Обзор X570S AORUS MASTER. Тесты материнской платы

Мы сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации новинки от GIGABYTE – модель X570S AORUS MASTER, уже представленной на рынке.
В комплект поставки входит внешняя WiFi антенна, четыре SATA-кабеля, температурные датчики, удлинитель для светодиодной ленты, винты для М2-разъемов, колодка G Connector для подключения кнопок и индикаторов на лицевой панели корпуса ПК.
Наклейки с фирменной символикой, накладка с логотипом, пара стяжек, руководство пользователя и краткое руководство по сборке. Планка секции портов ввода/вывода установлена на этой модели изначально.
Визуально радиатор выглядит монолитным, однако, на самом деле, для упрощения обслуживания он состоит из трех составных частей, отдельный элемент для верхнего М.2 (Thermal Guard III) и цельный для трех нижних М.2 (Thermal Guard I), а также массивный радиатор непосредственно на чипсете.
Радиаторы для твердотельных накопителей оснащены термоинтерфейсом (для лицевой и тыльной стороны). Для каждого из разъемов предусмотрен дополнительный радиатор в основании. Таким образом тепло отводится с двух сторон печатной платы накопителей. Весьма актуальное решение, с учетом того, что современные твердотельные накопители поколения PCIe 4.0 довольно ощутимо нагреваются во время работы.
В X570S AORUS MASTER используется пассивная схема отвода тепла от чипсета, что позволяет существенно снизить уровень шума.
Реализована схема питания 14+2 целевые фазы. Установлены силовые компоненты, рассчитанные на нагрузку до 70 А на каждую фазу, таким образом VRM-модуль обеспечивает стабильную работу даже самого мощного процессора AMD Ryzen 9 5900X, позволяя раскрыть его потенциал в полном объеме.
Тепло из зоны силовых цепей питания отводят два массивных радиатора с пластинами и медной 8-мм трубкой (применяется наноуглеродное покрытие для компонентов системы охлаждения). Как уверяет производитель, эффективность теплоотвода повышена на 300% по сравнению с радиаторами типового конструктива. Питание подается на 24-контактный ATX-разъем и два 8-контактных разъема питания ЦП.
Четыре слота под DDR4 память с металлическим экранированием Ultra Durable. Поддерживаются модули ОЗУ с XMP-профилем до 5400 МГц.
Три разъема PCIe 4.0 с металлическим армированием. В зависимости от количества установленных в системе PCIe-плат расширения, они могут работать в режиме х16, х8 – х8 или х4.
Плата X570S AORUS MASTER оснащена двумя LED-индикаторами POST-кодов. Есть кнопка для запуска, перезагрузки и загрузки BIOS, а также разъем для подключения детектора шума.
Для организации активного охлаждения доступны 10 FAN-разъемов с функцией PWM. Среди них есть оптимизированные для питания помпы жидкостной системы охлаждения.
Две колодки USB 3.2 Gen1 и одна USB 3.2 Gen2 для подключения USB-портов на лицевой панели корпуса. Отметим также разъем Thunderbolt для подключения соответствующей платы расширения.
Многоцветная и управляемая средствами RGB Fusion 2.0 подсветка на декоративном кожухе в зоне портов ввода-вывода. Дополнить световое оформление можно внешними элементами, подключив их к двум разъемам RGB 12 В и двум разъемам ARGB 5 В.
На тыльной стороне печатной платы X570S AORUS MASTER установлена металлическая пластина. Она увеличивает общую жесткость и защищает изделие от повреждений.
Сетевые возможности реализованы с помощью контроллера Intel 2,5GbE LAN и прогрессивного модуля Intel WiFi 6E 802.11ax с внешней фирменной антенной AORUS.
Топовый аудиотракт представлен ЦАП ESS SABRE Hi-Fi 9118 и аудиокодеком Realtek ALC1220-VB. Экранированная зона и аудиофильские конденсаторы.
Панель портов ввода-вывода содержит четыре порта USB 2.0/1.1, два порта USB 3.2 Gen1, пять портов USB 3.2 Gen2, порт USB Type-C, пять позолоченных TRS-аудиоразъемов, оптический аудиовыход, гнездо для антенны Wi-Fi, кнопки сброса и обновления BIOS.
Стартовый экран выводит данные мониторинга, список загрузки, данные по подключенным компонентам охлаждения и кнопки быстрого доступа.
Средствами BIOS Setup в разделе
Дополнительные настройки системы.
Управление Precision Boost Overdrive для повышения производительности.
Опции загрузки и параметры.
Системная информация.