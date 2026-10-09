По Cyberpunk 2077 снимут полноценный фильм

Несмотря на непростой запуск в 2020 году, Cyberpunk 2077 впоследствии стала большим коммерческим успехом студии. Недавно CD Projekt Red сообщила, что продажи игры превысили 40 миллионов копий, франшиза также получила популярную аниме-адаптацию на Netflix, а премьера 2-го сезона сериала состоится уже в конце этого месяца. Кроме того, CD Projekt Red продолжает разработку продолжения игры, которое пока известно под названием Cyberpunk 2. По последним данным студии, над проектом работают 184 человека, но никаких деталей о проекте пока что нет. Учитывая, что на момент релиза игра практически провалилась из-за своего технического состояния, можно предположить, что в этот раз студия не станет спешить и выпускать тайтл раньше, чем он будет готов.