Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит

Важность понимания необходимости защиты личных данных в электронной форме чаще всего приходит уже после потери флешки или внешнего диска. Как итог документы, личные фотографии и видеофайлы попадают третьим лицам и зачастую приводит к неприятным последствиям. Тестируемый сегодня диск Verbatim 53401, использующий технологию аппаратного шифрования AES с размером ключа 256 бит, надежно защитит все записанные на него данные.

Verbatim 53401

В России он доступен в среднем за 6 950 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Укомплектован накопитель в компактную коробку с общей информацией по техническим характеристикам.

Verbatim 53401

Комплект включает кабель подключения, переходник на USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Verbatim 53401

Внешний вид

Выполнен в типоразмере 2.5-дюймового накопителя. Оформление строгое с сочетанием черного и серебристого. Алюминий и пластик.

Verbatim 53401

Подключается с помощью USB Type-C кабеля. В комплекте предусмотрели переходник для смартфонов, планшетов и современных ноутбуков. Дополнительное питание диск для работы не требует.

Verbatim 53401

Верхняя крышка с текстурным рисунком в виде мелкой сеткой. Он не подвержен загрязнению следами пальцев.

Verbatim 53401

Визуальным отличием Verbatim 53401 от других накопителей без шифрования стало размещение механической цифровой панели с кнопками блокировки и разблокировки.

Verbatim 53401

Здесь для шифрования не требуется установка программного обеспечения. AES 256-бит реализован аппаратно. Процесс замены пароля по умолчанию на собственный подробно описан в инструкции.

Verbatim 53401

Такой подход позволяет этот диск использовать с любыми типами устройств, включая возможность подключения к телевизорам и смарт-приставкам.

Verbatim 53401

Потеря диска и даже его полный разбор не позволит злоумышленникам получить доступ к данным на накопителе. Связано это с тем, что все что записано уже изначально зашифровано. Обойти и подобрать этот ключ современными средствами не представляется возможным.

Verbatim 53401

После 20 неправильных попыток ввода цифрового пароля привет к полному форматированию всех данных.

Verbatim 53401

Функционировать может в температурном диапазоне от 5 до 50 градусов при влажности от 5 до 90%. Помимо тестируемой нами модификации с 1 Тбайт есть также на 2 Тбайт.

Тесты Verbatim 53401

Crystal Disk Mark

Verbatim 53401

HD Tune

Verbatim 53401

Verbatim 53401

Verbatim 53401

Verbatim 53401

AS SSD

Verbatim 53401

Verbatim 53401

AJA

Verbatim 53401

Anvil

Verbatim 53401

Итоги по Verbatim 53401

Verbatim 53401 можно смело рекомендовать для массового использования в качестве надежного и быстрого хранилища под разные типы данных. Отсутствие зависимости от программного обеспечения, мультиплатформенность, использование USB Type-C, бесшумную работу и отсутствие вибрации.
Комментарии и отзывы Verbatim 53401
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