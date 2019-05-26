Лучшие электросамокаты 2019 года - Какой выбрать?

В этой статье мы поговорим о выборе оптимального электросамоката для разных задач, обсудим бренды электросамокатов, которые сегодня активно продаются в России, средние цены, качество и характеристики.

Для подготовки этого материала автор несколько месяцев изучал рынок электротранспорта в России, смотрел отзывы на самые популярные модели на профильных форумах и youtube, проанализировал сотни сообщений в живых чатах владельцев различных марок электросамокатов.

Статья будет разбита на разделы. В каждом разделе разбираются лучшие электросамокаты, которые отвечают конкретным критериям. Вы можете сразу переходить к подходящему вам разделу.

Содержание

Лучшие электросамокаты для взрослых

Лучшие электросамокаты для детей

Лучшие электросамокаты для города

Лучшие внедорожные электросамокаты

Лучший недорогой электросамокат

В обзоре присутствуют только те бренды электросамокатов, которые можно купить практически в любом магазине в Москве, т.е. самые доступные. Каких-то редких, малопопулярных марок здесь вы не встретите.

Давайте для начала перечислим самые популярные в России бренды электросамокатов: KUGOO, Xiaomi, Ninebot, Halten, Jack Hot, Zaxboard, Dualtron, Ultron и MiniMotors.

Выбираем лучшие электросамокаты для взрослых

Взрослые бывают разные, и кошелек тоже у всех разный. Поделим всех взрослых людей на две категории по весу:

До 100кг Свыше 100кг

Разобьём все самокаты по ценовым категориями: до 20 000руб, от 20 000 до 30 000руб, и от 30 000 до 50 000руб. Есть электросамокаты, которые стоят свыше 50 000руб, о них мы тоже поговорим в этом обзоре.

В ценовой категории до 20 000 руб взрослые люди с весом менее 100кг могут выбирать только из моделей бренда Kugoo: Kugoo S3; Kugoo S3 PRO; Kugoo M2.

Марка Kugoo полностью китайская, электросамокаты собираются и привозятся из Китая. Электросамокаты Kugoo пользуются огромной популярностью в России, в основном, благодаря отличному сочетанию ходовых характеристик и цены.

По качеству данные самокаты соответствуют своей бюджетной цене. Рынок запчастей Kugoo, по крайней мере, в Москве уже сформирован, гарантийные центры присутствуют как в Москве, так и в регионах. Информации о данных электросамокатах много на профильных форумах, все недостатки и детские болячки уже имеют решение. В целом, в качестве первого знакомства с электросамокатами, фирма Kugoo будет отличным выбором.

Сравнительные характеристики моделей, стоимостью до 20 000руб представлены в таблице ниже:

Таблица 1 - Лучшие электросамокаты для взрослых с весом до 100кг и ценой до 20 000руб

В ценовой категории до 20 000 руб взрослым людям с весом более 100кг сложно что-то посоветовать. Можно взять Kugoo M2 и даже Kugoo S3, но всё равно это предельный вес для этих самокатов. Кататься можно, но пробег и скорость будут существенно ниже (процентов на 30-40) заявленных характеристик. Учитывайте это перед покупкой. Кроме того, повышенная нагрузка на ключевые узлы самоката, приведет к их преждевременному выходу из строя.

Подводя итог, наиболее привлекательным в ценовой категории до 20 тыс. руб выглядит электросамокат Kugoo S3. Это самая продаваемая модель на сегодняшний день в России.

На фото ниже изображения электросамокатов из таблицы 1:

В ценовой категории от 20 000 до 30 000 руб взрослые люди с весом до 120кг могут выбирать из моделей Xiaomi Mijia M365, Ninebot Kickscooter ES2, Kugoo M4 PRO 13ah. Xiaomi и Ninebot -именитые бренды, их продукции можно доверять. Самокаты собраны добротно, сделана штатная гидроизоляция, однако за бренд придется переплачивать, и не мало. Сравнительные характеристики данных электросамокатов приведены ниже в табличке:

Таблица 2 - Лучшие электросамокаты для взрослых с весом до 120кг и ценой до 30 тыс.руб

Лучшим по соотношению характеристик и стоимости является KUGOO M4 PRO, однако, если вам важна легкость электросамоката и удобство переноски, то лучше выбрать Ninebot Kickscooter ES2. Он видится более выигрышным вариантом по отношению к Сяоми M365, т.к. его колеса невозможно проколоть, да и стоит Ninebot немного дешевле.

