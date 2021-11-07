Обзор Verbatim 53653 (Verbatim Executive Fingerprint Secure). Защищенный внешний диск

Не так давно мы затрагивали вопрос необходимости защиты данных, которые записываются на переносной накопитель. В центре внимания был внешний твердотельный диск Verbatim Executive Fingerprint Secure
. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки будет Verbatim Executive Fingerprint Secure, это жесткий диск объемом 2 Тбайт с интегрированным дактилоскопическим сенсором.
Комплектация
Комплект включает USB-кабель, переходник на USB-C, гарантийный талон руководство пользователя. Собрано все в коробке с изображением накопителя и данными по характеристикам.
Внешний вид
Корпус внешнего диска выполнен из металла, окрашенного в темно-серебристый цвет. Использование алюминия, в отличие от пластика, дает хорошую прочность и дополнительно защищает содержимое от повреждений.
Но стоит понимать, что тут нет заявленного соответствия строгим стандартам и злоупотреблять, роняя диск не стоит. Плюс сам тип накопителя – HDD, не «любит» тряску и удары.
В верхней зоне лицевой стороны в углублении расположена зона с дактилоскопическим сенсором. Он хорошо определяется слепым методом.
Рядом с ним ряд индикаторов состояния и процесса разблокировки. Для разблокировки владельцу предварительно нужно будет подключить диск к ноутбуку, ПК или телевизору. После подачи питания можно приступать к разблокировке.
Данные, которые записываются на диск, шифруются с использованием аппаратного модуля AES-256 бит.
При краже диска и подключении к нему напрямую обойти защиту будет невозможно. Данные не попадут к злоумышленнику даже при попытке замены печатной платы и подключении к жесткому диску в обход встроенного контроллера.
На боковой грани Verbatim 53653 расположен разъем USB-C. В комплекте изначально предусмотрели возможность как подключения к полноразмерному USB, так и USB-C. Формат исполнения карманный.
Настройка
Перед началом записи данных потребуется провести предварительную настройку с добавлением отпечатка пальца администратора и лиц, которые будут получать доступ к данным.
Каждой записи со сканером пальца можно присвоить свое имя.
В памяти можно хранить до 10 пальцев. Выбранные пальцы в последующем можно будет удалить.
Тесты
После завершения разблокируем накопитель, и он отображается в проводнике как внешний диск. Каждое переподключение или изменение системы потребует повторную разблокировку с помощью сканера пальца. Проблем со скоростью и точностью за время тестов выявлено не было.
В память диска записана утилита NERO, которая позволяет организовать бекапы. Теперь приведем данные бенчмарков, на основе которых можно составить представление по техническим характеристикам.
AS SSD:
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
Anvil
AJA
Итоги
Verbatim 53653 – внешний жесткий диск с надежной защитой данных и удобной системой разблокировки сканированием пальца. Металлический корпус, универсальный разъем USB-C, дополнительное программное обеспечение, скоростной интерфейс подключения.Verbatim 53653
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