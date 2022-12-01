Обзор X670 AORUS ELITE AX. Материнская плата с AM5, DDR5 и PCIe 5.0

Появление процессоров серии AMD Ryzen 7000 открыло новую веху развития материнских плат, сделав доступным новый процессорный разъем AM5 (LGA 1718). Помимо увеличения производительности, добавлена поддержка оперативной памяти DDR5 и PCIe 5. Мы изучили эту платформу на примере материнской платы X670 AORUS ELITE AX от Gigabyte и процессора AMD Ryzen 5 7600X.

Комплектация

Владелец получает материнскую плату упакованной в коробку со стилизованным изображением бренда AORUS, данными по поддержке новых процессоров и технологий, а также пометкой о разъеме AM5.

С обратной стороны описаны ключевые особенности и приведена сводная таблица по характеристикам.

Внутри покупатель обнаружит внешнюю Wi-Fi антенну, различную документацию, наклейку с логотипом бренда, кабель подсветки, винт и опору М.2, колодку для кабелей лицевой панели корпуса, кабели SATA.

Внешний вид

Выполнена в типоразмере ATX с традиционной черной гаммой. Большая часть площади лицевой стороны 8-слойного текстолита закрыта металлическими радиаторами.

Сделано все на отлично. Помимо отвода тепла от накопителей, чипсета и силовых элементов, металл повышает общую прочность.

Она достаточно строгая по внешнему исполнению, у X670 AORUS ELITE AX отсутствуют элементы с подсветкой. Предлагается только возможность подключения внешних элементов к коннекторам 5V ARGB и 12 RGB с последующим управлением через Fusion 2.0.

Сокет AM5, можно обратить внимание на то, что кардинально изменился принцип его исполнения. Теперь на новых процессорах AMD нет ножек, они переместились на процессорный разъем. Решение правильное, должно положительно сказаться на надежности как обслуживания, так и самой установки.

Силовая подсистема выполнена по схеме 16+2+2. Используются суперферритовые дроссели и качественные мосфеты. Сборки рассчитаны на 70А.Это позволяет использовать на ней и старшей Ryzen 9 7950X. Отвод тепла от них осуществляет двухсекционный радиатор с ребрами и соединенные между собой никелированной 8 мм медной тепловой трубкой.

Есть массивный радиатор на разъеме М.2 с интерфейсом PCIe 5.0, получающим линии от процессора. Еще три разъема М.2 (PCIe 3.0/4.0) находятся между PCIe x16 разъемами, идут с общим радиатором. Отдельно отметим удобный способ фиксации накопителей М.2 с помощью ключей, удобно и быстро.

Верхний разъем PCIe x16 Gen4 с металлическим армированием, что снижает риск излома при установке видеокарт с массивным радиатором. Все более актуально, особенно с учетом веса GeForce RTX 4080 и RTX 4090.

Звук в X670 AORUS ELITE AX сделан на базе флагманского аудиочипа Realtek. Зона отделена от основной части текстолита, исключая наводки. В схеме применены ?? японских конденсаторов.

Проводная сеть с Realtek RTL8125BG со скоростью соединения 2.5G. Wi-Fi 6E с чипом AMD.

Четыре разъема SATA расположены под углом 90 градусов. Две колодки USB 3.2 gen.1 и одна USB 3.2 gen.1. Пять разъемов PWM с поддержкой Smart Fan 6.

На I/O панели установлена заглушка. Набор включает кнопку Q-FLASH Plus, колодки для антенны, HDMI, четыре USB 2.0, шесть USB 3.0, два USB 3.2 gen.2, USB-C, RJ-45 2.5G, три аудиоразъема.

BIOS

UEFI интерфейс характерен для материнских плат AORUS. В EASY MODE есть панель мониторинга ключевых компонентов, данные по версии прошивки, кнопка активации XMP профиля оперативной памяти, изменение приоритета загрузки и управления вентиляторов.

X670 AORUS ELITE AX поддерживает разгон процессора и оперативной памяти.

Дополнительные опции по разгону и работе дополнительных компонентов.

Сводная системная информация. Изменение даты.

Софт

Изменение опций загрузки.При запуске Windows 11 было предложено установить центр GIGABYTE CONTROL CENTER. Эта утилита позволит автоматически проверять появление новых версий прошивки и BIOS.

Обновить в случае появление свежих версий.

Настроить профиль работы вентиляторов. Работу можно связать, выбрав зону для мониторинга. Несколько пресетов.

Активировать автоматический разгон процессора.

Отдельная утилита RGB Fusion 2.0 дает управление подсветкой. Выбор из готового набора эффектов и ручные корректировки с выбором скорости, цвета и яркости.

Тесты

Тестирование материнской платы X670 AORUS ELITE AX с процессором AMD Ryzen 5 7600X и оперативной памятью DDR5 общим объемом 32 Гбайт с частотой 4800 МГц.

Важным изменением новых процессоров стало появление в общей линейке встроенной графики. Тесты мы вели без установки видеокарты.

Приведем результаты в World of Tanks Core, и, как показала практика эксплуатации, в большую часть игр, особенно киберспортивных, процессор с материнской платой дают играть с комфортным уровнем частоты кадров.

Также провели замер уровня нагрева во время синтетической нагрузки с CPU/FPU, создаваемого с помощью AIDA64.

Итоги

X670 AORUS ELITE AX позволит собрать рабочую или игровую систему с флагманскими процессорами с разъемами AM5 и топовыми видеокартами. Строгое внешнее исполнение, эффективный пассивный отвод тепла от силовых элементов, чипсета и дисков М.2, набор портов ввода и вывода, удобные EZ-фиксаторы для М.2, возможность обновить BIOS без установки процессора.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".