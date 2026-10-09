По Cyberpunk 2077 снимут полноценный фильм

Франшиза Cyberpunk 2077 получит игровую киноадаптацию — информационное издание Deadline сообщает, что студия Paramount Pictures работает над полнометражным фильмом по мотивам популярной научно-фантастической серии видеоигр от CD Projekt Red. Дата премьеры пока не объявлена — известно лишь, что продюсером проекта станет Лоренцо ди Бонавентура, известный по работе над фильмами франшизы «Трансформеры». «Мы рады сотрудничеству с Paramount в качестве будущего партнёра, разделяющего наши творческие амбиции в отношении франшизы Cyberpunk. Мы с нетерпением ждём возможности поделиться подробностями в подходящий момент», — заявил Михаил Новаковский, один из генеральных директоров CD Projekt Red.

Несмотря на непростой запуск в 2020 году, Cyberpunk 2077 впоследствии стала большим коммерческим успехом студии. Недавно CD Projekt Red сообщила, что продажи игры превысили 40 миллионов копий, франшиза также получила популярную аниме-адаптацию на Netflix, а премьера 2-го сезона сериала состоится уже в конце этого месяца. Кроме того, CD Projekt Red продолжает разработку продолжения игры, которое пока известно под названием Cyberpunk 2. По последним данным студии, над проектом работают 184 человека, но никаких деталей о проекте пока что нет. Учитывая, что на момент релиза игра практически провалилась из-за своего технического состояния, можно предположить, что в этот раз студия не станет спешить и выпускать тайтл раньше, чем он будет готов.