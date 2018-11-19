Обзор внешнего жесткого диска Western Digital My Passport 1 TB (WDBBEX0010B)

2018-11-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Western Digital My Passport 1 TB; [530]
Сегодня мы детально изучим внешний жесткий диск Western Digital My Passport 1 TB. Интересна эта линейка будет не только высокими скоростями обмена данных, но и дополнительным функционалом для организации бекапа личных данных и трехлетним гарантийным обслуживанием. Изучать будем на примере версии объемом 1 TB, помимо неё также есть накопители объемом 2 и 4 TB.

Western Digital My Passport 1 TB

Этот накопитель широко представлен в российских магазинах, список актуальных предложений собран в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Western Digital My Passport 1 TB обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением накопителя и данными по спецификациям. Внутри зафиксирован во вспененный картон, предотвращающий повреждения при транспортировке. Комплект включает USB-кабель и документацию.

Western Digital My Passport 1 TB

Внешний вид

Выполнен накопитель в компактном корпусе из пластика. Доступен в разных расцветках: синей, белой, желтой, красной, оранжевой и черной.

Western Digital My Passport 1 TB

Визуально разделен на две зоны. Верхняя часть Western Digital My Passport 1 TB с глянцевым покрытием, нижняя с матовым и продольными углублениями.

Western Digital My Passport 1 TB

Обратная сторона с прорезиненными вставками, предотвращающими скольжение при размещении на ровной поверхности.

Western Digital My Passport 1 TB

Здесь же находится наклейка с техническими данными. Безвинтовая сборка проведена без огрехов. Зазоры и люфт между отдельными элементами отсутствует.

Western Digital My Passport 1 TB

Подключается накопитель через традиционный USB 3.0 интерфейс. Рядом с ним расположен компактный светодиодный индикатор активности.

Western Digital My Passport 1 TB

Использование универсального разъема, позволяет использовать этот накопитель с настольными компьютерами, ноутбуками, игровыми приставками и телевизорами.

Western Digital My Passport 1 TB

Внутри корпуса Western Digital My Passport 1 TB скрывается жесткий диск WD10SMZW.

Софт

В память накопителя записано несколько программ, среди которых WD Backup, WD DriverUtilites, WD Security. Хороший подход, позволяющий получить расширение функционала без необходимости загрузки с официального сайта.

Western Digital My Passport 1 TB

Утилита WD Backup пригодится для организации резервного копирования данных. Хранить их пользователь сможет на самом накопителе или облачном сервисе Dropbox.

Western Digital My Passport 1 TB

Утилита WD Security пригодится для защиты записанных данных на накопитель паролем.

Тестирование Western Digital My Passport 1 TB

Crystal Disk Mark

Western Digital My Passport 1 TB

HD Tune

Western Digital My Passport 1 TB

Western Digital My Passport 1 TB

Western Digital My Passport 1 TB

Western Digital My Passport 1 TB

Western Digital My Passport 1 TB

AS SSD

Western Digital My Passport 1 TB

Western Digital My Passport 1 TB

AJA

Western Digital My Passport 1 TB

Anvil

Western Digital My Passport 1 TB

Итоги по Western Digital My Passport 1 TB

Western Digital My Passport 1 TB продемонстрировал высокие скорости чтения и записи. К сильным сторонам отнесем аккуратный внешний вид, яркие расцветки корпуса, 3 года гарантии, дополнительный софт, компактные габариты. Не устроить может подверженность загрязнению следами пальцев и царапинам.

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