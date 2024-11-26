Удобное и надежное кресло с вентилируемой обивкой. Обзор ZONE 51 Freelancer X7

Колесики диаметром 60 мм из полиуретана. На их внешней стороне есть хромированные накладки.
В центральный канал устанавливается газлифт 4-класса. Для него в комплекте телескопический декоративный кожух из черного пластика.
На основание сидения по краям фиксируются подлокотники. На каждый по три металлических винта.
В центре асинхронный механизм. Тип механизма в ZONE 51 Freelancer X7 также отличается от того что ставится в «гоночные ковши».
Соединяем со спинкой, тут способ соединения отличается от механизмов топ-ган. Усиленная металлическая пластина фиксируется по центру.
Сверху спинки винтами фиксируется подголовник.
Состоит спинка из трех элементов, это поясничный упор с регулировкой, основная часть и регулируемый подголовник. Конструкция позволит подбирать степень упора и общую форму, обеспечив комфортную посадку и отсутствие излишней нагрузки на позвоночник.
Поясничная часть регулируется с помощью поворотного барабана с правой или с левой стороны. Для подголовника достаточно потянуть его и выставить нужное положение.
Такая конструкция удобнее, чем распространённый вариант с подушками. При этом основная часть и подголовник обтянуты плотной сеткой. Она продувается и не задерживает тепло.
С тыльной части ZONE 51 Freelancer X7 можно обратить внимание что каркас у спинки из пластика, все элементы испытывающие нагрузку сделаны с запасом по прочности.
В кресле используются продвинутые подлокотники. У них есть возможность поворота на 360 градусов. Выдвигаются, меняется высота размещения. Рабочая поверхность из полиуретана.
Сиденье у кресла выполнено также из сетки. Так же как и спинка продувается, в ней не задерживается пыль и бактерии. Ширина сиденья 515 мм, глубина посадки 505 мм.
Справа под сиденьем рычаги, используемые для изменения высоты расположения сиденья от пола в диапазоне от 470 до 545 мм. Регулировка угла спинки от 90 до 135 градусов.
ZONE 51 Freelancer X7 кресло эксплуатировал человек с высоким ростом. Первое что отметил это гибкую подстройку под предпочтения по посадке. При этом даже без того чтобы что-то менять за счет использования сетки в сиденье и спинки оно уже изначально даст больше комфорта, подстроившись под конкретного пользователя. Тонкие регулировки — это скорее про индивидуальную настройку уже под себя, все необходимое есть.
Перед монитором чаще всего проводится много времени и тут продуваемость даст комфорт в виде отсутствия запотевания и перегрева.
Сетка приятнее тактильно, не слеживается и не будет осыпаться в длительной эксплуатации. Кресло отлично себя зарекомендовало в повседневной работе, обеспечив комфорт и снижение общей усталости.