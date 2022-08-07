Обзор ZemiSmart ZMHK-01. Zigbee Hub с поддержкой Apple HomeKit и Яндекс Алиса

Неудивительно, что для IoT был создан отдельный протокол передачи данных – Zigbee. В этом типе сети используется самоорганизация с созданием ячеистой топологии. Большая площадь покрытия, увеличенное количество компонентов в рамках одной сети, а также сниженное энергопотребление. В качестве «окна в мир» необходим отдельный роутер или хаб, он объединяет все Zigbee устройства, принимает информацию по состоянию и параметрам, а также передает команды. В экосистеме TUYA (Smart Life) есть широкий выбор таких хабов, но не все они предлагают полный набор интеграций в сторонние экосистемы с голосовым управлением. Рассматриваемый сегодня ZemiSmart Zigbee Hub ZMHK-01 поддерживает Apple HomeKit, Яндекс.Алиса, Google Home, Маруся от Mail.ru, а также Сбер. На Aliexpress он обойдется в 3600 рублей. У него же есть версия без кода для синхронизации с HomeKit, она дешевле на 1500 рублей.
Разместить можно на ровной поверхности или зафиксировать с помощью комплектной площадки на стенке или потолке.
На боковой грани гнездо microUSB, используемое для подачи питания, RJ-45 для доступа в сеть и кнопка синхронизации.
Вдоль всего периметра вставка из полупрозрачного пластика со светодиодной подсветкой.
В сеть подключается только с помощью кабеля. Такой способ стабильнее и быстрее, а также уменьшается нагрузка на домашний Wi-Fi. К одному хабу ZemiSmart ZMHK-01 можно подключить до 128 устройств.
В настройках его выбирается комната размещения, проводится проверка состояния подключения к сети и обновление прошивки.
Добавление компонентов Zigbee удобнее проводить предварительно открыв хаб в приложении. После перевода в режим поиска автоматически выводит их для добавления. Заметно быстрее, чем добавление Wi-Fi устройств.
В окне также можно просмотреть ранее добавленные компоненты. Изменить им имя, просмотреть текущий статус. Мы эксплуатируем его с ноября 2021 года за это время добавляли различные типы устройств от разных партнеров TUYA, проблем не было, подхватывает всё.
Между собой в дальнейшем Zigbee и Wi-Fi элементы могут участвовать в общих сценариях, они же выводятся в общем списке в приложении. По наблюдениям, преимущества в скорости и стабильности работы в пользу Zigbee.
После этого большая часть датчиков, элементов управления будет выводиться в HomeKit. Точного списка нет, но многое пробросилось и сюда.
Эти устройства и датчики также могут использоваться в автоматизациях, но важно для стабильной работы также иметь дома плеер Apple TV 4K или колонки HomePod, это особенность работы экосистемы Apple.
Здесь также пробрасываются большинство активных элементов управления, таких как лампочки, выключатели, реле, розетки.