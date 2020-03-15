Обзор Verbatim 53402. Внешний SSD-диск с шифрованием AES

2020-03-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Verbatim 53402; [23]
Случайная потеря флешки или её кража может доставить владельцу серьезные проблемы из-за возможности получения третьими лицами доступа к личным данным, записанным на накопитель. Об этом чаще всего начинают задумываться уже после потери. Хотя вопрос защиты нужно решать, заблаговременно позаботившись о защите. Тестируемый сегодня накопитель Verbatim 53402 поддерживает шифрование AES 256-бит.

Verbatim 53402

К моменту публикации продажи уже стартовали. В российских магазинах он доступен в среднем за 5 000 рублей Комплектация Покупатель получает диск упакованным в компактную коробку с откидной крышкой и прозрачным окошком. На внутренней стороне крышки нанесено описание процесса разблокировки и стандартный ключ 00000. Комплект включает USB-кабель, переходник на USB Type-C.

Verbatim 53402

Внешний вид Выполнен накопитель в компактном корпусе из пластика. Крышка черная, боковая грань серебристая.

Verbatim 53402

Внешний вид у накопителя привлекательный. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Вес легкий.

Verbatim 53402

На крышке находится цифровая панель с кнопками разблокировки и блокировки. Кнопки компактные, на каждую из них нанесена соответствующая маркировка. Нажимаются с небольшим усилием.

Verbatim 53402

Для контроля текущего статуса в Verbatim 53402 есть несколько светодиодных индикаторов активности. С помощью них можно контролировать текущий статус доступа к данным.

Verbatim 53402

На боковой грани актуальный разъем USB Type-C. В комплекте есть кабель и переходник, позволяющий эксплуатировать накопитель с разными типами устройств, включая смартфоны и планшеты, а также последние поколения ноутбуков с ограниченным количеством разъемов.

Verbatim 53402

В этом диске данные аппаратно шифруются AES с размером ключа 256 бит. Введенный в память пароль не хранится на накопителе. При вводе неправильного пароля в течение 20 раз проводится форматирование записанных на него данных.

Verbatim 53402

Для отображения диска в системе предварительно необходимо ввести пароль доступа. Такой же алгоритм при подключении к другим типам устройств. Есть совместимость с медиаплеерами и телевизорами.

Verbatim 53402

Установка программного обеспечения для работы не требуется. Алгоритм ввода собственного пароля доступа описан в комплектной инструкции в виде наглядной иллюстрации.

Verbatim 53402

Тесты Verbatim 53402

Crystal Disk Mark

Verbatim 53402

HD Tune

Verbatim 53402

Verbatim 53402

Verbatim 53402

Verbatim 53402

AS SSD

Verbatim 53402

Verbatim 53402

AJA

Verbatim 53402

Anvil

Verbatim 53402

Итоги по Verbatim 53402 Золото. Выбор редакции MegaObzorVerbatim 53402 продемонстрировал высокие скорости работы с данными. При этом его ключевым преимуществом является шифрование данных AES 256-бит. Использование в нем твердотельного накопителя позволило выполнить его в компактном корпусе, а также обеспечить защиту от тряски .
Verbatim 53402 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Verbatim 53402
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