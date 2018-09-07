Обзор Transcend StoreJet 25CK3. Набор для сборки внешнего SSD или HDD накопителя

В течение нескольких месяцев мы проводили активное тестирование актуальных моделей внешних накопителей, построенных как на базе HDD, так и SSD. Каждое из них ориентировано под разный круг задач и имеет свои сильные и слабые стороны. Но выбирать можно не только готовые решения, пользователь и сам может собрать внешний накопитель, выбрав объем и тип накопителя. Пример такой сборки мы сегодня рассмотрим на примере Transcend StoreJet 25CK3.
Средняя стоимость на него в российских магазинах составляет 1360 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется в компактной коробке с прозрачным окошком. Комплект включает крестовую отвертку, USB 3.0 кабель, четыре винта, увеличивающую рамку, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видTranscend StoreJet 25CK3 представляет собой сборную конструкцию, состоящую из внешнего кожуха, основы, печатной платы и внутренней рамки.
Наружный контур представляет собой прорезиненный кожух с хорошими амортизирующими свойствами. Габариты составляют 129,5×80,8×18,8 мм.
Под ним расположена основа, выполненная из пластика с матовым покрытием. Верхняя часть корпуса остается открытой.
Тут расположена кнопка копирования информации, светодиодный индикатор активности. С торца USB 3.0 разъем.
Крепятся две части корпуса при помощи четырех винтов, они изначально идут в комплекте, как и отвертка. Внутрь можно установить SSD или HDD толщиной от 7 до 9.5мм.
Подключается диск к печатной плате с SATA-интерфейсом. Внутри есть опорные площадки, обеспечивающие устойчивое расположение накопителя и платы после сборки, а также предотвращающие качание USB-разъема.
К плюсам отнесем наличие дополнительного резинового уплотнителя внутри корпуса. Предотвращается тряска и возможные повреждения при падениях с небольшой высоты.
Подключается накопитель при помощи USB 3.0 кабеля с короткой длиной. Диск будет распознаваться ТВ и смарт-приставками без необходимости подачи дополнительного питания. Мы провели установку в Transcend StoreJet 25CK3 твердотельного накопителя. Сам процесс сборки несложный и он подробно описан в комплектной инструкции.
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