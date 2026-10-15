Fortnite всё же выпустят на Linux

Компания Epic Games работает над запуском Fortnite на Linux через собственный магазин Epic Games Launcher — предварительная версия обновлённого лаунчера выходит уже сегодня и впервые получает поддержку этой операционной системы. Одной из главных причин отсутствия игры на Linux остаются опасения по поводу читерства. Античит Easy Anti-Cheat от Epic Games уже поддерживает Linux, но сама Fortnite с этой операционной системой несовместима, так как античит на уровне ядра здесь запустить невозможно. В феврале 2022 года генеральный директор Epic Games Тим Суини объяснял, что компания не уверена в своей способности эффективно бороться с читами при большом количестве различных конфигураций ядра Linux. Теперь Epic Games планирует переработать античит для Linux — новая версия получила название EAC Linux v2.

«Чтобы выпустить Fortnite для Linux, мы перестраиваем Easy Anti-Cheat и сотрудничаем с разработчиками дистрибутивов, чтобы согласовать требования безопасности», — говорится в блоге компании. Epic Games намерена добавить поддержку игры после того, как необходимые изменения будут реализованы для достаточного количества дистрибутивов Linux. В дальнейшем компания планирует предоставить эти улучшения другим разработчикам, чтобы они тоже могли выпускать свои игры для пользователей Linux. При этом точных сроков выхода Fortnite на Linux пока нет, но компания явно очень активно работает в этом направлении. Впрочем, доля Linux-систем на рынке не такая уж и большая.