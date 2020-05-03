Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит

Важность понимания необходимости защиты личных данных в электронной форме чаще всего приходит уже после потери флешки или внешнего диска. Как итог документы, личные фотографии и видеофайлы попадают третьим лицам и зачастую приводит к неприятным последствиям. Тестируемый сегодня диск Verbatim 53401, использующий технологию аппаратного шифрования AES с размером ключа 256 бит, надежно защитит все записанные на него данные.

Комплектация

В России он доступен в среднем за 6 950 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Укомплектован накопитель в компактную коробку с общей информацией по техническим характеристикам.

Комплект включает кабель подключения, переходник на USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Выполнен в типоразмере 2.5-дюймового накопителя. Оформление строгое с сочетанием черного и серебристого. Алюминий и пластик.

Подключается с помощью USB Type-C кабеля. В комплекте предусмотрели переходник для смартфонов, планшетов и современных ноутбуков. Дополнительное питание диск для работы не требует.

Верхняя крышка с текстурным рисунком в виде мелкой сеткой. Он не подвержен загрязнению следами пальцев.

Визуальным отличием Verbatim 53401 от других накопителей без шифрования стало размещение механической цифровой панели с кнопками блокировки и разблокировки.

Здесь для шифрования не требуется установка программного обеспечения. AES 256-бит реализован аппаратно. Процесс замены пароля по умолчанию на собственный подробно описан в инструкции.

Такой подход позволяет этот диск использовать с любыми типами устройств, включая возможность подключения к телевизорам и смарт-приставкам.

Потеря диска и даже его полный разбор не позволит злоумышленникам получить доступ к данным на накопителе. Связано это с тем, что все что записано уже изначально зашифровано. Обойти и подобрать этот ключ современными средствами не представляется возможным.

После 20 неправильных попыток ввода цифрового пароля привет к полному форматированию всех данных.

Тесты Verbatim 53401

Crystal Disk Mark

Функционировать может в температурном диапазоне от 5 до 50 градусов при влажности от 5 до 90%. Помимо тестируемой нами модификации с 1 Тбайт есть также на 2 Тбайт.

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AS SSD

AJA

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Итоги по Verbatim 53401

Verbatim 53401 можно смело рекомендовать для массового использования в качестве надежного и быстрого хранилища под разные типы данных. Отсутствие зависимости от программного обеспечения, мультиплатформенность, использование USB Type-C, бесшумную работу и отсутствие вибрации.