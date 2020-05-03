Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит

В России он доступен в среднем за 6 950 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУкомплектован накопитель в компактную коробку с общей информацией по техническим характеристикам.
Комплект включает кабель подключения, переходник на USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.
Внешний видВыполнен в типоразмере 2.5-дюймового накопителя. Оформление строгое с сочетанием черного и серебристого. Алюминий и пластик.
Подключается с помощью USB Type-C кабеля. В комплекте предусмотрели переходник для смартфонов, планшетов и современных ноутбуков. Дополнительное питание диск для работы не требует.
Верхняя крышка с текстурным рисунком в виде мелкой сеткой. Он не подвержен загрязнению следами пальцев.
Визуальным отличием Verbatim 53401 от других накопителей без шифрования стало размещение механической цифровой панели с кнопками блокировки и разблокировки.
Здесь для шифрования не требуется установка программного обеспечения. AES 256-бит реализован аппаратно. Процесс замены пароля по умолчанию на собственный подробно описан в инструкции.
Такой подход позволяет этот диск использовать с любыми типами устройств, включая возможность подключения к телевизорам и смарт-приставкам.
Потеря диска и даже его полный разбор не позволит злоумышленникам получить доступ к данным на накопителе. Связано это с тем, что все что записано уже изначально зашифровано. Обойти и подобрать этот ключ современными средствами не представляется возможным.
После 20 неправильных попыток ввода цифрового пароля привет к полному форматированию всех данных.
Функционировать может в температурном диапазоне от 5 до 50 градусов при влажности от 5 до 90%. Помимо тестируемой нами модификации с 1 Тбайт есть также на 2 Тбайт.
Тесты Verbatim 53401
Crystal Disk Mark
HD Tune
AS SSD
AJA
Anvil