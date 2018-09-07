Обзор Transcend StoreJet 25CK3. Набор для сборки внешнего SSD или HDD накопителя

2018-09-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Transcend StoreJet 25CK3; [481]
В течение нескольких месяцев мы проводили активное тестирование актуальных моделей внешних накопителей, построенных как на базе HDD, так и SSD. Каждое из них ориентировано под разный круг задач и имеет свои сильные и слабые стороны. Но выбирать можно не только готовые решения, пользователь и сам может собрать внешний накопитель, выбрав объем и тип накопителя. Пример такой сборки мы сегодня рассмотрим на примере Transcend StoreJet 25CK3.

Transcend StoreJet 25CK3

Средняя стоимость на него в российских магазинах составляет 1360 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с прозрачным окошком. Комплект включает крестовую отвертку, USB 3.0 кабель, четыре винта, увеличивающую рамку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Transcend StoreJet 25CK3

Внешний вид

Transcend StoreJet 25CK3 представляет собой сборную конструкцию, состоящую из внешнего кожуха, основы, печатной платы и внутренней рамки.

Transcend StoreJet 25CK3

Наружный контур представляет собой прорезиненный кожух с хорошими амортизирующими свойствами. Габариты составляют 129,5×80,8×18,8 мм.

Transcend StoreJet 25CK3

Под ним расположена основа, выполненная из пластика с матовым покрытием. Верхняя часть корпуса остается открытой.

Transcend StoreJet 25CK3

Тут расположена кнопка копирования информации, светодиодный индикатор активности. С торца USB 3.0 разъем.

Transcend StoreJet 25CK3

Крепятся две части корпуса при помощи четырех винтов, они изначально идут в комплекте, как и отвертка. Внутрь можно установить SSD или HDD толщиной от 7 до 9.5мм.

Transcend StoreJet 25CK3

Подключается диск к печатной плате с SATA-интерфейсом. Внутри есть опорные площадки, обеспечивающие устойчивое расположение накопителя и платы после сборки, а также предотвращающие качание USB-разъема.

Transcend StoreJet 25CK3

К плюсам отнесем наличие дополнительного резинового уплотнителя внутри корпуса. Предотвращается тряска и возможные повреждения при падениях с небольшой высоты.

Transcend StoreJet 25CK3

Подключается накопитель при помощи USB 3.0 кабеля с короткой длиной. Диск будет распознаваться ТВ и смарт-приставками без необходимости подачи дополнительного питания. Мы провели установку в Transcend StoreJet 25CK3 твердотельного накопителя. Сам процесс сборки несложный и он подробно описан в комплектной инструкции.

Тесты

CrystalDiskMark

Transcend StoreJet 25CK3

ASSSD

Transcend StoreJet 25CK3

Transcend StoreJet 25CK3

Anvils

Transcend StoreJet 25CK3

HDTune

Transcend StoreJet 25CK3

Transcend StoreJet 25CK3

Transcend StoreJet 25CK3

Transcend StoreJet 25CK3

Transcend StoreJet 25CK3

Итоги по Transcend StoreJet 25CK3

Transcend StoreJet 25CK3 станет правильным выбором при поиске базовой основы для сборки портативного накопителя, позволив пользователю самостоятельно подобрать HDD или SSD под свой бюджет и требования. Нам понравился процесс установки и сборки, производитель позаботился и укомплектовал всем необходимым инструментарием. Дополнительно пользователь получает ряд полезных программных продуктов, упрощающих резервное копирование и перенос данных.

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Обзор Transcend StoreJet 25CK3. Набор для сборки внешнего SSD или HDD накопителяОбзор Transcend StoreJet 25CK3. Набор для сборки внешнего SSD или HDD накопителя
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