В ценовой категории от 30 000 руб до 50 000руб взрослые люди с весом до 100кг, могут выбирать среди следующих моделей: Halten RS-01, Ultron T103, MiniMotors Speedway Mini 4 Pro.

Бренд Ultron-китайский. Выпускает электросамокаты высокого класса.

Бренд Halten –российский, сборка производится в Китае из китайских комплектующих. Сборка очень качественная, производитель постоянно дорабатывает свои модели и прислушивается к отзывам потребителей. Цена на данные самокаты высокая.

MiniMotors – корейский бренд электросамокатов с богатой историей. Выпускает надежные электросамокаты, но цены на них довольно высокие.

Таблица 3 - Лучшие электросамокаты для взрослых с весом до 120кг и ценой до 50000 руб

На фото ниже изображения электросамокатов из Таблицы 3:

Лидером в данной категории, на наш взгляд, является электросамокат Speedway Mini 4 Pro. Он при прочих равных легче остальных. Т.к. все самокаты в данной категории представлены именитыми брендами, цены на них существенно завышены. Идет переплата за бренд и качество сборки.

Все самокаты в этой категории идут с гидроизоляцией от завода-изготовителя. Также стоит отметить, что покупка дорогого электросамоката не избавляет вас от проблем, связанных с его эксплуатацией. В любых, даже самых дорогих аппаратах, есть конструктивные недостатки, где то их больше, где-то меньше.

Электросамокат – сложное техническое устройство, в котором много движущихся частей. Со временем резьбовые соединения разбалтываются, их нужно периодически подтягивать, довольно часто возникает люфт руля, т.к. на руль приходится максимальная нагрузка при езде. Учитывайте, что после покупки даже самого дорогого электросамоката, вам придется хотя бы минимально, но обслуживать его.

Взрослым мужчинам с весом более 100кг, лучше присмотреться к полноприводным электросамокатам в диапазоне цен от 50 000руб. О них мы поговорим в разделе самокатов для города.

Выбираем лучшие электросамокаты для детей





Самыми важными параметрами при выборе самоката для ребенка являются:

Вес электросамоката. Он должен быть как можно меньше, чтобы ребенок мог без усилий им управлять. Регулировка руля по высоте. Очень важный параметр, который позволяет настроить высоту руля под рост вашего ребенка. Возможность ограничивать максимальную скорость в настройках бортового компьютера электросамоката. Цена. Скорее всего, для ребенка электросамокат - это игрушка, и поэтому тратить на нее много денег нецелесообразно.

Описанные выше критерии сильно сужают круг выбора. Здесь рассмотрим всего один диапазон цен: до 20 000 руб. Так же не будем брать в расчет электросамокаты с надувными колесами. Дети их быстро проколют, а ремонтировать их придется вам, и не один раз.

Учитывая, максимальный порог цены в 20000 руб, выбирать можно из этих моделей: JackHot 4.4; Kugoo S3; Kugoo S3 Pro.

Бренд JackHot –китайский. Был популярен летом 2018 года, поскольку одним из первых пришел на рынок России в дешевом сегменте. Затем, с приходом Kugoo, популярность данной марки сильно упала.

Таблица 4 -Лучшие электросамокаты для детей стоимостью до 20 тыс.руб

И снова очевидный фаворит – это Kugoo S3. Он идеально подходит по всем критериям.

Выбираем лучшие электросамокаты для города





Очень сложно сформировать критерии выбора в данной категории, т.к. кому-то будет важна максимальная скорость, кому-то минимальные габариты и вес самоката, третьим будет важно самое лучшее качество, ну а четвертым цена.

