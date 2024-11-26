Удобное и надежное кресло с вентилируемой обивкой. Обзор ZONE 51 Freelancer X7

Ранее когда мы собрали и детально изучили ZONE 51 FREELANCER P3, отметили новый подход к исполнению игровых кресел, вместо привычных «гоночных ковшей» предложив продуваемую конструкцию и использование композитного скелета. Меньше вес, удобнее посадка, продуваемая спинка без запотевания. Не так давно производитель расширил модельную линейку и сегодня рассмотрим топовый вариант ZONE 51 Freelancer X7.

Комплектация

Коробка из плотного картона, окрашенного в черный цвет с логотипом бренда, пометкой о 3-летней гарантии и общими данными по производителю. Комплект включает сиденье и спинку, подголовник, крестовину, газлифт, колесики, подлокотники, набор винтов и Г-образный ключ, инструкцию по сборке.

Сборка

Перед началом эксплуатации необходимо будет провести сборку, сделать это можно самостоятельно. Процесс сборки начинаем с установки на крестовину колесиков. У данного кресла она выполнена из пластика, каждый луч дополнительно усилен ребрами. На верхней части площадки можно будет упираться в них ногами.

Колесики диаметром 60 мм из полиуретана. На их внешней стороне есть хромированные накладки.

В центральный канал устанавливается газлифт 4-класса. Для него в комплекте телескопический декоративный кожух из черного пластика.

На основание сидения по краям фиксируются подлокотники. На каждый по три металлических винта.

В центре асинхронный механизм. Тип механизма в ZONE 51 Freelancer X7 также отличается от того что ставится в «гоночные ковши».

Соединяем со спинкой, тут способ соединения отличается от механизмов топ-ган. Усиленная металлическая пластина фиксируется по центру.

Внешний вид

Сверху спинки винтами фиксируется подголовник.У кресла строгое внешнее исполнение с преобладанием черного цвета, только небольшой акцент в виде схематичного изображения. Подойдет оно и для геймеров и в качестве кресла руководителя.

Состоит спинка из трех элементов, это поясничный упор с регулировкой, основная часть и регулируемый подголовник. Конструкция позволит подбирать степень упора и общую форму, обеспечив комфортную посадку и отсутствие излишней нагрузки на позвоночник.

Поясничная часть регулируется с помощью поворотного барабана с правой или с левой стороны. Для подголовника достаточно потянуть его и выставить нужное положение.

Такая конструкция удобнее, чем распространённый вариант с подушками. При этом основная часть и подголовник обтянуты плотной сеткой. Она продувается и не задерживает тепло.

С тыльной части ZONE 51 Freelancer X7 можно обратить внимание что каркас у спинки из пластика, все элементы испытывающие нагрузку сделаны с запасом по прочности.

В кресле используются продвинутые подлокотники. У них есть возможность поворота на 360 градусов. Выдвигаются, меняется высота размещения. Рабочая поверхность из полиуретана.

Сиденье у кресла выполнено также из сетки. Так же как и спинка продувается, в ней не задерживается пыль и бактерии. Ширина сиденья 515 мм, глубина посадки 505 мм.

Справа под сиденьем рычаги, используемые для изменения высоты расположения сиденья от пола в диапазоне от 470 до 545 мм. Регулировка угла спинки от 90 до 135 градусов.

Тесты

ZONE 51 Freelancer X7 кресло эксплуатировал человек с высоким ростом. Первое что отметил это гибкую подстройку под предпочтения по посадке. При этом даже без того чтобы что-то менять за счет использования сетки в сиденье и спинки оно уже изначально даст больше комфорта, подстроившись под конкретного пользователя. Тонкие регулировки — это скорее про индивидуальную настройку уже под себя, все необходимое есть.

Перед монитором чаще всего проводится много времени и тут продуваемость даст комфорт в виде отсутствия запотевания и перегрева.

Сетка приятнее тактильно, не слеживается и не будет осыпаться в длительной эксплуатации. Кресло отлично себя зарекомендовало в повседневной работе, обеспечив комфорт и снижение общей усталости.

Итоги

ZONE 51 Freelancer X7 – топовое кресло с продуманной эргономикой, вентилируемой конструкцией, многоуровневыми регулировками и при этом прочное, что подтверждается 3-летней гарантией производителя. Отличная альтернатива «гоночным ковшам» и станет хорошим выбором как для тех кто много играет, так и тех кто работает.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".