Обзор внешнего жесткого диска Western Digital My Passport 1 TB (WDBBEX0010B)

Сегодня мы детально изучим внешний жесткий диск Western Digital My Passport 1 TB. Интересна эта линейка будет не только высокими скоростями обмена данных, но и дополнительным функционалом для организации бекапа личных данных и трехлетним гарантийным обслуживанием. Изучать будем на примере версии объемом 1 TB, помимо неё также есть накопители объемом 2 и 4 TB.
Этот накопитель широко представлен в российских магазинах, список актуальных предложений собран в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Western Digital My Passport 1 TB обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением накопителя и данными по спецификациям. Внутри зафиксирован во вспененный картон, предотвращающий повреждения при транспортировке. Комплект включает USB-кабель и документацию.
Внешний видВыполнен накопитель в компактном корпусе из пластика. Доступен в разных расцветках: синей, белой, желтой, красной, оранжевой и черной.
Визуально разделен на две зоны. Верхняя часть Western Digital My Passport 1 TB с глянцевым покрытием, нижняя с матовым и продольными углублениями.
Обратная сторона с прорезиненными вставками, предотвращающими скольжение при размещении на ровной поверхности.
Здесь же находится наклейка с техническими данными. Безвинтовая сборка проведена без огрехов. Зазоры и люфт между отдельными элементами отсутствует.
Подключается накопитель через традиционный USB 3.0 интерфейс. Рядом с ним расположен компактный светодиодный индикатор активности.
Использование универсального разъема, позволяет использовать этот накопитель с настольными компьютерами, ноутбуками, игровыми приставками и телевизорами.
Внутри корпуса Western Digital My Passport 1 TB скрывается жесткий диск WD10SMZW.
СофтВ память накопителя записано несколько программ, среди которых WD Backup, WD DriverUtilites, WD Security. Хороший подход, позволяющий получить расширение функционала без необходимости загрузки с официального сайта.
Утилита WD Backup пригодится для организации резервного копирования данных. Хранить их пользователь сможет на самом накопителе или облачном сервисе Dropbox.
Утилита WD Security пригодится для защиты записанных данных на накопитель паролем.
Тестирование Western Digital My Passport 1 TB
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