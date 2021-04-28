Обзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний диск

Тестируемый сегодня внешний твердотельный накопитель Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 получил современный разъем USB-C, позволяющий рассматривать его не только для настольных ПК и ноутбуков, но и носимых устройств, таких как смартфоны и планшеты. В серии доступны версии объемами 256 и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт. Мы сегодня поделимся опытом тестов и эксплуатации младшей версии.

Комплектация

К моменту публикации ее продажи в российских магазинах уже стартовали.Внутри коробки с подробной информацией по характеристикам он упакован в пластиковый блистер, предотвращающий тряску при переноске. Комплект включает руководство пользователя, кабель USB, переходник с USB на USB-C.

Внешний вид

Выполнен в классическом формате, сопоставимым по габаритам с накопителями типоразмера 2.5 дюйма.

Черный пластик с закругленными углами. Внешняя крышка с панелями, расположенными в форме волн.

Качество сборки высокое. Вес у накопителя легкий. Его можно носить с собой во внутреннем кармане куртки или дамской сумочке.

На боковой грани USB-C. В комплекте с Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 идет кабель USB-C – USB. Дополнительно предусмотрели переходник на USB-C.

В целом же если чаще всего планируется подключение к современным ноутбукам, смартфонам и планшетам, можно будет подобрать двухсторонний USB-С. В условиях 2021 года этот тип разъема получил повсеместное распространение.

За время тестирования мы также записывали на диск мультимедиа файлы с последующим воспроизведением с проектора и телевизора.

При продолжительной нагрузке корпус не нагревается. Дополнительное питание для работы не требует.

Тесты Verbatim Store 'n' Go USB 3.2

AS SSD Benchmark:

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 в ходе тестов продемонстрировал высокие скорости обмена данными. Станет хорошим выбором при поиске внешнего диска для хранения фото, видеофайлов и документов. С помощью этого диска можно создавать резервные копии данных со смартфона, планшета или ноутбука. За время продолжительных тестов проблем и сбоев выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".