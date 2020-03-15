Обзор Verbatim 53402. Внешний SSD-диск с шифрованием AES

Случайная потеря флешки или её кража может доставить владельцу серьезные проблемы из-за возможности получения третьими лицами доступа к личным данным, записанным на накопитель. Об этом чаще всего начинают задумываться уже после потери. Хотя вопрос защиты нужно решать, заблаговременно позаботившись о защите. Тестируемый сегодня накопитель Verbatim 53402 поддерживает шифрование AES 256-бит.

К моменту публикации продажи уже стартовали. В российских магазинах он доступен в среднем за 5 000 рублей Комплектация Покупатель получает диск упакованным в компактную коробку с откидной крышкой и прозрачным окошком. На внутренней стороне крышки нанесено описание процесса разблокировки и стандартный ключ 00000. Комплект включает USB-кабель, переходник на USB Type-C.

Внешний вид Выполнен накопитель в компактном корпусе из пластика. Крышка черная, боковая грань серебристая.

Внешний вид у накопителя привлекательный. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Вес легкий.

На крышке находится цифровая панель с кнопками разблокировки и блокировки. Кнопки компактные, на каждую из них нанесена соответствующая маркировка. Нажимаются с небольшим усилием.

Для контроля текущего статуса в Verbatim 53402 есть несколько светодиодных индикаторов активности. С помощью них можно контролировать текущий статус доступа к данным.

На боковой грани актуальный разъем USB Type-C. В комплекте есть кабель и переходник, позволяющий эксплуатировать накопитель с разными типами устройств, включая смартфоны и планшеты, а также последние поколения ноутбуков с ограниченным количеством разъемов.

В этом диске данные аппаратно шифруются AES с размером ключа 256 бит. Введенный в память пароль не хранится на накопителе. При вводе неправильного пароля в течение 20 раз проводится форматирование записанных на него данных.

Для отображения диска в системе предварительно необходимо ввести пароль доступа. Такой же алгоритм при подключении к другим типам устройств. Есть совместимость с медиаплеерами и телевизорами.

Установка программного обеспечения для работы не требуется. Алгоритм ввода собственного пароля доступа описан в комплектной инструкции в виде наглядной иллюстрации.

Тесты Verbatim 53402

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Итоги по Verbatim 53402Verbatim 53402 продемонстрировал высокие скорости работы с данными. При этом его ключевым преимуществом является шифрование данных AES 256-бит. Использование в нем твердотельного накопителя позволило выполнить его в компактном корпусе, а также обеспечить защиту от тряски .получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".