12 новых игр получили поддержку NVIDIA DLSS

NVIDIA DLSS заняла львиную долю основного выступления на Computex 2022, когда речь идет об играх. NVIDIA объявила о двенадцати играх, которые недавно добавили или скоро добавят поддержку NVIDIA DLSS, повышая при этом частоту кадров. Самым известным нововведением, несомненно, является HITMAN 3, в котором появится трассировка лучей с патчем, который должен выйти сегодня. По словам NVIDIA, при максимальном использовании всех графических параметров (включая отражения и тени с трассировкой лучей) DLSS может увеличить частоту кадров более чем в 2 раза при разрешении 4K.

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