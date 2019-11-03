Обзор Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB (Verbatim 49428). Флешка с защитой AES-256 и цифровым паролем

2019-11-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Verbatim 49428; [150]
Сегодняшний обзор флешки Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB будет интересен тем, кто не только озадачен задачей хранения данных, но и надежной защиты записанный на накопитель данных. Думаю, каждый понимает, что при потере или краже обычного флеш накопителя, все записанные на него данные будут доступны для несанкционированного доступа третьими лицами.

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

На момент публикации нам не удалось найти доступных предложений в России. В Европе она обойдется в 47 евро.

Комплектация

В комплекте покупатель получает подробную инструкцию по работе панели ввода кода, USB кабель и гарантийный талон. Собрано все в компактной коробке с прозрачным окошком.

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Внешний вид

По габаритам Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB немногим больше, чем привычная флешка. Связано это с выводом цифровой клавиатуры для ввода пароля.

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Прорезиненные кнопки расположены по 2 в ряд. Снизу кнопки блокировки и разблокировки. Есть группа светодиодных индикаторов для контроля состояния.

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

USB-разъем защищен съемной крышкой, предотвращающей попадание пыли внутрь корпуса. Есть в комплекте USB-кабель, он может пригодиться для удобного подключения накопителя при тесном расположении разъемов на корпусе ПК или ноутбука.

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

В этой линейке доступны накопители объемами 32, 64 и 128 Гбайт. В память устройства записана программа Nero Backup.

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Для работы парольного доступа не нужна установка софта. Он активен сразу при первом подключении, требуя от пользователя ввода стартового пароля, который в последующем будет изменен самим пользователем.

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Все данные на Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB зашифрованы с использованием технологии AES с размером ключа 256 бит. Не зная цифровой код, злоумышленник не сможет посмотреть даже списка записанных на неё файлов.

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Работает с устройствами на базе Windows и Mac. Проблем за время длительных тестов замечено не было.

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Тестирование Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Crystal Disk Mark

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

HD Tune

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

AS SSD

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

AJA

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Anvil

Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Итоги по Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB

Если данные, которые записываются на переносной накопитель имеют хоть какую-либо ценность или потеря может привести к финансовым или репутационным потерям, рекомендуем задуматься о защите записываемых данных. Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB – флешка с цифровым парольным доступом и надежным AES 256-битным шифрованием.

Комментарии и отзывы Verbatim 49428
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