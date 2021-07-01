Обзор ZONE 51 ARMADA. Надежное кресло с эргономичной конструкцией

Не так давно у нас выходил тест игрового кресла ZONE 51 Cyberpunk с эффектным внешним видом и продуманной конструкцией. Тестируемое сегодня ZONE 51 ARMADA предлагает стальную раму, кастомизированные накладки, мягкую эко-кожу, усиленное основание, механизм качания и 4D-подлокотники.

ZONE 51 ARMADA

Рекомендованная его стоимость составляет 29 000 рублей. Доступно в сети DNS и KIBERSLON.

Комплектация и сборка

Упаковано в коробку из транспортировочного картона. В комплекте идут шестигранный ключ, все необходимые винты и шайбы, а также иллюстрированная инструкция.

ZONE 51 ARMADA

Для начала рассмотрим ключевые элементы и опишем процесс сборки. Основание выполнено из стали окрашенной порошковой краской черного цвета.

ZONE 51 ARMADA

На основании ребра усиления. Пять лучей с посадочными местами под комплектные колесики.

ZONE 51 ARMADA

Как и в случае рассмотренного ранее кресла они с увеличенным диаметром. Удобное скольжение и отсутствие повреждений при эксплуатации на ламинате и паркете.

ZONE 51 ARMADA

По центру ставится газлифт с декоративным кожухом. Он 4-класса.

ZONE 51 ARMADA

Комплектуется ZONE 51 ARMADA механизмом «мультиблок». Фиксируется оно на внутреннюю часть сиденья при помощи комплектных винтов и шайб.

ZONE 51 ARMADA

Подлокотники изначально зафиксированы на сиденье. К нему нужно будет соединить спинку. Пластины в последующем закрываются декоративными заглушками.

ZONE 51 ARMADA

Финальным шагом фиксируются две подушки. Это шейная и поясничная.

Внешний вид

Вышло игровое кресло в нескольких расцветках: черной, черно-синей, черно-розовой, черно-красной и черно-желтой. Сочетания цветов подобраны удачно.

ZONE 51 ARMADA

Внешний вид у кресла премиальный. Это же касается используемых материалов для обшивки.

ZONE 51 ARMADA

Используется сочетание замшевой ткани, устойчивой к истиранию, а также эко-кожи. Отдельные участки прошиты между собой аккуратными стежками нитками.

ZONE 51 ARMADA

В верхней зоне вышитый логотип бреда и его название на правой грани. Внутри используется надежная стальная рама с роботизированной сваркой.

ZONE 51 ARMADA

Наполнитель – пена высокой плотности с эффектом памяти. За время длительного тестирования проблем с качеством исполнения и материалами замечено не было.

ZONE 51 ARMADA

Высота спинки у ZONE 51 ARMADA составляет 800 мм, глубина посадки 370 мм. Рассчитано на пользователей с весом до 150 килограммов.

ZONE 51 ARMADA

Сиденье без боковых упоров, обеспечивая удобную посадку. Отсутствуют углубления, подверженные сбору загрязнений.

ZONE 51 ARMADA

Сбоку и в районе мультиблока элементы отвечающие за изменение угла наклона спинки, высоты расположения и корректировки степени качания.

ZONE 51 ARMADA

Подлокотники крепятся с помощью металлической пластины и четырех винтов. Не люфтят. Для них предлагается изменение высоты, сдвиг назад и вперед, и разворот относительно точки крепления.

ZONE 51 ARMADA

В основании сиденья два выреза. Накладки здесь можно будет менять. Изменяя цвет или меняя нанесенную гравировку.

ZONE 51 ARMADA

Они также используются для пропускания ремня поясничной подушки. Высоту ее расположения можно будет менять.

ZONE 51 ARMADA

Обе подушки из мягкой эко-кожи. Внутри мягкий наполнитель. Вышита фирменная символика.

Тесты

ZONE 51 ARMADA

Кресло ZONE 51 ARMADA используется в редакции для работы, а также игр. Рост редактора – 181 сантиметр, вес – 86 килограммов. Доступные в нем механизмы и регулировки позволяют подобрать удобную посадку. Длительная работа в нем не создает заметного дискомфорта.

ZONE 51 ARMADA

Понравилось отсутствие боковых упоров, как у большинства игровых кресел. Положительно сказывается на комфорте. Смена положений и смещение проходит без скрипа и люфта отдельных элементов.

ZONE 51 ARMADA

Оно эффектно смотрится при проведении стриминговых трансляций. Удачно подобрана цветовая гамма и само расположение зон.

ZONE 51 ARMADA

ZONE 51 ARMADA обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorZONE 51 ARMADA можно рекомендовать тем кто при выборе мебели не готов жертвовать качеством исполнения и идти на компромиссы. Выверенная эргономика, износоустойчивые материалы, две регулируемые подушки, настраиваемая высота и откидывающаяся на 160 градусов спинка, 4D-подлокотники, мультиблок с качанием, колеса диаметром 75 мм, стальная рама с роботизированной сваркой.
ZONE 51 ARMADA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ZONE 51 ARMADA
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