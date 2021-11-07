Обзор Verbatim 53653 (Verbatim Executive Fingerprint Secure). Защищенный внешний диск

Не так давно мы затрагивали вопрос необходимости защиты данных, которые записываются на переносной накопитель. В центре внимания был внешний твердотельный диск Verbatim Executive Fingerprint Secure. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки будет Verbatim Executive Fingerprint Secure, это жесткий диск объемом 2 Тбайт с интегрированным дактилоскопическим сенсором.

Verbatim 53653

Комплектация

Комплект включает USB-кабель, переходник на USB-C, гарантийный талон руководство пользователя. Собрано все в коробке с изображением накопителя и данными по характеристикам.

Verbatim 53653

Внешний вид

Корпус внешнего диска выполнен из металла, окрашенного в темно-серебристый цвет. Использование алюминия, в отличие от пластика, дает хорошую прочность и дополнительно защищает содержимое от повреждений.

Verbatim 53653

Но стоит понимать, что тут нет заявленного соответствия строгим стандартам и злоупотреблять, роняя диск не стоит. Плюс сам тип накопителя – HDD, не «любит» тряску и удары.

Verbatim 53653

В верхней зоне лицевой стороны в углублении расположена зона с дактилоскопическим сенсором. Он хорошо определяется слепым методом.

Verbatim 53653

Рядом с ним ряд индикаторов состояния и процесса разблокировки. Для разблокировки владельцу предварительно нужно будет подключить диск к ноутбуку, ПК или телевизору. После подачи питания можно приступать к разблокировке.

Verbatim 53653

Данные, которые записываются на диск, шифруются с использованием аппаратного модуля AES-256 бит.

Verbatim 53653

При краже диска и подключении к нему напрямую обойти защиту будет невозможно. Данные не попадут к злоумышленнику даже при попытке замены печатной платы и подключении к жесткому диску в обход встроенного контроллера.

Verbatim 53653

На боковой грани Verbatim 53653 расположен разъем USB-C. В комплекте изначально предусмотрели возможность как подключения к полноразмерному USB, так и USB-C. Формат исполнения карманный.

Настройка

Перед началом записи данных потребуется провести предварительную настройку с добавлением отпечатка пальца администратора и лиц, которые будут получать доступ к данным.

Verbatim 53653

Каждой записи со сканером пальца можно присвоить свое имя.

Verbatim 53653

В памяти можно хранить до 10 пальцев. Выбранные пальцы в последующем можно будет удалить.

Verbatim 53653

Тесты

После завершения разблокируем накопитель, и он отображается в проводнике как внешний диск. Каждое переподключение или изменение системы потребует повторную разблокировку с помощью сканера пальца. Проблем со скоростью и точностью за время тестов выявлено не было.

Verbatim 53653

В память диска записана утилита NERO, которая позволяет организовать бекапы. Теперь приведем данные бенчмарков, на основе которых можно составить представление по техническим характеристикам.

AS SSD:

Verbatim 53653

Verbatim 53653

HD Tune Pro:

Verbatim 53653

Verbatim 53653

Verbatim 53653

CrystalDiskMark:

Verbatim 53653

Anvil

Verbatim 53653

AJA

Verbatim 53653

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorVerbatim 53653 – внешний жесткий диск с надежной защитой данных и удобной системой разблокировки сканированием пальца. Металлический корпус, универсальный разъем USB-C, дополнительное программное обеспечение, скоростной интерфейс подключения.
Verbatim 53653 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Verbatim 53653
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