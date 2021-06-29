Обзор X570S AORUS MASTER. Тесты материнской платы

Не так давно компания GIGABYTE представила обновленные материнские платы на наборе системной логики AMD X570 в рамках семейства AORUS. Обозначаются они как X570S и ориентированы на работу с процессорами AMD Ryzen 5000-серии. Среди главных изменений отметим пассивную схему охлаждение чипсета, поддержку стандарта WiFi 6 и WiFi 6E (в зависимости от модели), увеличенное количество скоростных портов USB 3.2 Gen2 и М.2-разъемов, а также реализованную поддержку технологии Q-Flash Plus.

Комплектация

Мы сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации новинки от GIGABYTE – модель X570S AORUS MASTER, уже представленной на рынке.Плата упакована в коробку из плотного картона с характерным для AORUS оформлением. На обратной стороне коробки указаны ключевые особенности и характеристики изделия.

В комплект поставки входит внешняя WiFi антенна, четыре SATA-кабеля, температурные датчики, удлинитель для светодиодной ленты, винты для М2-разъемов, колодка G Connector для подключения кнопок и индикаторов на лицевой панели корпуса ПК.

Наклейки с фирменной символикой, накладка с логотипом, пара стяжек, руководство пользователя и краткое руководство по сборке. Планка секции портов ввода/вывода установлена на этой модели изначально.

Внешний вид

В сравнение с ранее вышедшей X570 AORUS MASTER есть ряд как визуальных, так и конструктивных улучшений. Среди них можно отметить увеличение площади металлического радиатора в районе чипсета и М.2 разъемов.

Визуально радиатор выглядит монолитным, однако, на самом деле, для упрощения обслуживания он состоит из трех составных частей, отдельный элемент для верхнего М.2 (Thermal Guard III) и цельный для трех нижних М.2 (Thermal Guard I), а также массивный радиатор непосредственно на чипсете.

Радиаторы для твердотельных накопителей оснащены термоинтерфейсом (для лицевой и тыльной стороны). Для каждого из разъемов предусмотрен дополнительный радиатор в основании. Таким образом тепло отводится с двух сторон печатной платы накопителей. Весьма актуальное решение, с учетом того, что современные твердотельные накопители поколения PCIe 4.0 довольно ощутимо нагреваются во время работы.

В X570S AORUS MASTER используется пассивная схема отвода тепла от чипсета, что позволяет существенно снизить уровень шума.

Реализована схема питания 14+2 целевые фазы. Установлены силовые компоненты, рассчитанные на нагрузку до 70 А на каждую фазу, таким образом VRM-модуль обеспечивает стабильную работу даже самого мощного процессора AMD Ryzen 9 5900X, позволяя раскрыть его потенциал в полном объеме.

Тепло из зоны силовых цепей питания отводят два массивных радиатора с пластинами и медной 8-мм трубкой (применяется наноуглеродное покрытие для компонентов системы охлаждения). Как уверяет производитель, эффективность теплоотвода повышена на 300% по сравнению с радиаторами типового конструктива. Питание подается на 24-контактный ATX-разъем и два 8-контактных разъема питания ЦП.

Четыре слота под DDR4 память с металлическим экранированием Ultra Durable. Поддерживаются модули ОЗУ с XMP-профилем до 5400 МГц.

Три разъема PCIe 4.0 с металлическим армированием. В зависимости от количества установленных в системе PCIe-плат расширения, они могут работать в режиме х16, х8 – х8 или х4.

Плата X570S AORUS MASTER оснащена двумя LED-индикаторами POST-кодов. Есть кнопка для запуска, перезагрузки и загрузки BIOS, а также разъем для подключения детектора шума.

Для организации активного охлаждения доступны 10 FAN-разъемов с функцией PWM. Среди них есть оптимизированные для питания помпы жидкостной системы охлаждения.

Две колодки USB 3.2 Gen1 и одна USB 3.2 Gen2 для подключения USB-портов на лицевой панели корпуса. Отметим также разъем Thunderbolt для подключения соответствующей платы расширения.

Многоцветная и управляемая средствами RGB Fusion 2.0 подсветка на декоративном кожухе в зоне портов ввода-вывода. Дополнить световое оформление можно внешними элементами, подключив их к двум разъемам RGB 12 В и двум разъемам ARGB 5 В.

На тыльной стороне печатной платы X570S AORUS MASTER установлена металлическая пластина. Она увеличивает общую жесткость и защищает изделие от повреждений.

Сетевые возможности реализованы с помощью контроллера Intel 2,5GbE LAN и прогрессивного модуля Intel WiFi 6E 802.11ax с внешней фирменной антенной AORUS.

Топовый аудиотракт представлен ЦАП ESS SABRE Hi-Fi 9118 и аудиокодеком Realtek ALC1220-VB. Экранированная зона и аудиофильские конденсаторы.

Панель портов ввода-вывода содержит четыре порта USB 2.0/1.1, два порта USB 3.2 Gen1, пять портов USB 3.2 Gen2, порт USB Type-C, пять позолоченных TRS-аудиоразъемов, оптический аудиовыход, гнездо для антенны Wi-Fi, кнопки сброса и обновления BIOS.

BIOS

Эта материнская плата поддерживает фирменную технологию Q-Flash Plus, позволяющую обновить микрокод BIOS без необходимости устанавливать процессор, модули памяти и графический ускоритель (достаточно подключить к плате только блок питания). Процессоры AMD Ryzen 5000-серии этой материнской платой поддерживаются изначально, в отличие от моделей на логике AMD X570 предыдущего поколения, которым потребуется предварительно обновить BIOS.

Стартовый экран выводит данные мониторинга, список загрузки, данные по подключенным компонентам охлаждения и кнопки быстрого доступа.

можно выбрать оптимальные параметры работы процессора и памяти. Частота, множитель, напряжение и другие данные для разгона. Дополнительные настройки системы. Управление Precision Boost Overdrive для повышения производительности. Опции загрузки и параметры. Системная информация. Тесты Тестирование X570S AORUS MASTER проводилось с процессором AMD Ryzen 5 5600X и видеокартой GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G. Оперативная память T-Force Extreme DDR4-3600 суммарным объемом 16 Гбайт. AIDA64 PCMark 10 GeekBench 3 3DMark Cinebench 20 Итоги Материнская плата X570S AORUS MASTER позволяет собрать высокопроизводительную игровую систему на базе мощного процессора AMD Ryzen 5000-серии, предлагая эффективное охлаждение, представительный перечень актуальных портов скоростных интерфейсов и предустановленную планку секции портов ввода/вывода. Изделие GIGABYTE отличает эффектный внешний вид, качественная элементная база с высоким ресурсом службы, высокоскоростной доступ в сеть с минимальными задержками в сетевых играх и продвинутое ПО. Отдельно отметим востребованное программное обеспечение и развитый инструментарий для выполнения тонких настроек, разгона и мониторинга ключевых параметров системы.

X570S AORUS MASTER получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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