Предлагаю выбрать по одному лучшему электросамокату по соотношению цена/характеристики в каждой из пяти ценовых категорий:

До 20 000 руб От 20 000 до 30 000 руб От 30 до 50 000 руб От 50000 до 100000 руб >100 000 -200 000 руб

Выше мы уже определили, что в диапазоне до 20000 руб нет равных Kugoo S3, в диапазоне от 20 до 30 тыс руб лидером будет Kugoo M4 Pro, в диапазоне от 30 до 50 тыс руб – Speedway Mini 4 Pro.

Сейчас рассмотрим интересный диапазон от 50 000 до 100 тыс. руб. Здесь электросамокаты – это уже настоящее транспортное средство, серьёзные и очень мощные полноприводные модели. Выбирать будем из этого списка: Kugoo G-Booster, Halten RS-03, Zaxboard Titan. Все три модели имеют полный привод, т.е. два мотор-колеса, высокий клиренс и, таким образом, отлично подходят для езды по бездорожью и пересеченной местности. Такие самокаты будут лучшим выбором для людей с весом более 100 кг (если денежных средств достаточно).

Таблица 5 - Лучшие внедорожные электросамокаты

Однозначным лидером в данной ценовой категории является, на мой взгляд, Kugoo G-booster. Очень достойный аппарат за небольшие (для своих характеристик) деньги.

Категория свыше 100 тыс. руб. Это топовые модели электросамокатов. Настоящие монстры самокатостроения. Их скорости и пробеги на одной зарядке впечатляют! Безусловными лидерами в данной категории, несомненно, являются марки Dualtron и Ultron.

Dualtron – корейский бренд, Ultron – китайский. Ultron поставляет детали для Dualtron. Обе марки премиальных электросамокатов. Здесь цена не такой важный показатель, как ходовые характеристики.

Рассмотрим характеристики топовых моделей Dualtron Thunder и Ultron T128.

Таблица 6 - Лучшие электросамокаты свыше 100 тыс.руб.

На наш взгляд, Dualtron Thunder - лидер в данной категории.

Выбираем лучший недорогой электросамокат

По большому счету, выше мы уже определили явного фаворита дешевого сегмента – это Kugoo S3. Модель идеально подойдет как для детей, так и для взрослых весом до 100кг. Куго С3 отлично складывается, весит всего 11 кг, его можно заносить с собой в метро. Для большого города - отличный вариант.

Данный самокат можно смело рекомендовать к покупке в качестве первого знакомства с электротранспортом. При своей цене в 13 -15 тыс руб. он обладает внушительными ходовыми характеристиками. Ближайшие его конкуренты стоят от 26000 руб. После покупки нужно обязательно протянуть все болты, а также, если планируете ездить в дождь, сделать гидроизоляцию.

Купить оригинальный электросамокат Kugoo S3 и другие модели Kugoo можно в интернет-магазине https://kugoo-s3.ru.

Заключение

Электротранспорт стремительно врывается в нашу жизнь. Рынок электросамокатов еще очень молодой, на нем пока идет жесткая конкурентная борьба. Кто будет фаворитом в следующем году предсказать невозможно. Какие-то марки, возможно, уйдут с рынка, не выдержав ценовой конкуренции, какие-то, наоборот увеличат свою долю на рынке.

Почему так популярны электросамокаты? Потому что это удобно и к тому же выгодно. Вы экономите денежные средства на общественном транспорте, передвигаясь на электросамокате. В конце концов, вы окупите стоимость самоката, а потом он начнет приносить вам прибыль за счет экономии средств на поездках в общественном транспорте.

Напомним еще раз кратко фаворитов нашего рейтинга лучших электросамокатов:

Лучший электросамокат для детей – Kugoo S3

Лучший электросамокат для взрослых для города в зависимости от ценовых категорий: Kugoo s3, Ninebot Kickscooter ES2, Kugoo M4 PRO, Speedway Mini 4 Pro, Kugoo G-booster, Dualtron Thunder.

Лучший внедорожный электросамокат - Kugoo G-booster

Лучший недорогой электросамокат – Kugoo S3

К выбору мы подходили с позиции цена-характеристики.

Надеемся, что наша статья значительно сэкономит время на поиск лучшего для Вас электросамоката.