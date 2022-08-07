Обзор ZemiSmart ZMHK-01. Zigbee Hub с поддержкой Apple HomeKit и Яндекс Алиса

В массовом сегменте умного дома наибольшее распространение получили устройства с поддержкой сети Wi-Fi. Этот протокол позволяет подключаться напрямую в облако, без покупки дополнительных мостов и контроллеров. Но с ростом количества устройств, особенно в условиях многоквартирного дома, расширение количества таких компонентов неминуемо будет ограничиваться пропускной способностью частоты 2.4 ГГц. Это примерно 20–30 клиентов к одному роутеру и сюда же еще входят смартфоны, а также другой тип техники.

Комплектация

Неудивительно, что для IoT был создан отдельный протокол передачи данных – Zigbee. В этом типе сети используется самоорганизация с созданием ячеистой топологии. Большая площадь покрытия, увеличенное количество компонентов в рамках одной сети, а также сниженное энергопотребление. В качестве «окна в мир» необходим отдельный роутер или хаб, он объединяет все Zigbee устройства, принимает информацию по состоянию и параметрам, а также передает команды. В экосистеме TUYA (Smart Life) есть широкий выбор таких хабов, но не все они предлагают полный набор интеграций в сторонние экосистемы с голосовым управлением. Рассматриваемый сегодня ZemiSmart Zigbee Hub ZMHK-01 поддерживает Apple HomeKit, Яндекс.Алиса, Google Home, Маруся от Mail.ru, а также Сбер. На Aliexpress он обойдется в 3600 рублей. У него же есть версия без кода для синхронизации с HomeKit, она дешевле на 1500 рублей.Комплект его включает адаптер питания, microUSB кабель, крепежную пластину, набор дюбелей, патчкорд, руководство пользователя с евровилкой. В версии с HomeKit на коробку и внутреннюю сторону корпуса нанесен цифровой код сихронизации для добавления в умный дом Apple.

Внешний вид

Корпус из белоснежного пластика в форме «шайбы». У него компактные габариты.

Разместить можно на ровной поверхности или зафиксировать с помощью комплектной площадки на стенке или потолке.

На боковой грани гнездо microUSB, используемое для подачи питания, RJ-45 для доступа в сеть и кнопка синхронизации.

Вдоль всего периметра вставка из полупрозрачного пластика со светодиодной подсветкой.

Софт

В сеть подключается только с помощью кабеля. Такой способ стабильнее и быстрее, а также уменьшается нагрузка на домашний Wi-Fi. К одному хабу ZemiSmart ZMHK-01 можно подключить до 128 устройств.Первоначальная настройка проходит через смартфон. Для этого используется приложение Smart Life (TUYA). Процесс подключения максимально прост, достаточно подключить хаб с помощью патчкорда к роутеру. Приложение автоматически находит его и предлагает добавить.

В настройках его выбирается комната размещения, проводится проверка состояния подключения к сети и обновление прошивки.

Добавление компонентов Zigbee удобнее проводить предварительно открыв хаб в приложении. После перевода в режим поиска автоматически выводит их для добавления. Заметно быстрее, чем добавление Wi-Fi устройств.

В окне также можно просмотреть ранее добавленные компоненты. Изменить им имя, просмотреть текущий статус. Мы эксплуатируем его с ноября 2021 года за это время добавляли различные типы устройств от разных партнеров TUYA, проблем не было, подхватывает всё.

Apple HomeKit

Между собой в дальнейшем Zigbee и Wi-Fi элементы могут участвовать в общих сценариях, они же выводятся в общем списке в приложении. По наблюдениям, преимущества в скорости и стабильности работы в пользу Zigbee.Включив поиск в приложении Apple.Дом хаб ZemiSmart ZMHK-01 отображается готовым к подключению. Для добавления потребуется указать уникальный цифровой код устройства.

После этого большая часть датчиков, элементов управления будет выводиться в HomeKit. Точного списка нет, но многое пробросилось и сюда.

Яндекс.Алиса

Эти устройства и датчики также могут использоваться в автоматизациях, но важно для стабильной работы также иметь дома плеер Apple TV 4K или колонки HomePod, это особенность работы экосистемы Apple.ZemiSmart ZMHK-01 и ZemiSmart TZ01 (без HomeKit) поддерживают интеграцию в экосистему Яндекса с последующим голосовым управлением.

Итоги

Здесь также пробрасываются большинство активных элементов управления, таких как лампочки, выключатели, реле, розетки.ZemiSmart ZMHK-01 – оптимальный вариант при выборе центрального хаба при организации умного дома на основе одного из самых обширных наборов датчиков и компонентов от TUYA. Его преимуществами являются кабельное подключение к сети, аккуратный внешний вид и компактные габариты, поддержка эксосистем с голосовым управлением. Если HomeKit не является целевым, можно смело экономить и брать его с индексом ZemiSmart TZ01, сэкономив 1.5 тысячи рублей.