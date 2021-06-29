Обзор X570S AORUS MASTER. Тесты материнской платы

Не так давно компания GIGABYTE представила обновленные материнские платы на наборе системной логики AMD X570 в рамках семейства AORUS. Обозначаются они как X570S и ориентированы на работу с процессорами AMD Ryzen 5000-серии. Среди главных изменений отметим пассивную схему охлаждение чипсета, поддержку стандарта WiFi 6 и WiFi 6E (в зависимости от модели), увеличенное количество скоростных портов USB 3.2 Gen2 и М.2-разъемов, а также реализованную поддержку технологии Q-Flash Plus.

X570S AORUS MASTER

Мы сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации новинки от GIGABYTE – модель X570S AORUS MASTER, уже представленной на рынке.

Комплектация

Плата упакована в коробку из плотного картона с характерным для AORUS оформлением. На обратной стороне коробки указаны ключевые особенности и характеристики изделия.

X570S AORUS MASTER

В комплект поставки входит внешняя WiFi антенна, четыре SATA-кабеля, температурные датчики, удлинитель для светодиодной ленты, винты для М2-разъемов, колодка G Connector для подключения кнопок и индикаторов на лицевой панели корпуса ПК.

X570S AORUS MASTER

Наклейки с фирменной символикой, накладка с логотипом, пара стяжек, руководство пользователя и краткое руководство по сборке. Планка секции портов ввода/вывода установлена на этой модели изначально.

X570S AORUS MASTER

Внешний вид

В сравнение с ранее вышедшей X570 AORUS MASTER есть ряд как визуальных, так и конструктивных улучшений. Среди них можно отметить увеличение площади металлического радиатора в районе чипсета и М.2 разъемов.

X570S AORUS MASTER

Визуально радиатор выглядит монолитным, однако, на самом деле, для упрощения обслуживания он состоит из трех составных частей, отдельный элемент для верхнего М.2 (Thermal Guard III) и цельный для трех нижних М.2 (Thermal Guard I), а также массивный радиатор непосредственно на чипсете.

X570S AORUS MASTER

Радиаторы для твердотельных накопителей оснащены термоинтерфейсом (для лицевой и тыльной стороны). Для каждого из разъемов предусмотрен дополнительный радиатор в основании. Таким образом тепло отводится с двух сторон печатной платы накопителей. Весьма актуальное решение, с учетом того, что современные твердотельные накопители поколения PCIe 4.0 довольно ощутимо нагреваются во время работы.

X570S AORUS MASTER

В X570S AORUS MASTER используется пассивная схема отвода тепла от чипсета, что позволяет существенно снизить уровень шума.

X570S AORUS MASTER

Реализована схема питания 14+2 целевые фазы. Установлены силовые компоненты, рассчитанные на нагрузку до 70 А на каждую фазу, таким образом VRM-модуль обеспечивает стабильную работу даже самого мощного процессора AMD Ryzen 9 5900X, позволяя раскрыть его потенциал в полном объеме.

X570S AORUS MASTER

Тепло из зоны силовых цепей питания отводят два массивных радиатора с пластинами и медной 8-мм трубкой (применяется наноуглеродное покрытие для компонентов системы охлаждения). Как уверяет производитель, эффективность теплоотвода повышена на 300% по сравнению с радиаторами типового конструктива. Питание подается на 24-контактный ATX-разъем и два 8-контактных разъема питания ЦП.

X570S AORUS MASTER

Четыре слота под DDR4 память с металлическим экранированием Ultra Durable. Поддерживаются модули ОЗУ с XMP-профилем до 5400 МГц.

X570S AORUS MASTER

Три разъема PCIe 4.0 с металлическим армированием. В зависимости от количества установленных в системе PCIe-плат расширения, они могут работать в режиме х16, х8 – х8 или х4.

X570S AORUS MASTER

Плата X570S AORUS MASTER оснащена двумя LED-индикаторами POST-кодов. Есть кнопка для запуска, перезагрузки и загрузки BIOS, а также разъем для подключения детектора шума.

X570S AORUS MASTER

Для организации активного охлаждения доступны 10 FAN-разъемов с функцией PWM. Среди них есть оптимизированные для питания помпы жидкостной системы охлаждения.

X570S AORUS MASTER

Две колодки USB 3.2 Gen1 и одна USB 3.2 Gen2 для подключения USB-портов на лицевой панели корпуса. Отметим также разъем Thunderbolt для подключения соответствующей платы расширения.

X570S AORUS MASTER

Многоцветная и управляемая средствами RGB Fusion 2.0 подсветка на декоративном кожухе в зоне портов ввода-вывода. Дополнить световое оформление можно внешними элементами, подключив их к двум разъемам RGB 12 В и двум разъемам ARGB 5 В.

