Обзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешки

Сегодня мы рассмотрим флеш-накопитель Verbatim 49307 из линейки Store 'n' Click. Это недорогая флешка, средняя ее стоимость составляет 450 рублей. Традиционный формат исполнения с интерфейсом USB 3.2 Gen 1.

Verbatim 49307

Комплектация

Поставляется упакованной в блистер. На лицевой части нанесена информация по спецификациям. Внутри зафиксирована в пластиковом пенале.

Verbatim 49307

Внешний вид

Сам корпус флешки выполнен из пластика. Черная основная часть и серебристая выступающая ручка.

Verbatim 49307

Телескопическая конструкция. В собранном состоянии разъем будет защищен от попадания пыли или случайной деформации.

Verbatim 49307

Подключается Verbatim 49307 при помощи традиционного интерфейса USB 3.2 gen.1 с обратной совместимостью с более ранними стандартами.

Verbatim 49307

Заявленная скорость чтения – 80 МБ/с, записи – 25 МБ/с. Весит корпус накопителя 9 граммов.

Тесты Verbatim 49307

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

CrystalDiskMark:

Verbatim 49307

AS SSD Benchmark:

Verbatim 49307

Verbatim 49307

Anvil

Verbatim 49307

AJA

Verbatim 49307

Итоги по Verbatim 49307

Verbatim 49307 – не ставит рекордов по скорости работы с данными, но при этом это недорогой вариант, выполненный в телескопическом корпусе. Есть возможность зафиксировать флешку на ремешке.
Комментарии и отзывы Verbatim 49307
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