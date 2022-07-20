Обзор ZONE 51 Cyberpunk Limited. Игровое кресло топового уровня

Его можно приобрести за 34 990 рублей. Продажи уже стартовали. Сопровождается 3-летней гарантией.
Провести сборку можно будет самостоятельно. Для начала на каждый из пяти лучей крестовины ставятся колесики.
В центральный канал комплектный газлифт 4 класса. Он после установки закрывается декоративной телескопической накладкой.
На внутреннюю часть сиденья устанавливается мультиблок. Опорой для него выступают металлические пластины, распределяя в последующем нагрузку равномерно.
В собранном виде переносится и ставится на газлифт.
Через металлические пластины закрепляется спинка. Сами пластины также закрываются декоративными накладками.
Финальным «аккордом» крепятся две комплектные подушки.
Между собой эти две серии не пересекаются в вопросе цветового сочетания. Появились дополнительные зоны с текстом, прошитым нитками.
На боковых упорах спинки появилась усиливающая строчка в виде сетки с ячейками ромбовидной формы.
Есть они зеленого, синего и красных цветов. Новые расцветки стали строже в сравнении с теми, что вышли годом ранее, но общий дух CYBERPUNK сохранен.
В частности, здесь появились стилизации, напоминающие элементы оформления загрузки интерфейса. Дополняют общий вид удачно.
Используемый для обшивки кожзам стал плотнее по тактильным ощущениям. Как и ранее, все элементы аккуратно прошиты, без торчащих участков.
Сиденье и спинка наполнены пеной высокой плотности (65 кг/м3). За год активной эксплуатации проблем с ней обнаружено не было, как и с обшивкой.
Высота спинки 795 мм, ширина – 600. У нее есть выраженные боковые упоры. Центральная часть с дополнительным уплотнением, улучшающим удобство посадки и снижающим общую нагрузку на позвоночник.
Сохранили особенность исполнения сиденья. Оно ровное, без вырезов и углублений по краям. Садиться не только комфортнее, но и нет скрытых ниш для сбора сухих загрязнений.
Глубина посадки – 530 мм, ширина 540. На внутренней стороне скрываются рычаги, отвечающие за изменение высоты расположения, наклона спинки, разблокировки/блокировки механизма качания.
Справа и слева 4D-подлокотники с регулировкой в четыре направления. Зафиксированы к стальному каркасу надежно, не дребезжат.
Две подушки с регулируемой высотой размещения. Это шейная и поясничная. На них вышит нитками логотип бренда.
Проработана визуально и тыльная сторона спинки. Сочетание поверхностей разного цвета, логотип бренда и элементы оформления.
Проводили в нем весь рабочий день. Отметим удобство посадки. Спина не устает. Позволяет подобрать оптимальную посадку под высоту рабочего стола. За перемещение по полу в нем отвечают колесики из полиуретана диаметром 75 мм. Половое покрытие не царапают.
Кресло поддерживает наклон спинки в диапазоне от 90 до 160 градусов. Во всех положениях стоит устойчиво. Можно отдохнуть с полностью откинутой спинкой. Помимо этого, меняется высота расположения сиденья от пола.
Отлично смотрится в интерьере игровой комнаты или при проведении стриминговой трансляции.