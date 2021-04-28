Обзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний диск

К моменту публикации ее продажи в российских магазинах уже стартовали.
КомплектацияВнутри коробки с подробной информацией по характеристикам он упакован в пластиковый блистер, предотвращающий тряску при переноске. Комплект включает руководство пользователя, кабель USB, переходник с USB на USB-C.
Внешний видВыполнен в классическом формате, сопоставимым по габаритам с накопителями типоразмера 2.5 дюйма.
Черный пластик с закругленными углами. Внешняя крышка с панелями, расположенными в форме волн.
Качество сборки высокое. Вес у накопителя легкий. Его можно носить с собой во внутреннем кармане куртки или дамской сумочке.
На боковой грани USB-C. В комплекте с Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 идет кабель USB-C – USB. Дополнительно предусмотрели переходник на USB-C.
В целом же если чаще всего планируется подключение к современным ноутбукам, смартфонам и планшетам, можно будет подобрать двухсторонний USB-С. В условиях 2021 года этот тип разъема получил повсеместное распространение.
За время тестирования мы также записывали на диск мультимедиа файлы с последующим воспроизведением с проектора и телевизора.
При продолжительной нагрузке корпус не нагревается. Дополнительное питание для работы не требует.
Тесты Verbatim Store 'n' Go USB 3.2
AS SSD Benchmark:
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
Anvil
AJA
ИтогиVerbatim Store 'n' Go USB 3.2 в ходе тестов продемонстрировал высокие скорости обмена данными. Станет хорошим выбором при поиске внешнего диска для хранения фото, видеофайлов и документов. С помощью этого диска можно создавать резервные копии данных со смартфона, планшета или ноутбука. За время продолжительных тестов проблем и сбоев выявлено не было.
Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".