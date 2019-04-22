Обзор WD Black PC SN750. Игровой SSD со скоростью в 3500 Мбайт/сек

2019-04-22, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - WD Black PC SN750; [395]
С 2010 года продажи жестких дисков падают все сильнее и сильнее. Это разумно, ведь покупатели чаще делают выбор в пользу твердотельных накопителей, цены на которых опускаются. Да, они все еще дороже, но при этом намного быстрее, тише и, самое главное, надежнее. Сегодня у нас на тесте топовый SSD от компании Western Digital объемом в 1 Тбайт и невероятной скоростью до 3500 Мбайт/сек — WD Black PC SN750.

WD Black PC SN750 — это SSD второго поколения, который входит линейку твердотельных накопителей для продвинутых пользователей Black. Их главной особенностью является высокая скорость передачи данных до 3500 Мбайт/сек. В нее входят твердотельные накопители с объемом памяти на 250 Гбайт, 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Также в продаже будут доступны модели с радиатором, которые должны снизить температурный нагрев.

Среди продуктов Western Digital, помимо серии твердотельных накопителей Black, также существует начальная линейка Green и любительская Blue. Они значительно дешевле, но не настолько производительны по своим техническим характеристикам.

Техническая часть

К нам на тест попала почти самая топовая версия SSD с объемом памяти в 1 Тбайт. Она работает на основе четырех линий PCI-E версии 3.0, чей теоретический максимум скорости составляет 3940 Мбайт/сек. Модель WD Black PC SN750 со своей скоростью в 3500 Мбайт/сек чуть ли не достигла этого значения. Следующий прирост в скорости может быть достигнут только после создания материнских плат с шиной нового поколения PCIe 4.0. Кстати модель той же серии, но прошлого поколения имела скорость всего в 2050 Мбайт/сек, что почти в два раза меньше нынешнего показателя.

Утилита для повышения производительности

Также производитель позаботился и о создании полезной утилиты для продвинутых пользователей. Она называется Western Digital SSD Dashboard и ее можно скачать на официальном сайте. Ее самой главной функцией является «Игровой режим», способный увеличить итоговую скорость работы приблизительно на 15%. У вас сразу может возникнуть вопрос: «Почему этот режим не включен по умолчанию?» Дело в том, что в таком состоянии твердотельный накопитель работает на своих пиковых возможностях и начинает сильнее греться и, что еще важнее, потреблять больше энергии.

Тесты

Во время тестирования мы использовали материнскую плату ASUS PRIME Z370-A II, LGA 1151v2, вместе с процессором Intel Core i5 6600K . Для замера скорости же мы использовали наиболее популярные для этого утилиты — CrystalDiskMark и AS SSD Benchmark. Результаты оказались очень близки к заявленным: CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorКомпания Western Digital сделала почти невозможное, достигнув почти теоритического максимума скорости в 3500 Мбит/сек на основе четырех линий PCI-E версии 3. Во время тестирования твердотельный накопитель WD Black PC SN750 вел себя крайне корректно, не перегревался. За свои деньги это самый впечатляющий твердотельный накопитель по своим техническим характеристикам. WD Black PC SN750 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".


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