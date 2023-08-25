Топовый игровой стол с хабом, беспроводной зарядкой и подсветкой. Обзор ZONE 51 Platform Pro 160

Не так давно мы проводили тестирование ZONE 51 Platform Ambilight 120Б.фЮ, сегодня продолжая изучение модельной линейки, рассмотрим топовый ZONE 51 Platform Pro 160 с регулировкой по высоте, а также встроенным хабом, который помимо набора разъемов поддерживает беспроводную зарядку смартфонов и носимых аксессуаров. Как и у рассмотренной ранее модели, есть синхронизируемая подсветка, система кабель-менеджмента и карбоновое покрытие.

Комплектация

Комплектующие и столешница упакованы в две отдельные коробки, окрашенные в черный цвет и на которые нанесен логотип бренда.

Комплект включает столешницу, составные элементы каркаса, корзину для кабелей, заглушку, хаб, пульт ДУ, различные винты, Г-образный ключ, пластиковые стяжки для кабелей, руководство пользователя.

Сборка

Покупатель получает стол разобранным, процесс сборки нужно будет провести перед началом эксплуатации. Сам процесс не сложен, можно все сделать без посторонней помощи.

Для начала собираем опорную штангу, которая здесь состоит из двух элементов, соединяемых с помощью винтов.

К ней справа и слева соединяются опоры. Они, как и опорная штанга, выполнены из металла, окрашенного в черный цвет.

Регулировка высоты у ZONE 51 Platform Pro 160 реализована тремя положениями на боковых стойках, которые в зависимости от выбранного положения фиксации меняют высоту расположения столешницы от пола на уровнях 70, 75 и 80 сантиметров. В дальнейшем в ходе эксплуатации также можно будет изменять высоту, но уже потребуется помощь двух людей, которые будут придерживать стол по краям.

Далее на каждую опору устанавливаются ножки, концы которых закрыты пластиковыми заглушками.

В основании опор по две ножки с каждой из сторон. Способ их крепления дает возможность выставить устойчивое положение с учетом неровностей пола в месте установки.

После того, как основание собрано, можно переносить на него столешницу. Крепиться будет в шести точках, соединение в которых идет через фурнитуру из металла.

С внутренней стороны столешницы есть фрезерованное углубление, внутри которого располагаются части кабелей от элементов подсветки и встроенный контроллер.

В районе же этого углубления будет установлена металлическая корзина, в которой можно будет собрать лишнюю длину интерфейсных кабелей и хранить сам контроллер.

Внешний вид

Останется установить в отверстия диаметром 80 мм заглушку и хаб, сторона установки выбирается самостоятельно самим пользователем.Длина столешницы составляет 160 сантиметров, толщина 18 мм. Ее рабочая поверхность в ZONE 51 Platform Pro 160 покрыта износоустойчивым пластиком с текстурой под карбон. Нанесен слегка заметный рисунок в виде предупреждающих полос, а также цифр 42 и 08.

В тыльной части есть небольшой вырез, который так же, как и заглушку, можно будет использовать для подвода кабелей к системному блоку или мониторам.

Вдоль всего периметра во фрезерованный канал установлен несъемный элемент со светодиодной подсветкой. Ее работу можно организовать двумя способами. Первый с помощью встроенного контроллера, подключив к блоку питания от смартфона или внешней батарейки. Так цвета и эффекты будут выставляться с помощью комплектного пульта, выбор достаточно хороший.

Второй к ARGB-разъему на материнской плате, обеспечив синхронную работу с остальными компонентами, управляя эффектами через программное обеспечение. В этом случае подсветка будет автоматически включаться вместе с системой.

Важным элементом этого стола является хаб, фиксируемый в одном из двух отверстий, справа или слева. Выполнен в виде цилиндра, плотного прижимаемого к столешнице.

Вся верхняя его площадь, на которую нанесен логотип бренда, представляет собой зону с беспроводной зарядкой. Тут помимо смартфонов, можно будет зарядить и совместимые аксессуары, например, наушники.

Нажав на крышку, выезжают и становятся доступны разъемы, распределенные по периметру. Хаб в ZONE 51 Platform Pro 160 включает два HDMI, три USB 3.0, два USB Type-C, RJ-45 и карт-ридер для microSD карточки.

Для работы хаба нужно будет обязательно подключить USB-C к совместимому разъему на материнской плате или у ноутбука. Если требуется только зарядка, то можно обойтись блоком питания от смартфона или планшета. Здесь же находятся сквозные RJ-45 и HDMI.

Во втором отверстии ставится заглушка из пластика черного цвета с органайзером для подвода и сбора кабелей в пучок.

Тесты

На столе можно свободно разместить два монитора с широкой диагональю. Такой стол даст возможность держать системный блок на столешнице. Согласно же спецификациям, выдерживает нагрузку до 100 килограммов. Столешница здесь прочная, плюс вдоль всей длины идет усиливающая металлическая балка, при давлении по центру не прогибается.

Поверхность стола приятна тактильно, не пачкается. Мышка по ней хорошо скользит и без использования дополнительного коврика, проблем с поведением сенсора не было.

Хаб даст возможность организовать быстрый доступ для подключения контроллеров от беспроводной периферии, флешек и внешних накопителей. При этом удобно заряжать смартфон без лишних проводов в видимой зоне.

Стол отлично себя показал в повседневной работе. Работать за ним приятно, места для организации и расположения всех элементов достаточно.

ZONE 51 Platform Pro 160 обзор

Итоги

В вечернее и ночное время эффектный антураж создает управляемая подсветка, она не бьет в глаза, при этом подчеркивает общую индивидуальность места геймера.ZONE 51 Platform Pro 160 – топовый игровой стол с хабом, включающим набор разъемов и поддерживающим беспроводную зарядку. Износоустойчивое покрытие под карбон, оптимальная ширина и глубина столешницы, система сбора кабелей, пульт для управления подсветкой и возможность синхронизации с другими компонентами, изменяемая вручную высота расположения столешницы от пола, прочный каркас. Не устроить может ограниченная площадь корзины для кабелей, не позволяющая установить габаритный сетевой фильтр.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".