Топовый игровой стол с хабом, беспроводной зарядкой и подсветкой. Обзор ZONE 51 Platform Pro 160

Не так давно мы проводили тестирование ZONE 51 Platform Ambilight 120Б.фЮ, сегодня продолжая изучение модельной линейки, рассмотрим топовый ZONE 51 Platform Pro 160 с регулировкой по высоте, а также встроенным хабом, который помимо набора разъемов поддерживает беспроводную зарядку смартфонов и носимых аксессуаров. Как и у рассмотренной ранее модели, есть синхронизируемая подсветка, система кабель-менеджмента и карбоновое покрытие.

ZONE 51 Platform Pro 160

Комплектация

Комплектующие и столешница упакованы в две отдельные коробки, окрашенные в черный цвет и на которые нанесен логотип бренда.

ZONE 51 Platform Pro 160

Комплект включает столешницу, составные элементы каркаса, корзину для кабелей, заглушку, хаб, пульт ДУ, различные винты, Г-образный ключ, пластиковые стяжки для кабелей, руководство пользователя.

ZONE 51 Platform Pro 160

Сборка

Покупатель получает стол разобранным, процесс сборки нужно будет провести перед началом эксплуатации. Сам процесс не сложен, можно все сделать без посторонней помощи.

ZONE 51 Platform Pro 160

Для начала собираем опорную штангу, которая здесь состоит из двух элементов, соединяемых с помощью винтов.

ZONE 51 Platform Pro 160

К ней справа и слева соединяются опоры. Они, как и опорная штанга, выполнены из металла, окрашенного в черный цвет.

ZONE 51 Platform Pro 160

Регулировка высоты у ZONE 51 Platform Pro 160 реализована тремя положениями на боковых стойках, которые в зависимости от выбранного положения фиксации меняют высоту расположения столешницы от пола на уровнях 70, 75 и 80 сантиметров. В дальнейшем в ходе эксплуатации также можно будет изменять высоту, но уже потребуется помощь двух людей, которые будут придерживать стол по краям.

ZONE 51 Platform Pro 160

Далее на каждую опору устанавливаются ножки, концы которых закрыты пластиковыми заглушками.

ZONE 51 Platform Pro 160

В основании опор по две ножки с каждой из сторон. Способ их крепления дает возможность выставить устойчивое положение с учетом неровностей пола в месте установки.

ZONE 51 Platform Pro 160

После того, как основание собрано, можно переносить на него столешницу. Крепиться будет в шести точках, соединение в которых идет через фурнитуру из металла.

ZONE 51 Platform Pro 160

С внутренней стороны столешницы есть фрезерованное углубление, внутри которого располагаются части кабелей от элементов подсветки и встроенный контроллер.

ZONE 51 Platform Pro 160

В районе же этого углубления будет установлена металлическая корзина, в которой можно будет собрать лишнюю длину интерфейсных кабелей и хранить сам контроллер.

ZONE 51 Platform Pro 160

Останется установить в отверстия диаметром 80 мм заглушку и хаб, сторона установки выбирается самостоятельно самим пользователем.

Внешний вид

Длина столешницы составляет 160 сантиметров, толщина 18 мм. Ее рабочая поверхность в ZONE 51 Platform Pro 160 покрыта износоустойчивым пластиком с текстурой под карбон. Нанесен слегка заметный рисунок в виде предупреждающих полос, а также цифр 42 и 08.

ZONE 51 Platform Pro 160

В тыльной части есть небольшой вырез, который так же, как и заглушку, можно будет использовать для подвода кабелей к системному блоку или мониторам.

ZONE 51 Platform Pro 160

Вдоль всего периметра во фрезерованный канал установлен несъемный элемент со светодиодной подсветкой. Ее работу можно организовать двумя способами. Первый с помощью встроенного контроллера, подключив к блоку питания от смартфона или внешней батарейки. Так цвета и эффекты будут выставляться с помощью комплектного пульта, выбор достаточно хороший.

ZONE 51 Platform Pro 160

Второй к ARGB-разъему на материнской плате, обеспечив синхронную работу с остальными компонентами, управляя эффектами через программное обеспечение. В этом случае подсветка будет автоматически включаться вместе с системой.

ZONE 51 Platform Pro 160

Важным элементом этого стола является хаб, фиксируемый в одном из двух отверстий, справа или слева. Выполнен в виде цилиндра, плотного прижимаемого к столешнице.

ZONE 51 Platform Pro 160

Вся верхняя его площадь, на которую нанесен логотип бренда, представляет собой зону с беспроводной зарядкой. Тут помимо смартфонов, можно будет зарядить и совместимые аксессуары, например, наушники.

ZONE 51 Platform Pro 160

Нажав на крышку, выезжают и становятся доступны разъемы, распределенные по периметру. Хаб в ZONE 51 Platform Pro 160 включает два HDMI, три USB 3.0, два USB Type-C, RJ-45 и карт-ридер для microSD карточки.

ZONE 51 Platform Pro 160

Для работы хаба нужно будет обязательно подключить USB-C к совместимому разъему на материнской плате или у ноутбука. Если требуется только зарядка, то можно обойтись блоком питания от смартфона или планшета. Здесь же находятся сквозные RJ-45 и HDMI.

ZONE 51 Platform Pro 160

Во втором отверстии ставится заглушка из пластика черного цвета с органайзером для подвода и сбора кабелей в пучок.

ZONE 51 Platform Pro 160

Тесты

На столе можно свободно разместить два монитора с широкой диагональю. Такой стол даст возможность держать системный блок на столешнице. Согласно же спецификациям, выдерживает нагрузку до 100 килограммов. Столешница здесь прочная, плюс вдоль всей длины идет усиливающая металлическая балка, при давлении по центру не прогибается.

ZONE 51 Platform Pro 160

Поверхность стола приятна тактильно, не пачкается. Мышка по ней хорошо скользит и без использования дополнительного коврика, проблем с поведением сенсора не было.

ZONE 51 Platform Pro 160

Хаб даст возможность организовать быстрый доступ для подключения контроллеров от беспроводной периферии, флешек и внешних накопителей. При этом удобно заряжать смартфон без лишних проводов в видимой зоне.

ZONE 51 Platform Pro 160

Стол отлично себя показал в повседневной работе. Работать за ним приятно, места для организации и расположения всех элементов достаточно.

ZONE 51 Platform Pro 160

В вечернее и ночное время эффектный антураж создает управляемая подсветка, она не бьет в глаза, при этом подчеркивает общую индивидуальность места геймера.

ZONE 51 Platform Pro 160 обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorZONE 51 Platform Pro 160 – топовый игровой стол с хабом, включающим набор разъемов и поддерживающим беспроводную зарядку. Износоустойчивое покрытие под карбон, оптимальная ширина и глубина столешницы, система сбора кабелей, пульт для управления подсветкой и возможность синхронизации с другими компонентами, изменяемая вручную высота расположения столешницы от пола, прочный каркас. Не устроить может ограниченная площадь корзины для кабелей, не позволяющая установить габаритный сетевой фильтр.
ZONE 51 Platform Pro 160 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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