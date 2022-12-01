Обзор X670 AORUS ELITE AX. Материнская плата с AM5, DDR5 и PCIe 5.0

Появление процессоров серии AMD Ryzen 7000 открыло новую веху развития материнских плат, сделав доступным новый процессорный разъем AM5 (LGA 1718). Помимо увеличения производительности, добавлена поддержка оперативной памяти DDR5 и PCIe 5. Мы изучили эту платформу на примере материнской платы X670 AORUS ELITE AX от Gigabyte и процессора AMD Ryzen 5 7600X.

X670 AORUS ELITE AX

Комплектация

Владелец получает материнскую плату упакованной в коробку со стилизованным изображением бренда AORUS, данными по поддержке новых процессоров и технологий, а также пометкой о разъеме AM5.

X670 AORUS ELITE AX

С обратной стороны описаны ключевые особенности и приведена сводная таблица по характеристикам.

X670 AORUS ELITE AX

Внутри покупатель обнаружит внешнюю Wi-Fi антенну, различную документацию, наклейку с логотипом бренда, кабель подсветки, винт и опору М.2, колодку для кабелей лицевой панели корпуса, кабели SATA.

X670 AORUS ELITE AX

Внешний вид

Выполнена в типоразмере ATX с традиционной черной гаммой. Большая часть площади лицевой стороны 8-слойного текстолита закрыта металлическими радиаторами.

X670 AORUS ELITE AX

Сделано все на отлично. Помимо отвода тепла от накопителей, чипсета и силовых элементов, металл повышает общую прочность.

X670 AORUS ELITE AX

Она достаточно строгая по внешнему исполнению, у X670 AORUS ELITE AX отсутствуют элементы с подсветкой. Предлагается только возможность подключения внешних элементов к коннекторам 5V ARGB и 12 RGB с последующим управлением через Fusion 2.0.

X670 AORUS ELITE AX

Сокет AM5, можно обратить внимание на то, что кардинально изменился принцип его исполнения. Теперь на новых процессорах AMD нет ножек, они переместились на процессорный разъем. Решение правильное, должно положительно сказаться на надежности как обслуживания, так и самой установки.

X670 AORUS ELITE AX

Силовая подсистема выполнена по схеме 16+2+2. Используются суперферритовые дроссели и качественные мосфеты. Сборки рассчитаны на 70А.Это позволяет использовать на ней и старшей Ryzen 9 7950X. Отвод тепла от них осуществляет двухсекционный радиатор с ребрами и соединенные между собой никелированной 8 мм медной тепловой трубкой.

X670 AORUS ELITE AX

Есть массивный радиатор на разъеме М.2 с интерфейсом PCIe 5.0, получающим линии от процессора. Еще три разъема М.2 (PCIe 3.0/4.0) находятся между PCIe x16 разъемами, идут с общим радиатором. Отдельно отметим удобный способ фиксации накопителей М.2 с помощью ключей, удобно и быстро.

X670 AORUS ELITE AX

Верхний разъем PCIe x16 Gen4 с металлическим армированием, что снижает риск излома при установке видеокарт с массивным радиатором. Все более актуально, особенно с учетом веса GeForce RTX 4080 и RTX 4090.

X670 AORUS ELITE AX

Звук в X670 AORUS ELITE AX сделан на базе флагманского аудиочипа Realtek. Зона отделена от основной части текстолита, исключая наводки. В схеме применены ?? японских конденсаторов.

X670 AORUS ELITE AX

Проводная сеть с Realtek RTL8125BG со скоростью соединения 2.5G. Wi-Fi 6E с чипом AMD.

X670 AORUS ELITE AX

Четыре разъема SATA расположены под углом 90 градусов. Две колодки USB 3.2 gen.1 и одна USB 3.2 gen.1. Пять разъемов PWM с поддержкой Smart Fan 6.

X670 AORUS ELITE AX

На I/O панели установлена заглушка. Набор включает кнопку Q-FLASH Plus, колодки для антенны, HDMI, четыре USB 2.0, шесть USB 3.0, два USB 3.2 gen.2, USB-C, RJ-45 2.5G, три аудиоразъема.

X670 AORUS ELITE AX

BIOS

UEFI интерфейс характерен для материнских плат AORUS. В EASY MODE есть панель мониторинга ключевых компонентов, данные по версии прошивки, кнопка активации XMP профиля оперативной памяти, изменение приоритета загрузки и управления вентиляторов.

X670 AORUS ELITE AX

X670 AORUS ELITE AX поддерживает разгон процессора и оперативной памяти.

X670 AORUS ELITE AX

Дополнительные опции по разгону и работе дополнительных компонентов.

X670 AORUS ELITE AX

Сводная системная информация. Изменение даты.

X670 AORUS ELITE AX

Изменение опций загрузки.

Софт

При запуске Windows 11 было предложено установить центр GIGABYTE CONTROL CENTER. Эта утилита позволит автоматически проверять появление новых версий прошивки и BIOS.

X670 AORUS ELITE AX

Обновить в случае появление свежих версий.

X670 AORUS ELITE AX

Настроить профиль работы вентиляторов. Работу можно связать, выбрав зону для мониторинга. Несколько пресетов.

X670 AORUS ELITE AX

Активировать автоматический разгон процессора.

X670 AORUS ELITE AX

Отдельная утилита RGB Fusion 2.0 дает управление подсветкой. Выбор из готового набора эффектов и ручные корректировки с выбором скорости, цвета и яркости.

X670 AORUS ELITE AX

X670 AORUS ELITE AX

Тесты

X670 AORUS ELITE AX

Тестирование материнской платы X670 AORUS ELITE AX с процессором AMD Ryzen 5 7600X и оперативной памятью DDR5 общим объемом 32 Гбайт с частотой 4800 МГц.

X670 AORUS ELITE AX

Важным изменением новых процессоров стало появление в общей линейке встроенной графики. Тесты мы вели без установки видеокарты.

X670 AORUS ELITE AX

X670 AORUS ELITE AX

X670 AORUS ELITE AX

X670 AORUS ELITE AX

X670 AORUS ELITE AX

X670 AORUS ELITE AX

Приведем результаты в World of Tanks Core, и, как показала практика эксплуатации, в большую часть игр, особенно киберспортивных, процессор с материнской платой дают играть с комфортным уровнем частоты кадров.

X670 AORUS ELITE AX

Также провели замер уровня нагрева во время синтетической нагрузки с CPU/FPU, создаваемого с помощью AIDA64.

X670 AORUS ELITE AX

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorX670 AORUS ELITE AX позволит собрать рабочую или игровую систему с флагманскими процессорами с разъемами AM5 и топовыми видеокартами. Строгое внешнее исполнение, эффективный пассивный отвод тепла от силовых элементов, чипсета и дисков М.2, набор портов ввода и вывода, удобные EZ-фиксаторы для М.2, возможность обновить BIOS без установки процессора.
X670 AORUS ELITE AX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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