Демоверсия roguelike игры Spin To Breathe на Steam Next Fest

Инди-разработчик Progressive Games совместно с издательством Spaghetti Cat анонсируют релиз пробной версии Spin To Breathe — roguelike-проекта с видом от первого лица, где геймерам нужно вращать игровой автомат, сражаться за жизнь и контролировать уровень кислорода. В этой игре каждая порция воздуха обходится в деньги, и единственная по-настоящему значимая валюта здесь — это дыхание. Демоверсия уже появилась в Steam и будет представлена на фестивале Steam Next Fest, запланированном на период с 19 по 26 октября. Полноценный выход проекта намечен на четвёртый квартал 2026 года. Космические разбойники совершают набег на ваше казино, повсюду царит беспорядок, а кислород стремительно заканчивается. Чтобы дождаться прибытия спасательной команды, придётся постепенно собирать слот-машину, пробовать разные конфигурации её работы и рассчитывать на удачный спин, не позволив алчности себя погубить.