X570S AORUS MASTER

На тыльной стороне печатной платы X570S AORUS MASTER установлена металлическая пластина. Она увеличивает общую жесткость и защищает изделие от повреждений.

X570S AORUS MASTER

Сетевые возможности реализованы с помощью контроллера Intel 2,5GbE LAN и прогрессивного модуля Intel WiFi 6E 802.11ax с внешней фирменной антенной AORUS.

X570S AORUS MASTER

Топовый аудиотракт представлен ЦАП ESS SABRE Hi-Fi 9118 и аудиокодеком Realtek ALC1220-VB. Экранированная зона и аудиофильские конденсаторы.

X570S AORUS MASTER

Панель портов ввода-вывода содержит четыре порта USB 2.0/1.1, два порта USB 3.2 Gen1, пять портов USB 3.2 Gen2, порт USB Type-C, пять позолоченных TRS-аудиоразъемов, оптический аудиовыход, гнездо для антенны Wi-Fi, кнопки сброса и обновления BIOS.

X570S AORUS MASTER

BIOS

Эта материнская плата поддерживает фирменную технологию Q-Flash Plus, позволяющую обновить микрокод BIOS без необходимости устанавливать процессор, модули памяти и графический ускоритель (достаточно подключить к плате только блок питания). Процессоры AMD Ryzen 5000-серии этой материнской платой поддерживаются изначально, в отличие от моделей на логике AMD X570 предыдущего поколения, которым потребуется предварительно обновить BIOS.

X570S AORUS MASTER

Стартовый экран выводит данные мониторинга, список загрузки, данные по подключенным компонентам охлаждения и кнопки быстрого доступа.

X570S AORUS MASTER

Средствами BIOS Setup в разделе можно выбрать оптимальные параметры работы процессора и памяти. Частота, множитель, напряжение и другие данные для разгона.

X570S AORUS MASTER

Дополнительные настройки системы.

X570S AORUS MASTER

Управление Precision Boost Overdrive для повышения производительности.

X570S AORUS MASTER

Опции загрузки и параметры.

X570S AORUS MASTER

Системная информация.

X570S AORUS MASTER

Тесты

Тестирование X570S AORUS MASTER проводилось с процессором AMD Ryzen 5 5600X и видеокартой GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G. Оперативная память T-Force Extreme DDR4-3600 суммарным объемом 16 Гбайт.

AIDA64

X570S AORUS MASTER

PCMark 10

X570S AORUS MASTER

GeekBench 3

X570S AORUS MASTER

3DMark

X570S AORUS MASTER

X570S AORUS MASTER

Cinebench 20

X570S AORUS MASTER

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorМатеринская плата X570S AORUS MASTER позволяет собрать высокопроизводительную игровую систему на базе мощного процессора AMD Ryzen 5000-серии, предлагая эффективное охлаждение, представительный перечень актуальных портов скоростных интерфейсов и предустановленную планку секции портов ввода/вывода. Изделие GIGABYTE отличает эффектный внешний вид, качественная элементная база с высоким ресурсом службы, высокоскоростной доступ в сеть с минимальными задержками в сетевых играх и продвинутое ПО. Отдельно отметим востребованное программное обеспечение и развитый инструментарий для выполнения тонких настроек, разгона и мониторинга ключевых параметров системы.
X570S AORUS MASTER получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы X570S AORUS MASTER
Gigabyte представила два игровых монитор...
Gigabyte представила два новых игровых монитора, модель G24F и M28U. С точки зрения дизайна, мониторы иде...
3DMark предлагает новый тест CPU Profile...
Утилита 3DMark получила новое обновление в котором были добавлены новые наборы тестов CPU Profile для про...
Xiaomi готовит крайне дорогой Mi MIX 4...
Ходят слухи, что Xiaomi работает над следующим поколением флагманского смартфона серии Mi MIX, который, к...
Игровые внешние диски Seagate FireCuda G...
Seagate представила два новых внешних накопителя для игр. Внешние диски FireCuda Gaming Hard Drive и Fire...
Флагман Sony Xperia 1 III показали на ре...
В сети появился рендер флагманского смартфона Sony Xperia 1 III, официальный анонс которого состоится уже...
Обзор MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Тесты ...
На прошлой неделе мы начали знакомство с чипсетом B560, в ходе которого могли убедиться в том, что при ме...
Как выбрать рюкзак для вашего ноутбука...
Несмотря на и без того компактные габариты, ...
Приложение Sony Playstation было установ...
PlayStation 5 от Sony в настоящее время остается неуловимой консолью, поскольку ее трудно найти. Несмотря...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor