Топовый игровой стол с хабом, беспроводной зарядкой и подсветкой. Обзор ZONE 51 Platform Pro 160

Комплект включает столешницу, составные элементы каркаса, корзину для кабелей, заглушку, хаб, пульт ДУ, различные винты, Г-образный ключ, пластиковые стяжки для кабелей, руководство пользователя.
Для начала собираем опорную штангу, которая здесь состоит из двух элементов, соединяемых с помощью винтов.
К ней справа и слева соединяются опоры. Они, как и опорная штанга, выполнены из металла, окрашенного в черный цвет.
Регулировка высоты у ZONE 51 Platform Pro 160 реализована тремя положениями на боковых стойках, которые в зависимости от выбранного положения фиксации меняют высоту расположения столешницы от пола на уровнях 70, 75 и 80 сантиметров. В дальнейшем в ходе эксплуатации также можно будет изменять высоту, но уже потребуется помощь двух людей, которые будут придерживать стол по краям.
Далее на каждую опору устанавливаются ножки, концы которых закрыты пластиковыми заглушками.
В основании опор по две ножки с каждой из сторон. Способ их крепления дает возможность выставить устойчивое положение с учетом неровностей пола в месте установки.
После того, как основание собрано, можно переносить на него столешницу. Крепиться будет в шести точках, соединение в которых идет через фурнитуру из металла.
С внутренней стороны столешницы есть фрезерованное углубление, внутри которого располагаются части кабелей от элементов подсветки и встроенный контроллер.
В районе же этого углубления будет установлена металлическая корзина, в которой можно будет собрать лишнюю длину интерфейсных кабелей и хранить сам контроллер.
Останется установить в отверстия диаметром 80 мм заглушку и хаб, сторона установки выбирается самостоятельно самим пользователем.
В тыльной части есть небольшой вырез, который так же, как и заглушку, можно будет использовать для подвода кабелей к системному блоку или мониторам.
Вдоль всего периметра во фрезерованный канал установлен несъемный элемент со светодиодной подсветкой. Ее работу можно организовать двумя способами. Первый с помощью встроенного контроллера, подключив к блоку питания от смартфона или внешней батарейки. Так цвета и эффекты будут выставляться с помощью комплектного пульта, выбор достаточно хороший.
Второй к ARGB-разъему на материнской плате, обеспечив синхронную работу с остальными компонентами, управляя эффектами через программное обеспечение. В этом случае подсветка будет автоматически включаться вместе с системой.
Важным элементом этого стола является хаб, фиксируемый в одном из двух отверстий, справа или слева. Выполнен в виде цилиндра, плотного прижимаемого к столешнице.
Вся верхняя его площадь, на которую нанесен логотип бренда, представляет собой зону с беспроводной зарядкой. Тут помимо смартфонов, можно будет зарядить и совместимые аксессуары, например, наушники.
Нажав на крышку, выезжают и становятся доступны разъемы, распределенные по периметру. Хаб в ZONE 51 Platform Pro 160 включает два HDMI, три USB 3.0, два USB Type-C, RJ-45 и карт-ридер для microSD карточки.
Для работы хаба нужно будет обязательно подключить USB-C к совместимому разъему на материнской плате или у ноутбука. Если требуется только зарядка, то можно обойтись блоком питания от смартфона или планшета. Здесь же находятся сквозные RJ-45 и HDMI.
Во втором отверстии ставится заглушка из пластика черного цвета с органайзером для подвода и сбора кабелей в пучок.
Поверхность стола приятна тактильно, не пачкается. Мышка по ней хорошо скользит и без использования дополнительного коврика, проблем с поведением сенсора не было.
Хаб даст возможность организовать быстрый доступ для подключения контроллеров от беспроводной периферии, флешек и внешних накопителей. При этом удобно заряжать смартфон без лишних проводов в видимой зоне.
Стол отлично себя показал в повседневной работе. Работать за ним приятно, места для организации и расположения всех элементов достаточно.
В вечернее и ночное время эффектный антураж создает управляемая подсветка, она не бьет в глаза, при этом подчеркивает общую индивидуальность места геймера.