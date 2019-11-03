Обзор Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB (Verbatim 49428). Флешка с защитой AES-256 и цифровым паролем

Сегодняшний обзор флешки Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB будет интересен тем, кто не только озадачен задачей хранения данных, но и надежной защиты записанный на накопитель данных. Думаю, каждый понимает, что при потере или краже обычного флеш накопителя, все записанные на него данные будут доступны для несанкционированного доступа третьими лицами.

Комплектация

На момент публикации нам не удалось найти доступных предложений в России. В Европе она обойдется в 47 евро.В комплекте покупатель получает подробную инструкцию по работе панели ввода кода, USB кабель и гарантийный талон. Собрано все в компактной коробке с прозрачным окошком.

Внешний вид

По габаритам Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB немногим больше, чем привычная флешка. Связано это с выводом цифровой клавиатуры для ввода пароля.

Прорезиненные кнопки расположены по 2 в ряд. Снизу кнопки блокировки и разблокировки. Есть группа светодиодных индикаторов для контроля состояния.

USB-разъем защищен съемной крышкой, предотвращающей попадание пыли внутрь корпуса. Есть в комплекте USB-кабель, он может пригодиться для удобного подключения накопителя при тесном расположении разъемов на корпусе ПК или ноутбука.

В этой линейке доступны накопители объемами 32, 64 и 128 Гбайт. В память устройства записана программа Nero Backup.

Для работы парольного доступа не нужна установка софта. Он активен сразу при первом подключении, требуя от пользователя ввода стартового пароля, который в последующем будет изменен самим пользователем.

Все данные на Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB зашифрованы с использованием технологии AES с размером ключа 256 бит. Не зная цифровой код, злоумышленник не сможет посмотреть даже списка записанных на неё файлов.

Работает с устройствами на базе Windows и Mac. Проблем за время длительных тестов замечено не было.

Тестирование Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Crystal Disk Mark

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil

Итоги по Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Если данные, которые записываются на переносной накопитель имеют хоть какую-либо ценность или потеря может привести к финансовым или репутационным потерям, рекомендуем задуматься о защите записываемых данных. Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB – флешка с цифровым парольным доступом и надежным AES 256-битным шифрованием.