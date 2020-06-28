Обзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешки

Сегодня мы рассмотрим флеш-накопитель Verbatim 49307 из линейки Store 'n' Click. Это недорогая флешка, средняя ее стоимость составляет 450 рублей. Традиционный формат исполнения с интерфейсом USB 3.2 Gen 1.

Комплектация

Поставляется упакованной в блистер. На лицевой части нанесена информация по спецификациям. Внутри зафиксирована в пластиковом пенале.

Внешний вид

Сам корпус флешки выполнен из пластика. Черная основная часть и серебристая выступающая ручка.

Телескопическая конструкция. В собранном состоянии разъем будет защищен от попадания пыли или случайной деформации.

Подключается Verbatim 49307 при помощи традиционного интерфейса USB 3.2 gen.1 с обратной совместимостью с более ранними стандартами.

Тесты Verbatim 49307

CrystalDiskMark:

Заявленная скорость чтения – 80 МБ/с, записи – 25 МБ/с. Весит корпус накопителя 9 граммов.Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по Verbatim 49307

Verbatim 49307 – не ставит рекордов по скорости работы с данными, но при этом это недорогой вариант, выполненный в телескопическом корпусе. Есть возможность зафиксировать флешку на ремешке.