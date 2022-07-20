Обзор ZONE 51 Cyberpunk Limited. Игровое кресло топового уровня

В мае прошлого года мы проводили тестирование игрового кресла ZONE 51 Cyberpunk, и с того момента оно использовалось ежедневно в редакции. За этот период в нем проведено значительное время, и оно себя показало на отлично. Позже производитель расширил модельный ряд, выпустив ZONE 51 Cyberpunk Limited в новых расцветках, с изменениями по материалу, используемому для обшивки, а также усиленной строчкой.

Обзор ZONE 51 Cyberpunk Limited

Его можно приобрести за 34 990 рублей. Продажи уже стартовали. Сопровождается 3-летней гарантией.

Комплектация и сборка

Покупатель получает его в разобранном виде, упакованным в коробку из транспортировочного картона, окрашенного в черный цвет. Весит 27 килограммов, будет удобнее нести ее вдвоем. В комплекте идет вся необходимая фурнитура и инструкция с иллюстрациями.

Комплект ZONE 51 Cyberpunk Limited

Провести сборку можно будет самостоятельно. Для начала на каждый из пяти лучей крестовины ставятся колесики.

Сборка ZONE 51 Cyberpunk Limited

В центральный канал комплектный газлифт 4 класса. Он после установки закрывается декоративной телескопической накладкой.

Сборка ZONE 51 Cyberpunk Limited

На внутреннюю часть сиденья устанавливается мультиблок. Опорой для него выступают металлические пластины, распределяя в последующем нагрузку равномерно.

Сборка ZONE 51 Cyberpunk Limited

В собранном виде переносится и ставится на газлифт.

Сборка ZONE 51 Cyberpunk Limited

Через металлические пластины закрепляется спинка. Сами пластины также закрываются декоративными накладками.

Сборка ZONE 51 Cyberpunk Limited

Финальным «аккордом» крепятся две комплектные подушки.

Отличия

Для удобства наглядного сравнения приведем совместное изображение двух кресел. Это обычная и лимитированная коллекция.

В чем отличия ZONE 51 Cyberpunk Limited

Между собой эти две серии не пересекаются в вопросе цветового сочетания. Появились дополнительные зоны с текстом, прошитым нитками.

В чем отличия ZONE 51 Cyberpunk Limited

На боковых упорах спинки появилась усиливающая строчка в виде сетки с ячейками ромбовидной формы.

Изменилась форма крестовины. Она по-прежнему из окрашенной в черный цвет стали, но вместо замысловатой формы стала с прямыми лучами.

Внешний вид

Представлено ZONE 51 Cyberpunk Limited в трех различных расцветках. Во всех них основным сочетанием является черный и белый. В зависимости от выбранной версии меняется цвет вставок.

Внешний вид ZONE 51 Cyberpunk Limited

Есть они зеленого, синего и красных цветов. Новые расцветки стали строже в сравнении с теми, что вышли годом ранее, но общий дух CYBERPUNK сохранен.

Внешний вид ZONE 51 Cyberpunk Limited

В частности, здесь появились стилизации, напоминающие элементы оформления загрузки интерфейса. Дополняют общий вид удачно.

Внешний вид ZONE 51 Cyberpunk Limited

Используемый для обшивки кожзам стал плотнее по тактильным ощущениям. Как и ранее, все элементы аккуратно прошиты, без торчащих участков.

Внешний вид ZONE 51 Cyberpunk Limited

Сиденье и спинка наполнены пеной высокой плотности (65 кг/м3). За год активной эксплуатации проблем с ней обнаружено не было, как и с обшивкой.

Внешний вид ZONE 51 Cyberpunk Limited

Высота спинки 795 мм, ширина – 600. У нее есть выраженные боковые упоры. Центральная часть с дополнительным уплотнением, улучшающим удобство посадки и снижающим общую нагрузку на позвоночник.

Внешний вид ZONE 51 Cyberpunk Limited

Сохранили особенность исполнения сиденья. Оно ровное, без вырезов и углублений по краям. Садиться не только комфортнее, но и нет скрытых ниш для сбора сухих загрязнений.

Внешний вид ZONE 51 Cyberpunk Limited

Глубина посадки – 530 мм, ширина 540. На внутренней стороне скрываются рычаги, отвечающие за изменение высоты расположения, наклона спинки, разблокировки/блокировки механизма качания.

Внешний вид ZONE 51 Cyberpunk Limited

Справа и слева 4D-подлокотники с регулировкой в четыре направления. Зафиксированы к стальному каркасу надежно, не дребезжат.

Внешний вид ZONE 51 Cyberpunk Limited

Две подушки с регулируемой высотой размещения. Это шейная и поясничная. На них вышит нитками логотип бренда.

Внешний вид ZONE 51 Cyberpunk Limited

Проработана визуально и тыльная сторона спинки. Сочетание поверхностей разного цвета, логотип бренда и элементы оформления.

Тесты

В основе ZONE 51 Cyberpunk Limited используется рама из углеродистой стали толщиной 1.5 мм. Применена роботизированная сварка, повышающая надежность швов. Рассчитано оно на нагрузку до 150 килограммов. Подходит под разный рост.

Тесты ZONE 51 Cyberpunk Limited

Проводили в нем весь рабочий день. Отметим удобство посадки. Спина не устает. Позволяет подобрать оптимальную посадку под высоту рабочего стола. За перемещение по полу в нем отвечают колесики из полиуретана диаметром 75 мм. Половое покрытие не царапают.

Тесты ZONE 51 Cyberpunk Limited

Кресло поддерживает наклон спинки в диапазоне от 90 до 160 градусов. Во всех положениях стоит устойчиво. Можно отдохнуть с полностью откинутой спинкой. Помимо этого, меняется высота расположения сиденья от пола.

Тесты ZONE 51 Cyberpunk Limited

Отлично смотрится в интерьере игровой комнаты или при проведении стриминговой трансляции.

Тесты ZONE 51 Cyberpunk Limited

ZONE 51 Cyberpunk Limited обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorZONE 51 Cyberpunk Limited – игровое кресло премиального уровня. Эффектный внешний вид, механизм-мультиблок с регулировками, поясничная и шейная подушки, стальная крестовина и газлифт 4 класса, эргономичная форма, 4D-подлокотники. Надежность конструкции и высокое качество исполнения подтверждает 3-летняя гарантия от производителя.
ZONE 51 Cyberpunk Limited получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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