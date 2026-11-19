Grand Theft Auto VI могут выпустить на ПК

Grand Theft Auto VI наконец стала доступна миллионам игроков на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. К ним присоединятся и те, кто решил приобрести консоль, несмотря на рост цен в этом году, исключительно ради новой игры. И, как вы наверняка уже заметили, особенно тяжело в данной ситуации приходится владельцам игровых ПК. Да, стоит напомнить, что на текущий момент издатель официально ничего не говорит о том, будет ли игра портирована на ПК или нет, хотя, очевидно, это просто вопрос времени — все предыдущие игры компании выходили на ПК. Инсайдеры отмечают, что, возможно, уже в 1-м квартале 2027 года владельцы ПК смогут увидеть новый виртуальный мир в настоящем разрешении 4K (на консолях разрешение не нативное, а после масштабирования) с неограниченной частотой кадров (на консолях всего 30 кадров в секунду), полноценной трассировкой лучей, увеличенной дальностью прорисовки и другими графическими улучшениями.

Аналитики рынка предсказывают, что издатель выпустит игру на ПК уже в начале следующего года, так как производительность на консолях оказалась слишком низкой. На текущий момент только на PS5 Pro можно получить 4К-разрешение при 30 кадрах в секунду, да и то с просадками и после масштабирования из 1440р, то есть это не совсем настоящее 4К. На компьютерах ситуация будет лучше, так как геймеры смогут подобрать более мощное железо для запуска игры, чем с консолью не получится при всём желании. Но, конечно, это лишь слух — стоит подождать новостей от издателя.