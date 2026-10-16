Демоверсия roguelike игры Spin To Breathe на Steam Next Fest

Инди-разработчик Progressive Games совместно с издательством Spaghetti Cat анонсируют релиз пробной версии Spin To Breathe — roguelike-проекта с видом от первого лица, где геймерам нужно вращать игровой автомат, сражаться за жизнь и контролировать уровень кислорода. В этой игре каждая порция воздуха обходится в деньги, и единственная по-настоящему значимая валюта здесь — это дыхание. Демоверсия уже появилась в Steam и будет представлена на фестивале Steam Next Fest, запланированном на период с 19 по 26 октября. Полноценный выход проекта намечен на четвёртый квартал 2026 года. Космические разбойники совершают набег на ваше казино, повсюду царит беспорядок, а кислород стремительно заканчивается. Чтобы дождаться прибытия спасательной команды, придётся постепенно собирать слот-машину, пробовать разные конфигурации её работы и рассчитывать на удачный спин, не позволив алчности себя погубить.
- Знакомство с городом: новые персонажи, предметы, локация и события
- Навигатор для гостей: в новом меню собраны инвентарь, карта, характеристики и журнал заданий. На карте отмечены некоторые жители и их поручения, а о новых заданиях игра сообщит сама
- Четвероногий попутчик: найдите в городе кость, и тогда перед одной из драк у вас появится неожиданный союзник
- Переработанный поиск бутылок: теперь они прячутся не только в мусорках, но и в историях жителей, так что придется со всеми подружиться
- Подарок от Валеры: выполните все его поручения и получите синюю кассету. Что с ней делать и почему она даёт +10 к защите, узнаете на месте
- Благоустройство: к вашему приезду в Ромашковых Холмах успели сделать капремонт подъезда и переложить бордюр. До зимы успели!
- Играйте как удобно: клавиатура или геймпад Xbox и PlayStation
- Говорим на вашем языке: теперь в Ромашковых Холмах понимают 10 языков