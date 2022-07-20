Обзор ZONE 51 Cyberpunk Limited. Игровое кресло топового уровня

В мае прошлого года мы проводили тестирование игрового кресла ZONE 51 Cyberpunk , и с того момента оно использовалось ежедневно в редакции. За этот период в нем проведено значительное время, и оно себя показало на отлично. Позже производитель расширил модельный ряд, выпустив ZONE 51 Cyberpunk Limited в новых расцветках, с изменениями по материалу, используемому для обшивки, а также усиленной строчкой.

Комплектация и сборка

Его можно приобрести за 34 990 рублей. Продажи уже стартовали. Сопровождается 3-летней гарантией.Покупатель получает его в разобранном виде, упакованным в коробку из транспортировочного картона, окрашенного в черный цвет. Весит 27 килограммов, будет удобнее нести ее вдвоем. В комплекте идет вся необходимая фурнитура и инструкция с иллюстрациями.

Провести сборку можно будет самостоятельно. Для начала на каждый из пяти лучей крестовины ставятся колесики.

В центральный канал комплектный газлифт 4 класса. Он после установки закрывается декоративной телескопической накладкой.

На внутреннюю часть сиденья устанавливается мультиблок. Опорой для него выступают металлические пластины, распределяя в последующем нагрузку равномерно.

В собранном виде переносится и ставится на газлифт.

Через металлические пластины закрепляется спинка. Сами пластины также закрываются декоративными накладками.

Отличия

Финальным «аккордом» крепятся две комплектные подушки.Для удобства наглядного сравнения приведем совместное изображение двух кресел. Это обычная и лимитированная коллекция.

Между собой эти две серии не пересекаются в вопросе цветового сочетания. Появились дополнительные зоны с текстом, прошитым нитками.

Внешний вид

На боковых упорах спинки появилась усиливающая строчка в виде сетки с ячейками ромбовидной формы.Изменилась форма крестовины. Она по-прежнему из окрашенной в черный цвет стали, но вместо замысловатой формы стала с прямыми лучами.Представлено ZONE 51 Cyberpunk Limited в трех различных расцветках. Во всех них основным сочетанием является черный и белый. В зависимости от выбранной версии меняется цвет вставок.

Есть они зеленого, синего и красных цветов. Новые расцветки стали строже в сравнении с теми, что вышли годом ранее, но общий дух CYBERPUNK сохранен.

В частности, здесь появились стилизации, напоминающие элементы оформления загрузки интерфейса. Дополняют общий вид удачно.

Используемый для обшивки кожзам стал плотнее по тактильным ощущениям. Как и ранее, все элементы аккуратно прошиты, без торчащих участков.

Сиденье и спинка наполнены пеной высокой плотности (65 кг/м3). За год активной эксплуатации проблем с ней обнаружено не было, как и с обшивкой.

Высота спинки 795 мм, ширина – 600. У нее есть выраженные боковые упоры. Центральная часть с дополнительным уплотнением, улучшающим удобство посадки и снижающим общую нагрузку на позвоночник.

Сохранили особенность исполнения сиденья. Оно ровное, без вырезов и углублений по краям. Садиться не только комфортнее, но и нет скрытых ниш для сбора сухих загрязнений.

Глубина посадки – 530 мм, ширина 540. На внутренней стороне скрываются рычаги, отвечающие за изменение высоты расположения, наклона спинки, разблокировки/блокировки механизма качания.

Справа и слева 4D-подлокотники с регулировкой в четыре направления. Зафиксированы к стальному каркасу надежно, не дребезжат.

Две подушки с регулируемой высотой размещения. Это шейная и поясничная. На них вышит нитками логотип бренда.

Тесты

Проработана визуально и тыльная сторона спинки. Сочетание поверхностей разного цвета, логотип бренда и элементы оформления.В основе ZONE 51 Cyberpunk Limited используется рама из углеродистой стали толщиной 1.5 мм. Применена роботизированная сварка, повышающая надежность швов. Рассчитано оно на нагрузку до 150 килограммов. Подходит под разный рост.

Проводили в нем весь рабочий день. Отметим удобство посадки. Спина не устает. Позволяет подобрать оптимальную посадку под высоту рабочего стола. За перемещение по полу в нем отвечают колесики из полиуретана диаметром 75 мм. Половое покрытие не царапают.

Кресло поддерживает наклон спинки в диапазоне от 90 до 160 градусов. Во всех положениях стоит устойчиво. Можно отдохнуть с полностью откинутой спинкой. Помимо этого, меняется высота расположения сиденья от пола.

Отлично смотрится в интерьере игровой комнаты или при проведении стриминговой трансляции.

ZONE 51 Cyberpunk Limited обзор

Итоги

ZONE 51 Cyberpunk Limited – игровое кресло премиального уровня. Эффектный внешний вид, механизм-мультиблок с регулировками, поясничная и шейная подушки, стальная крестовина и газлифт 4 класса, эргономичная форма, 4D-подлокотники. Надежность конструкции и высокое качество исполнения подтверждает 3-летняя гарантия от производителя.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".